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World Cup managers GFXGetty/GOAL
Harry Sherlock

Tradotto da

La rosa di allenatori più forte nella storia dei Mondiali? Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino e gli altri che si daranno battaglia

Analysis
Coppa del Mondo
C. Ancelotti
T. Tuchel
M. Pochettino
M. Bielsa
L. Scaloni
J. Nagelsmann
R. Martinez
D. Deschamps
L. de la Fuente
F. Cannavaro
J. Marsch
J. Aguirre
J. Lopetegui
V. Montella
S. Clarke
R. Koeman
G. Potter
R. Rangnick
Inghilterra
USA
Argentina
Austria
Brasile
Canada
Francia
Germania
Messico
Olanda
Portogallo
Qatar
Scozia
Spagna
Svezia
Turchia
Uruguay
Uzbekistan
Storie

Ai Mondiali 2026 ci saranno molte superstar in campo, ma anche tante facce note in panchina: da Carlo Ancelotti a Mauricio Pochettino, passando per Tuchel.

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I Mondiali 2026 sono alle porte. Tra poco più di una settimana le parole contano meno: serviranno solo i fatti in campo in Nord America. Che si passi per Stati Uniti, Messico o Canada, tutte le strade porteranno al New Jersey il 19 luglio, data della finale, la partita di calcio più importante del pianeta.

In campo ci saranno molte superstar, ma anche in panchina non mancheranno i volti noti. Dagli ex tecnici di club passati alla scena internazionale agli ex allenatori della Premier League, fino a ex campioni ora in panchina, questa è forse la rosa di tecnici più stellare – e potenzialmente la più forte – nella storia dei Mondiali.

Ma chi sono i nomi più noti, tra ex club e tornei passati? Ecco gli allenatori dei Mondiali da conoscere, secondo GOAL.

  • Thomas Tuchel Carlo AncelottiGetty Images

    Gli allenatori d'elite

    Alla Coppa del Mondo prendono parte quattro tra gli allenatori più richiesti e vincenti del calcio europeo degli ultimi dieci anni.

    Carlo Ancelotti, ex tecnico di Real Madrid, Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, ha vinto la Champions League cinque volte e i campionati in cinque Paesi (Italia, Inghilterra, Francia, Spagna e Germania). Ora ha il compito di far vincere al Brasile il sesto titolo mondiale, il primo dopo 24 anni d’attesa.

    Primo tecnico straniero della Seleção, non ha vissuto un primo anno facile, ma recenti segnali indicano che il Brasile sta trovando la forma al momento giusto.

    Altro vincitore della Champions, il tedesco Thomas Tuchel guida l’Inghilterra con l’obiettivo di interrompere un digiuno di successi che dura da 60 anni. Il tedesco ha guidato una qualificazione perfetta, con otto vittorie su otto e zero gol subiti, e pur con qualche amichevole altalenante, i suoi successi nelle coppe con Chelsea, PSG, Bayern e Borussia Dortmund fanno ben sperare per un percorso lungo nel torneo.

    Stesso percorso per Mauricio Pochettino, che dopo Chelsea e PSG guida gli Stati Uniti in quello che potrebbe essere il mese più importante del calcio americano. Pochettino ha affrontato prestazioni altalenanti, infortuni e dubbi sul suo futuro, soprattutto durante la crisi del Tottenham, ma possiede le competenze per far brillare i padroni di casa.

    Chiude il quartetto l’unico ad aver già guidato una nazionale in un grande torneo, Julian Nagelsmann. A soli 30 anni è già passato al calcio internazionale; la sua Germania esprime energia giovanile e ha ottenuto risultati sorprendenti sotto la guida dell’ex tecnico del Bayern. L’obiettivo è superare i quarti di finale di Euro 2024 raggiunti due anni fa.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Allenatori internazionali

    Nonostante i numerosi trionfi nei club, questi allenatori cercano ancora il primo titolo internazionale. In questo torneo, però, ci sono tecnici che conoscono bene la ricetta per vincere le competizioni più prestigiose.

    Didier Deschamps guiderà la Francia per l’ultima volta in questo Mondiale, dopo averla portata alla vittoria nel 2018 e alla finale nel 2022, persa contro l’Argentina. In 14 anni alla guida dei Bleus ha raggiunto tre finali importanti: pochi scommetterebbero contro di lui.

    Lionel Scaloni, che ha vinto il Mondiale con l’Argentina, resta in panchina nonostante le voci di addio dopo il trionfo in Qatar. Ha anche conquistato due Copa America e guida Lionel Messi forse nell’ultimo torneo internazionale del fuoriclasse.

    Sono gli unici campioni del mondo in panchina nel 2026, ma altri hanno vinto tornei continentali: Luis de la Fuente ha guidato la Spagna al trionfo a Euro 2024 dopo un lungo percorso nelle nazionali giovanili, superando l’Inghilterra in finale.

    Emerse Fae ha invece vissuto la scalata più sorprendente: alla Coppa d’Africa 2023 era vice di Jean-Louis Gasset, poi subentrato in panchina a torneo in corso ha condotto la Costa d’Avorio alla finale vinta contro la Nigeria.

    A seconda delle interpretazioni, anche Pape Thiaw è considerato vincitore della Coppa d’Africa, poiché il Senegal ha alzato il trofeo a gennaio; la sua decisione di far uscire i giocatori in protesta ha portato la CAF ad assegnare la vittoria al Marocco, ma è lui ad avere la medaglia a casa.

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  • FBL-INTERNATIONAL-FRIENDLY-USA-URUAFP

    Ex allenatori della Premier League (Prima parte)

    Oltre ad Ancelotti, Tuchel e Pochettino, diversi ex tecnici della Premier League si preparano ai Mondiali. 

    L’ex tecnico del Leeds United Marcelo Bielsa guiderà l’Uruguay: l’eccentrico argentino, idolo nel West Yorkshire per tre stagioni e mezzo, potrebbe diventare un’icona anche in patria se la squadra arriverà in fondo. 

    Jesse Marsch, altro ex di Elland Road, guida il Canada, paese co-organizzatore, e cerca di sorprendere. Riteneva di essere il favorito per la panchina degli Stati Uniti prima dell’ingaggio di Pochettino, e ora vuole dimostrare il proprio valore a critici USA e inglesi. 

    Ronald Koeman guida l’Olanda: in Premier ha allenato Southampton ed Everton, e viene dal Barcellona. Roberto Martinez, ex tecnico di Wigan e Everton, guiderà il Portogallo con l’obiettivo di regalare a Cristiano Ronaldo l’unico trofeo che manca al suo palmarès.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SWE-SLO-PRESSERAFP

    Ex allenatori della Premier League (Seconda parte)

    Intanto Julen Lopetegui, ex tecnico di Wolverhampton e West Ham, esonerato dalla Spagna alla vigilia del Mondiale 2018 per aver trattato con il Real Madrid, guiderà finalmente una nazionale in Qatar. Ralf Rangnick, ex tecnico del Manchester United, ha esportato il suo gegenpressing nella nazionale austriaca, mentre l’ex West Brom Steve Clarke guiderà la Scozia, che sogna gli ottavi per la prima volta.

    Uno dei due unici tecnici inglesi in gara (l’altro è il neozelandese Darren Bazeley) è Graham Potter, che dopo le deludenti parentesi a Chelsea e West Ham ha condotto la Svezia agli spareggi UEFA. Lancio della sua carriera in Scandinavia con l’Östersunds, ora deve far brillare talenti come Alexander Isak e Viktor Gyökeres in Nord America.

    Nessuno però vanta l’esperienza di Dick Advocaat: a 78 anni sarà il tecnico più anziano nella storia della Premier. Ex Sunderland, Rangers, PSV e Fenerbaçe, guiderà la sua terza Coppa del Mondo 32 anni dopo l’esordio, dopo aver qualificato Curaçao al torneo. Dopo le qualificazioni lasciò l’incarico per assistere la figlia malata, ma tornò in panchina poco dopo per guidare ancora la nazionale debuttante.

    Completano il quadro i tecnici di Norvegia, Panama e Tunisia: Stale Solbakken, Thomas Christiansen e Sabri Lamouchi, tutti con un passato in Championship. Solbakken ha guidato i Wolves, Christiansen ha allenato il Leeds per meno di una stagione e Lamouchi ha condotto Nottingham Forest e Cardiff City nella seconda serie.

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  • FBL-WC-2022-MATCH34-IRI-USAAFP

    I grandi classici

    Alcuni allenatori sono sinonimo di calcio da torneo: riappaiono ogni due o quattro anni, quando i tifosi si siedono davanti alla TV.

    Uno di questi è Zlatko Dalic, che guiderà la Croazia alla sua terza Coppa del Mondo. Nelle due edizioni precedenti ha sempre raggiunto le semifinali e nel 2018 ha portato la squadra al secondo posto, quindi nel 2026 dovrà confermare la sua reputazione.

    Anche Javi Aguirre si appresta alla sua terza Coppa del Mondo con il Messico, seppure in epoche diverse. Ha già guidato El Tri nel 2002 e nel 2010 e ora torna per un ultimo torneo con i co-padroni di casa prima di cedere la guida al suo assistente e leggenda, Rafa Márquez.

    Hajime Moriyasu è ormai una certezza dei Mondiali: vice nel 2018, ha poi guidato il Giappone nel 2022 a battere Spagna e Germania, portando i Samurai Blue oltre un girone apparentemente impossibile.

    Vladimir Petković, ex ct della Svizzera, ora guida l’Algeria, e Graham Arnold condurrà l’Iraq al suo primo Mondiale dal 1986 dopo aver portato l’Australia agli ottavi nel 2018.

    Nessuno, però, eguaglia Carlos Queiroz: con il Ghana sarà solo il terzo tecnico a partecipare a cinque Mondiali di fila, dopo aver accettato in extremis la panchina della nazionale africana. Ex tecnico del Real Madrid e vice del Manchester United, ha già guidato Portogallo e Iran (per tre edizioni) e raggiungerà l’ex ct Usa Bora Milutinovic e il campione del 1994 Carlos Alberto Pereira, che detiene il record assoluto di sei partecipazioni.

  • Fabio CannavaroGetty Images

    Ex giocatori leggendari

    Ancelotti, Koeman e Pochettino hanno tutti giocato a livelli altissimi prima di diventare allenatori. Nel 2026, però, solo due tecnici hanno vinto il Mondiale da giocatori.

    Il primo è Deschamps, uno dei tre ad aver vinto il torneo da giocatore (1998) e da ct. Il secondo è il capitano dell’Italia campione 2006, Fabio Cannavaro.

    Vincitore del Pallone d’Oro 20 anni fa, guida l’esordiente Uzbekistan, subentrato a ottobre dopo la qualificazione. Campione in Cina, i suoi risultati sono finora altalenanti, ma la prima squadra dell’Asia centrale vuole superare un girone che include Portogallo e Colombia.

    Senza una squadra da sostenere per la terza Coppa del Mondo di fila, i tifosi italiani seguiranno con interesse anche l’ex attaccante azzurro Vincenzo Montella. Già finalista a Euro 2000 con l’Italia e campione in Serie A con la Roma, Montella ha portato la Turchia al suo primo Mondiale dal 2002.

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