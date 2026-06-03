La rosa di allenatori più forte nella storia dei Mondiali? Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino e gli altri che si daranno battaglia

Alla Coppa del Mondo prendono parte quattro tra gli allenatori più richiesti e vincenti del calcio europeo degli ultimi dieci anni.

Carlo Ancelotti, ex tecnico di Real Madrid, Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, ha vinto la Champions League cinque volte e i campionati in cinque Paesi (Italia, Inghilterra, Francia, Spagna e Germania). Ora ha il compito di far vincere al Brasile il sesto titolo mondiale, il primo dopo 24 anni d’attesa.

Primo tecnico straniero della Seleção, non ha vissuto un primo anno facile, ma recenti segnali indicano che il Brasile sta trovando la forma al momento giusto.

Altro vincitore della Champions, il tedesco Thomas Tuchel guida l’Inghilterra con l’obiettivo di interrompere un digiuno di successi che dura da 60 anni. Il tedesco ha guidato una qualificazione perfetta, con otto vittorie su otto e zero gol subiti, e pur con qualche amichevole altalenante, i suoi successi nelle coppe con Chelsea, PSG, Bayern e Borussia Dortmund fanno ben sperare per un percorso lungo nel torneo.

Stesso percorso per Mauricio Pochettino, che dopo Chelsea e PSG guida gli Stati Uniti in quello che potrebbe essere il mese più importante del calcio americano. Pochettino ha affrontato prestazioni altalenanti, infortuni e dubbi sul suo futuro, soprattutto durante la crisi del Tottenham, ma possiede le competenze per far brillare i padroni di casa.

Chiude il quartetto l’unico ad aver già guidato una nazionale in un grande torneo, Julian Nagelsmann. A soli 30 anni è già passato al calcio internazionale; la sua Germania esprime energia giovanile e ha ottenuto risultati sorprendenti sotto la guida dell’ex tecnico del Bayern. L’obiettivo è superare i quarti di finale di Euro 2024 raggiunti due anni fa.