La Roma vuole sfatare il tabù scontri diretti: nessuna vittoria per Gasperini nei big match contro Inter, Milan, Napoli, Juventus

Alla vigilia di una sfida che può incidere in maniera decisiva sulla corsa alla Champions League, la Roma di Gian Piero Gasperini si trova davanti la possibilità di portarsi a +7 sulla Juventus e assestare un colpo pesante ai rivali diretti nella corsa al quarto posto.
Il tutto mantenendo lo sguardo rivolto al cammino di Napoli, Atalanta e Como, con le ultime due protagoniste di una grande rimonta e pronte a inserirsi pienamente nella lotta per un posto nella prossima Champions.
Ma per scavare il solco contro la squadra ora guidata dal grande ex Luciano Spalletti, ai giallorossi di Gasperini serve una sterzata netta proprio nei big match, territorio che fin qui ha frenato la crescita dei giallorossi.