AS Roma v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

La Roma vuole sfatare il tabù scontri diretti: nessuna vittoria per Gasperini nei big match contro Inter, Milan, Napoli, Juventus

I giallorossi di Gasperini cercano la svolta negli scontri diretti: contro la Juventus l’occasione di allungare sui bianconeri di Spalletti, con Napoli, Atalanta e Como spettatrici interessate per la corsa Champions.

Alla vigilia di una sfida che può incidere in maniera decisiva sulla corsa alla Champions League, la Roma di Gian Piero Gasperini si trova davanti la possibilità di portarsi a +7 sulla Juventus e assestare un colpo pesante ai rivali diretti nella corsa al quarto posto. 

Il tutto mantenendo lo sguardo rivolto al cammino di Napoli, Atalanta e Como, con le ultime due protagoniste di una grande rimonta e pronte a inserirsi pienamente nella lotta per un posto nella prossima Champions. 

Ma per scavare il solco contro la squadra ora guidata dal grande ex Luciano Spalletti, ai giallorossi di Gasperini serve una sterzata netta proprio nei big match, territorio che fin qui ha frenato la crescita dei giallorossi.

  • I LIMITI NEGLI SCONTRI DIRETTI

    Fin dall’inizio della stagione, il rendimento della Roma contro le altre grandi del campionato è rimasto un nodo irrisolto. 

    Nelle sfide contro Inter, Milan, Napoli e Juventus non è arrivata alcuna vittoria. 

    Un dato che pesa in classifica e che evidenzia una difficoltà strutturale nei match di alta quota, nonostante le prestazioni non siano sempre state insufficienti.

  • LA SPIEGAZIONE DI GASPERINI

    Alla vigilia della trasferta al Maradona contro il Napoli, Gasperini aveva sottolineato che “più che di mentalità dobbiamo fare un salto tecnico, c’è ancora una differenza”. 

    Una spiegazione che si inserisce nel quadro di numeri che non possono essere casuali. 

    Anche contro il Napoli di Antonio Conte era arrivato solamente un pareggio, il secondo punto conquistato nelle sei gare fin qui disputate contro le prime della classe.

  • ATTACCO CHE FATICA E NUMERI CHE PESANO

    La cronica mancanza di incisività sotto porta si è rivelata decisiva: nel girone d’andata i giallorossi hanno trovato un solo goal negli scontri diretti, segnato contro la Juventus a Torino. 

    Una sterilità che ha impedito di capitalizzare quanto di buono costruito in altre fasi del gioco, lasciando a metà partite che avrebbero potuto prendere una direzione diversa.

  • SEGNALI DI RIPRESA

    Nel nuovo anno qualche segnale di crescita è emerso, soprattutto nella produzione offensiva. Contro Napoli e Milan, la Roma avrebbe potuto raccogliere addirittura sei punti per quanto mostrato sul campo. 

    Una rinascita parziale, che però non ha ancora trovato conferma in una vittoria pesante, quell’affermazione che Gasperini considera indispensabile per imboccare “la giusta strada nel bivio per diventare grandi”.

  • L’OCCASIONE JUVENTUS

    La sfida di domani sera diventa così un crocevia: un successo permetterebbe ai giallorossi di salire a +7 sulla Juventus e rilanciare con forza la propria candidatura alla Champions

    Ma soprattutto offrirebbe la prima, attesissima vittoria in un big match stagionale. Una svolta che, per la Roma, non è più rinviabile, per essere davvero protagonista in questo campionato e staccare con decisione la squadra di Spalletti, spegnendo le velleità di Como e Atalanta.

