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Kerim AlajbegovicGetty
Vittorio Rotondaro

La Roma vuole Alajbegovic: Pjanic mediatore, i dettagli e le cifre del possibile trasferimento

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K. Alajbegovic

La Roma fa sul serio per Kerim Alajbegovic: i giallorossi sperano di spuntarla grazie alla mediazione del grande ex Miralem Pjanic.

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Lo scorso 31 marzo ha inferto un dispiacere enorme alla nostra Nazionale conquistando una storica qualificazione ai Mondiali con la sua Bosnia: Kerim Alajbegovic potrebbe però avere di nuovo l'Italia nel destino.

Merito del calciomercato e del forte interesse della Roma che, come riportato dal 'Corriere dello Sport', sta facendo sul serio per provare a convincere il ragazzo a sposare il progetto giallorosso.

Una missione da portare a termine con l'ausilio di un alleato particolare: quel Miralem Pjanic che la maglia della Roma l'ha già indossata tra il 2011 e il 2016.

  • PJANIC MEDIATORE: COSA È SUCCESSO

    L'opera di convincimento passa anche e soprattutto dal lavoro svolto da Pjanic che, di recente, ha fatto da 'cicerone' a Semin Alajbegovic, padre del diciottenne esterno offensivo.

    I due hanno trascorso una giornata a Roma, durante la quale hanno incontrato il direttore sportivo Frederic Massara: non è da escludere che il dirigente si sia giocato la carta Trigoria, al fine di illustrare le primizie del centro sportivo giallorosso e un progetto in crescita.

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  • LE ALTRE ITALIANE INTERESSATE

    Roma intenzionata ad accelerare per superare la concorrenza di Napoli e Milan, altre società italiane che hanno mostrato un certo interesse nei confronti del gioiello bosniaco.

    I giallorossi sono stati però i primi a muoversi in Serie A, spinti dalle ottime impressioni ricevute: con la maglia del Salisburgo, Alajbegovic ha messo a referto qualcosa come dodici reti e quattro assist, senza dimenticare l'apporto offerto alla nazionale bosniaca durante i playoff mondiali.

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  • BISOGNERÀ TRATTARE COL BAYER LEVERKUSEN

    Per giungere a un accordo, la Roma non dovrà però trattare col Salisburgo ma bensì col Bayer Leverkusen, club che a fine marzo ha attivato l'opzione di riacquisto del cartellino.

    Le 'Aspirine' hanno versato 8 milioni di euro nelle casse del club austriaco, mentre ad Alajbegovic è stato fatto firmare un contratto quinquennale che avrà inizio a partire dal prossimo 1° luglio.

  • LE CIFRE DELL'AFFARE PER LA ROMA

    Un aspetto che non spaventa la Roma è l'ingaggio che Alajbegovic dovrebbe percepire in giallorosso: di base sotto il milione di euro, con una crescita progressiva tra bonus e parte fissa.

    Il nodo maggiore, semmai, riguarda il costo del cartellino: difficilmente, infatti, il Bayer Leverkusen si accontenterebbe di una cifra inferiore ai 25-30 milioni della valutazione attuale.

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