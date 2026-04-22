La Roma vuole Alajbegovic: Pjanic mediatore, i dettagli e le cifre del possibile trasferimento

Lo scorso 31 marzo ha inferto un dispiacere enorme alla nostra Nazionale conquistando una storica qualificazione ai Mondiali con la sua Bosnia: Kerim Alajbegovic potrebbe però avere di nuovo l'Italia nel destino.
Merito del calciomercato e del forte interesse della Roma che, come riportato dal 'Corriere dello Sport', sta facendo sul serio per provare a convincere il ragazzo a sposare il progetto giallorosso.
Una missione da portare a termine con l'ausilio di un alleato particolare: quel Miralem Pjanic che la maglia della Roma l'ha già indossata tra il 2011 e il 2016.