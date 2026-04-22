La Roma vuole Alajbegovic: Pjanic mediatore, i dettagli e le cifre del possibile trasferimento

L'opera di convincimento passa anche e soprattutto dal lavoro svolto da Pjanic che, di recente, ha fatto da 'cicerone' a Semin Alajbegovic, padre del diciottenne esterno offensivo.

I due hanno trascorso una giornata a Roma, durante la quale hanno incontrato il direttore sportivo Frederic Massara: non è da escludere che il dirigente si sia giocato la carta Trigoria, al fine di illustrare le primizie del centro sportivo giallorosso e un progetto in crescita.