Il club giallorosso valuta il rientro in Italia del centrocampista ivoriano. Gasperini e Massara lo conoscono bene, ma l’ostacolo resta l’alto stipendio.

La Roma sta prendendo in seria considerazione la possibilità di riportare in Serie A Franck Kessié, attualmente in forza all’Al-Ahli.

Al club giallorosso è stata prospettata l’opportunità di ingaggiare il centrocampista ivoriano, già noto sia all’allenatore Gian Piero Gasperini, che lo ha allenato ai tempi dell’Atalanta, sia al dirigente Frederic Massara, che ha collaborato con lui durante l’esperienza al Milan.

L’operazione è però complessa: il nodo principale resta l’ingaggio elevato percepito dal giocatore in Arabia Saudita.

Il profilo di Kessié, forte di una lunga esperienza internazionale e di un palmarès ricco, potrebbe dare forza e solidità al centrocampo romanista, che continua però a sondare anche profili più giovani.