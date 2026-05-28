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Alessandro De Felice

La Roma studia l'assalto a Greenwood del Marsiglia, Gasperini lo vuole per la Champions: Soulé verso la cessione in Premier per finanziare il colpo

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Calciomercato
Roma

Gasperini sogna il tandem con Malen, l’inglese è il primo obiettivo giallorosso: Aston Villa piomba su Soulé e prepara una maxi offerta per l'argentino.

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La Roma accelera sul mercato offensivo e punta con decisione su Mason Greenwood.

Il nome dell’attaccante dell’Olympique Marsiglia è balzato in cima alla lista dei desideri di Gian Piero Gasperini come rinforzo di prestigio per la prossima Champions League.

Il profilo dell’inglese, autore di 48 goal nelle ultime due stagioni, ha già acceso l’entusiasmo della tifoseria giallorossa, che sogna un nuovo bomber nella Capitale.

Per arrivare all’ex Manchester United, però, il club dovrà affrontare un investimento importante, destinato a intrecciarsi con il possibile sacrificio di Matias Soulé, sempre più vicino a una partenza dopo una stagione considerata al di sotto delle aspettative.

  • NODO ECONOMICO E RAPPORTI COL MARSIGLIA

    La trattativa per Greenwood ruota inevitabilmente attorno ai costi dell’operazione. Il Marsiglia ha acquistato il giocatore per 25 milioni di euro, blindandolo con un contratto fino al 2029, mentre il Manchester United mantiene il diritto al 40% sulla futura rivendita.

    La valutazione complessiva si aggira attorno ai 50-55 milioni di euro, anche se la Roma conta di abbassare le richieste approfittando delle necessità di bilancio del club francese, costretto a fare cassa.

    I rapporti tra le due società restano ottimi dopo l’operazione Robinio Vaz conclusa a gennaio e, in passato, quella che aveva portato Jordan Veretout in giallorosso.

    Secondo La Gazzetta dello Sport, l’arrivo imminente di Tony D’Amico come direttore sportivo potrebbe favorire un’accelerazione decisiva nella trattativa.


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  • GASPERINI IN PRIMA LINEA SUL MERCATO

    La Gazzetta dello Sport sottolinea come il padre-agente di Greenwood abbia già aperto alla possibilità di un trasferimento nella Capitale, aspettando soltanto la qualificazione della Roma in ChampionsLeague per sedersi al tavolo delle trattative.

    Anche Gian Piero Gasperini sarebbe pronto a contattare personalmente il giocatore per illustrargli il progetto tecnico e spiegargli il ruolo che avrebbe nel nuovo assetto offensivo giallorosso.


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  • SOULÉ SUL MERCATO: L’ASTON VILLA PREPARA LA MAXI OFFERTA

    Sul piano finanziario, l’eventuale investimento per Greenwood verrebbe compensato dalla cessione di Matias Soulé.

    Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, il fantasista argentino starebbe valutando concretamente un trasferimento all’estero, anche a causa delle continue indiscrezioni sui nuovi arrivi offensivi che lo avrebbero spinto a guardarsi attorno.

    L’Aston Villa al momento rappresenta la pista più concreta, ma la Roma non intende scendere sotto una richiesta compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro.

    Una cessione che permetterebbe inoltre al club di rispettare gli obiettivi economici fissati entro il 30 giugno, data chiave anche per la chiusura del Settlement Agreement con la Uefa.

  • GREENWOOD-MALE COPPIA CHAMPIONS

    Gasperini immagina una Roma costruita attorno alla coppia offensiva formata da Greenwood e Malen. l’uomo della svolta dell’ultima stagione.

    L’idea tattica prevede due giocatori capaci di attaccare gli spazi e ricevere rifornimenti continui da centrocampo e fasce.

    Uno degli aspetti che più affascinano l’allenatore riguarda la straordinaria capacità dell’attaccante inglese di calciare con entrambi i piedi.

    In stagione Greenwood ha calciato 57 volte con il sinistro e 56 con il destro, agendo prevalentemente da esterno offensivo. Una caratteristica che ha spinto anche l’ex tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer a definirlo un giocatore senza piede debole: “Non ha un piede debole, ne ha due forti”.

    La sua duttilità gli consentirebbe di giocare su entrambe le corsie offensive alle spalle di Malen, in un sistema offensivo che Gasperini considera ideale per competere ad alto livello anche in Europa.

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  • SFIDA ALLE BIG D’EUROPA E L’ALTERNATIVA

    Non c’è solo la Roma sulle tracce di Mason Greenwood, seguito con attenzione da diversi top club europei.

    Le accuse di violenza domestica nei suoi confronti erano state formalmente ritirate nel febbraio 2023 e, dopo le esperienze con Getafe e Marsiglia, l’attaccante è tornato protagonista ai massimi livelli.

    Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di Atletico Madrid e Borussia Dortmund, ma la Roma vuole provare ad anticipare la concorrenza e regalare a Gasperini il grande colpo offensivo dell’estate.

    La Gazzetta dello Sport rivela l’alternativa: si tratta di Crysencio Summerville del West Ham, reduce dalla convocazione con l’Olanda al Mondiale, dove giocherà proprio insieme a Malen.