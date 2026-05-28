La Roma studia l'assalto a Greenwood del Marsiglia, Gasperini lo vuole per la Champions: Soulé verso la cessione in Premier per finanziare il colpo

La Roma accelera sul mercato offensivo e punta con decisione su Mason Greenwood.
Il nome dell’attaccante dell’Olympique Marsiglia è balzato in cima alla lista dei desideri di Gian Piero Gasperini come rinforzo di prestigio per la prossima Champions League.
Il profilo dell’inglese, autore di 48 goal nelle ultime due stagioni, ha già acceso l’entusiasmo della tifoseria giallorossa, che sogna un nuovo bomber nella Capitale.
Per arrivare all’ex Manchester United, però, il club dovrà affrontare un investimento importante, destinato a intrecciarsi con il possibile sacrificio di Matias Soulé, sempre più vicino a una partenza dopo una stagione considerata al di sotto delle aspettative.