La Roma studia l'assalto a Greenwood del Marsiglia, Gasperini lo vuole per la Champions: Soulé verso la cessione in Premier per finanziare il colpo

Non c’è solo la Roma sulle tracce di Mason Greenwood, seguito con attenzione da diversi top club europei.

Le accuse di violenza domestica nei suoi confronti erano state formalmente ritirate nel febbraio 2023 e, dopo le esperienze con Getafe e Marsiglia, l’attaccante è tornato protagonista ai massimi livelli.

Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di Atletico Madrid e Borussia Dortmund, ma la Roma vuole provare ad anticipare la concorrenza e regalare a Gasperini il grande colpo offensivo dell’estate.

La Gazzetta dello Sport rivela l’alternativa: si tratta di Crysencio Summerville del West Ham, reduce dalla convocazione con l’Olanda al Mondiale, dove giocherà proprio insieme a Malen.