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Atalanta BC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Andrea Ajello

La Roma ritrova Dybala, sarà convocato contro il Bologna: l'argentino andrà in panchina o giocherà titolare?

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P. Dybala
Bologna vs Roma

Paulo Dybala è pronto a scendere di nuovo in campo dopo il lungo periodo fuori per infortunio: Gasperini lo ha recuperato per Bologna-Roma.

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La Roma si prepara al finale di campionato dove cercherà di riavvicinarsi al quarto posto e male che vada ottenere la qualificazione in Europa League. Il prossimo sarà un turno importante proprio in chiave Champions visto che ci sarà lo scontro diretto tra Milan e Juventus.

I giallorossi invece andranno a Bologna contro la squadra di Vincenzo Italiano che poche settimane fa li aveva eliminati in Europa League. Gian Piero Gasperini potrà contare però su Paulo Dybala.

L'argentino, che è stato ai box per infortunio per tre mesi, è ormai a tutti gli effetti recuperato. Ma che tipo di gestione e impiego avrà a partire dalla prossima gara contro il Bologna?

  • DYBALA IN GRUPPO

    Questa era la settimana in cui Dybala sarebbe dovuto rientrare a lavorare con la squadra e così è stato.


    L'argentino nell'ultimo allenamento ha svolto l'intera seduta con il gruppo dando risposte positive a livello fisico. L'ex Juventus era fuori per un problema al ginocchio che lo ha costretto anche ad operarsi.

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  • DYBALA CONVOCATO CONTRO IL BOLOGNA

    Ottime notizie per Dybala e la Roma che finalmente ritrova il giocatore probabilmente con maggior talento dell'intera rosa, troppo a lungo assente anche in questa stagione.

    Dybala partirà insieme ai compagni per raggiungere Bologna; rientra nella lista dei convocati. L'ultima volta risale a Roma-Juventus di inizio marzo, quando però rimase in panchina e poi si operò per risolvere il problema.

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  • LA TENTAZIONE DI GASPERINI: DYBALA SUBITO TITOLARE?

    Non solo Dybala sarà convocato e quindi a disposizione per giocare ma potrebbe addirittura partire dall'inizio contro il Bologna visto le sensazioni positive degli ultimi giorni in cui ha aumentato gradualmente i carichi di lavoro.


    Gasperini prenderà una decisione alla vigilia ma non è da escludere del tutto che Dybala sia immediatamente schierato da titolare.

  • CHI GIOCA NELLA ROMA IN ATTACCO CONTRO IL BOLOGNA

    La certezza nei giallorossi è ovviamente Malen che sarà il punto di riferimento offensivo. E sulla trequarti? Qui Gasperini ha più dubbi. A partire appunto da come impiegare Dybala.

    Con Pellegrini fuori per infortunio, Soulé ed El Sharaawy si candidano per giocare dal primo minuto a supporto di Malen. Attenzione però a Dybala che comunque, sarebbe nel caso la carta offensiva per il tecnico nel secondo tempo.

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