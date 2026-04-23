La Roma ritrova Dybala, sarà convocato contro il Bologna: l'argentino andrà in panchina o giocherà titolare?

La Roma si prepara al finale di campionato dove cercherà di riavvicinarsi al quarto posto e male che vada ottenere la qualificazione in Europa League. Il prossimo sarà un turno importante proprio in chiave Champions visto che ci sarà lo scontro diretto tra Milan e Juventus.

I giallorossi invece andranno a Bologna contro la squadra di Vincenzo Italiano che poche settimane fa li aveva eliminati in Europa League. Gian Piero Gasperini potrà contare però su Paulo Dybala.

L'argentino, che è stato ai box per infortunio per tre mesi, è ormai a tutti gli effetti recuperato. Ma che tipo di gestione e impiego avrà a partire dalla prossima gara contro il Bologna?