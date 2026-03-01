La Roma ripresa dalla Juventus in pieno recupero, Gasperini: “Partita straordinaria, non abbattiamoci”

“Ci può anche stare l’abbassarsi nelle fasi finali di gara per sfruttare la velocità e le ripartenze, soprattutto se hai giocatori come Malen. Dovevamo essere più fisici ed è chiaro che l’uscita di Cristante dal punto di vista del gioco aereo ci toglie qualcosa. Abbiamo preso tre goal su tre palloni gettati in area e non siamo stati bravi. Dobbiamo dare il merito a Conceiçao che ha segnato una rete straordinaria, ma sulle altre due siamo stati passivi. Dobbiamo rimproverarci solo di questo, poi è chiaro che andare a più sette punti sarebbe stato un grande passo in avanti, ma usciamo da una partita straordinaria e non dobbiamo abbatterci”.