La Roma ripresa dalla Juventus in pieno recupero, Gasperini: “Partita straordinaria, non abbattiamoci”

E’ andata ad un passo da una vittoria che sarebbe stata importantissima per la corsa che conduce ad una qualificazione alla Champions League ed invece si è dovuta accontentare di un pareggio che lascerà certamente molto amaro in bocca.
La Roma viene raggiunta in pieno recupero dalla Juventus e non riesce ad andare oltre il 3-3 dopo essersi ritrovata a gestire un vantaggio di due goal.
Gian Piero Gasperini, dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni di DAZN.