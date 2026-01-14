La Roma piazza un altro colpo: fatta per Malen dall’Aston Villa, cifre e dettagli dell’affare

La Roma piazza il secondo colpo di mercato e si conferma sempre più protagonista in questa sessione invernale di trattative.
Dopo aver chiuso per l’acquisto di Robinio Vaz dall’Olympique Marsiglia, la società giallorossa – come riportato da ‘Sky Sport’ – ha definito anche l’arrivo di Donyell Malen dall’Aston Villa, con il calciatore classe 1999 atteso in serata in Italia.
Ma con che formula arriva Malen alla Roma? Quanto pagheranno i giallorossi per il suo cartellino? Tutti i dettagli dell’affare.