Malen Aston Villa 2025-2026Getty Images
Nino Caracciolo

La Roma piazza un altro colpo: fatta per Malen dall’Aston Villa, cifre e dettagli dell’affare

I giallorossi non si fermano a Robinio Vaz: superata la concorrenza dell’Atletico Madrid per Malen, l’olandese è atteso in serata a Roma. Cifra e formula dell’affare.

La Roma piazza il secondo colpo di mercato e si conferma sempre più protagonista in questa sessione invernale di trattative.

Dopo aver chiuso per l’acquisto di Robinio Vaz dall’Olympique Marsiglia, la società giallorossa – come riportato da ‘Sky Sport’ – ha definito anche l’arrivo di Donyell Malen dall’Aston Villa, con il calciatore classe 1999 atteso in serata in Italia.

Ma con che formula arriva Malen alla Roma? Quanto pagheranno i giallorossi per il suo cartellino? Tutti i dettagli dell’affare.

  • FORMULA E CIFRE DELL’AFFARE

    Nelle scorse ore il pressing della Roma sul calciatore è diventato sempre più asfissiante e adesso è arrivato il tanto atteso via libera. Come riporta ‘Sky Sport’, Malen lascia l’Aston Villa per trasferirsi alla Roma con la formula del prestito oneroso a 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni in caso di qualificazione a una coppa europea nella prossima stagione.

  • STASERA IN ITALIA

    L’accordo tra Roma e Aston Villa è ormai totale, così come quello tra il calciatore e la società giallorossa. Malen è attesa già in serata in città e con ogni probabilità nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto e l’ufficialità del trasferimento.

  • SUPERATA LA CONCORRENZA DELL’ATLETICO

    Per assicurarsi Malen, la Roma ha dovuto superare la concorrenza di un altro top club. Sul calciatore era forte il pressing dell’Atletico Madrid, a caccia di un sostituto di Raspadori passato all’Atalanta (dopo aver rifiutato proprio la Roma). Un duello di mercato che si sono aggiudicati i giallorossi.

  • RIVOLUZIONE IN ATTACCO

    Con gli arrivi di Robinio Vaz e di Malen la Roma ha cambiato completamente volto al suo attacco. Gasperini non era soddisfatto del rendimento di Dovbyk e Ferguson, i centravanti che si sono alternati in questo inizio di stagione, e la società è intervenuta in maniera molto importante per accontentare le richieste del tecnico.

    Resta adesso da capire quale sarà il futuro di Dovbyk e Ferguson: per entrambi l’avventura in giallorosso potrebbe essere arrivata al capolinea.

