La Roma piazza un altro colpo: fatta per Malen dall’Aston Villa, cifre e dettagli dell’affare

Con gli arrivi di Robinio Vaz e di Malen la Roma ha cambiato completamente volto al suo attacco. Gasperini non era soddisfatto del rendimento di Dovbyk e Ferguson, i centravanti che si sono alternati in questo inizio di stagione, e la società è intervenuta in maniera molto importante per accontentare le richieste del tecnico.

Resta adesso da capire quale sarà il futuro di Dovbyk e Ferguson: per entrambi l’avventura in giallorosso potrebbe essere arrivata al capolinea.