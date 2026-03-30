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Angelino RomaGetty
Vittorio Rotondaro

La Roma perde Wesley ma riabbraccia Angelino: Gasperini può contare anche su di lui a sinistra

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L'infortunio di Wesley spalanca le porte ad Angelino, tornato da poco in campo dopo il lungo stop: spagnolo a caccia della migliore condizione.

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Giornata non proprio positiva per la Roma, alle prese con la cattiva notizia che in realtà non è nient'altro che una conferma: lesione muscolare per Wesley che salterà le prossime gare dei giallorossi.

Il brasiliano si è infortunato con la sua nazionale durante l'amichevole persa contro la Francia: una tegola resa un po' meno grave dalla completa disponibilità di chi il campo lo ha visto pochissimo in questa stagione.

Stiamo parlando di Angelino, passato dal ruolo di insostituibile sulla fascia sinistra a quello di lungodegente che ha obbligato Gasperini a provare soluzioni diverse, tra cui proprio lo spostamento di Wesley dalla corsia di destra.

  • L'INFORTUNIO DI WESLEY

    I primi esami svolti sotto la supervisione dei medici brasiliani avevano confermato i timori di una lesione muscolare per Wesley, oggetto di controlli anche per conto della Roma.

    Nello specifico, il classe 2003 soffre di una lesione del bicipite femorale della coscia destra che lo terrà ai box per un mese, costringendolo a saltare i prossimi quattro match di campionato contro Inter, Pisa, Atalanta e Bologna.

    Il ritorno tra i convocati dovrebbe avvenire ai primi di maggio, quando è in calendario la sfida dell'Olimpico di fronte alla Fiorentina di Vanoli.

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  • IL RITORNO DI ANGELINO

    Lo scorso 22 marzo si è giocata Roma-Lecce e l'Olimpico ha avuto modo di riabbracciare uno degli elementi più in vista della rosa capitolina: Angelino si è infatti rivisto all'opera per la prima volta in campionato da fine settembre, quando è iniziato il suo personale calvario.

    Lo spagnolo è stato colpito da una forma abbastanza aggressiva di bronchite asmatica che lo ha debilitato a tal punto da risultare indisponibile per tante settimane, tanto da dare vita a una sorta di 'caso' sulle sue condizioni di salute.

    Angelino era subentrato anche nel finale di Celtic-Roma e Panathinaikos-Roma in Europa League, occasioni che gli hanno permesso di spezzare un'assenza fin troppo duratura e sicuramente imprevista dalle parti di Trigoria.

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  • A CACCIA DELLA FORMA MIGLIORE

    Solo tre spezzoni di partita per Angelino in questo 2026, troppo poco per sperare in un tempestivo ritorno dal 1' all'interno degli oliati ingranaggi tattici di Gasperini.

    Lo stop di Wesley sarebbe una chance ghiotta da sfruttare in condizioni diverse, ma la forma ancora approssimativa non fa che dettare prudenza e tende a escludere ogni tipo di eventuale rischio.

    La sera di Pasqua, contro l'Inter, sarà così uno tra Tsimikas (favorito) e Rensch a sfrecciare sulla corsia mancina, con Angelino destinato alla panchina e arma da tenere in considerazione in corso d'opera.

  • L'ULTIMA DA TITOLARE DI ANGELINO

    Non a caso sono passati ben sei mesi dall'ultima presenza di Angelino nell'undici titolare della Roma: il 28 settembre 2025 all'Olimpico nel successo contro il Verona.

    Lo spagnolo rimase in campo 59 minuti, prima di essere sostituito da Gasperini con Tsimikas: da allora si è rivisto soltanto nei tre già citati spezzoni, bloccato dalla bronchite asmatica e da una condizione lontana dall'essere considerata accettabile.

    La Roma ha però una soluzione in più su cui contare in vista del rush finale che condurrà verso l'assegnazione dell'ultimo posto nella prossima Champions League: con un Angelino in più nel motore, la 'Lupa' può legittimamente ambire al raggiungimento dell'obiettivo dichiarato.

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