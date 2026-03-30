La Roma perde Wesley ma riabbraccia Angelino: Gasperini può contare anche su di lui a sinistra

Lo scorso 22 marzo si è giocata Roma-Lecce e l'Olimpico ha avuto modo di riabbracciare uno degli elementi più in vista della rosa capitolina: Angelino si è infatti rivisto all'opera per la prima volta in campionato da fine settembre, quando è iniziato il suo personale calvario.

Lo spagnolo è stato colpito da una forma abbastanza aggressiva di bronchite asmatica che lo ha debilitato a tal punto da risultare indisponibile per tante settimane, tanto da dare vita a una sorta di 'caso' sulle sue condizioni di salute.

Angelino era subentrato anche nel finale di Celtic-Roma e Panathinaikos-Roma in Europa League, occasioni che gli hanno permesso di spezzare un'assenza fin troppo duratura e sicuramente imprevista dalle parti di Trigoria.