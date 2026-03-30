La Roma perde Wesley ma riabbraccia Angelino: Gasperini può contare anche su di lui a sinistra

Giornata non proprio positiva per la Roma, alle prese con la cattiva notizia che in realtà non è nient'altro che una conferma: lesione muscolare per Wesley che salterà le prossime gare dei giallorossi.
Il brasiliano si è infortunato con la sua nazionale durante l'amichevole persa contro la Francia: una tegola resa un po' meno grave dalla completa disponibilità di chi il campo lo ha visto pochissimo in questa stagione.
Stiamo parlando di Angelino, passato dal ruolo di insostituibile sulla fascia sinistra a quello di lungodegente che ha obbligato Gasperini a provare soluzioni diverse, tra cui proprio lo spostamento di Wesley dalla corsia di destra.