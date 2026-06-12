La Roma pensa a Pulisic: rinnovo col Milan ancora in standby, Gasperini sogna l'americano

La notizia riportata in mattinata da Radio Manà Manà trova sempre più conferme: la Roma è fortemente interessata a Pulisic. La richiesta è arrivata direttamente da Gasperini che è un grande estimatore dell'attaccante americano in forza al Milan. Allo stato attuale si tratta di un discorso in una fase embrionale perché il club rossonero non ha ancora una dirigenza con la quale intraprendere un discorso su quello che rimane uno dei giocatori più forti e rappresentativi della rosa. L'interesse c'è ed è molto concreto per una pista da tenere monitorata nelle prossime settimane.