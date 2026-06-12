In attesa della risoluzione del 'caso' Tony D'Amico con l'Atalanta ( il comunicato è atteso nelle prossime ore ndr), la Roma si muove già con forza per costruire una squadra forte e pronta al ritorno in Champions League sette anni dopo l'ultima volta. Il progetto dei Friedkin è molto ambizioso e si concentra sulle idee di Gian Piero Gasperini: il tecnico di Grugliasco ha già esposto i suoi desideri sul mercato. Uno, il più intrigante, porta direttamente alla Milano rossonera e risponde al nome di Christian Pulisic.
La Roma pensa a Pulisic: rinnovo col Milan ancora in standby, Gasperini sogna l'americano
INTERESSE CONCRETO
La notizia riportata in mattinata da Radio Manà Manà trova sempre più conferme: la Roma è fortemente interessata a Pulisic. La richiesta è arrivata direttamente da Gasperini che è un grande estimatore dell'attaccante americano in forza al Milan. Allo stato attuale si tratta di un discorso in una fase embrionale perché il club rossonero non ha ancora una dirigenza con la quale intraprendere un discorso su quello che rimane uno dei giocatori più forti e rappresentativi della rosa. L'interesse c'è ed è molto concreto per una pista da tenere monitorata nelle prossime settimane.
TRA CHMPAIONS E RINNOVO
La Roma vuole tentare Pulisic mettendo sul piatto la possibilità di giocare la prossima edizione della Champions League con un ruolo da assoluto protagonista. Il club giallorosso è consapevole che l'ex Chelsea è poco convinto del suo futuro al Milan tanto da non aver ancora accettato la proposta di rinnovo fino al 2030 presentata da Cardinale.
Nel contratto di Pulisic esiste una clausola che il Milan può esercitare rinnovando il contratto per un'altra stagione, fino al 2028. Ecco perché Cardinale e i suoi uomini di fiducia sono abbastanza tranquilli sulla situazione di Pulisic, Roma e Champions League permettendo.
- PubblicitàPubblicità