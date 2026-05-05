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Roma FiorentinaGetty Images
Stefano Silvestri

La Roma non è solo Malen: dal fattore Olimpico al collettivo, come è tornata a sognare la Champions League

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L'olandese per una volta è rimasta a secco, ma i giallorossi hanno travolto lo stesso la Fiorentina in una gara senza storia. E ora vogliono evitare una nuova beffa dopo quella di 12 mesi fa.

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In pochi avrebbero potuto prevederlo appena un mese fa. E invece la Roma è di nuovo lì, a giocarsi pienamente le proprie carte in una corsa alla Champions League che rischia di tramutarsi in un finale da thriller.

Il 4-0 alla Fiorentina nel posticipo del lunedì ha restituito agli occhi l'immagine di una squadra convintissima dei propri mezzi. Viola demolita, la squadra di Gasperini ha fatto un po' quel che ha voluto dall'inizio alla fine. Ha dominato, si è imposta in maniera nettissima nel gioco e nel risultato.

E così, ecco il clamoroso avvicinamento in classifica: la Juventus stoppata in casa dal Verona è a -1, il Milan in pienissima crisi a -4. Il tutto con 3 giornate da disputare prima che il campionato se ne vada in archivio.

I giallorossi hanno collezionato 10 punti nelle ultime 4 partite, battendo Pisa, Bologna e Fiorentina e pareggiando con l'Atalanta una partita che avrebbero anche potuto vincere. E la ricetta della rimonta è molteplice.

  • AS Roma v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    NON SOLO MALEN

    La notizia è che Donyell Malen, per una volta, non ha segnato. Ha giocato bene, sì. Benissimo, anzi. Ha fatto ammattire la difesa della Fiorentina, ha colpito una traversa nel primo tempo, nel finale ha bissato la trivela di Bologna per El Aynaoui mandando a segno anche Pisilli. Però non ha segnato.

    La Roma ha vinto lo stesso, anche senza l'apporto realizzativo del proprio cannoniere, il cui apporto fattivo sul tabellino è arrivato a gara già chiusa. Un bel segnale: significa che la banda Gasperini non è così dipendente dalle lune dell'olandese, comunque quasi sempre positive dal momento dell'arrivo invernale dall'Aston Villa.

    Koné ha fatto quel che ha voluto, Pisilli ha dominato in mezzo al campo, Hermoso ha lasciato il segno in attacco. Per non parlare di Wesley. I giallorossi hanno trovato forza nel collettivo, arrivando da ogni parte nei pressi dell'area di De Gea.

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  • IL FATTORE OLIMPICO

    Un altro ingrediente della ricetta romanista è il fattore Olimpico. In casa, di fatto, la squadra di Gasperini non perde mai. Diversamente dalla prima parte della stagione, in cui qualcosa aveva concesso perdendo contro il Torino, l'Inter e il Napoli.

    La Roma non conosce la sconfitta davanti ai propri tifosi da 11 partite. In questo parziale ha collezionato ben 8 vittorie e 3 pareggi. Come rivela Opta, nessuna squadra di Serie A ha fatto meglio (solo l'Inter può vantare lo stesso rendimento, 11 gare casalinghe senza sconfitte). L'ultimo ko è quello contro il Napoli di fine novembre, 0-1 con goal di Neres.



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  • AS Roma v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    VIA LE TENSIONI

    La Roma, e questo non era per nulla scontato, sta riuscendo inoltre a non farsi influenzare da tutto quello che è accaduto fuori dal campo nelle ultime settimane. Ovvero le polemiche tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, l'addio di quest'ultimo, le parole del tecnico sul ds Massara.

    "Ranieri per noi ha fatto sicuramente qualcosa di importante - ha detto Gianluca Mancini al termine della gara contro la Fiorentina - e va ringraziato. Ma dentro lo spogliatoio noi calciatori seguiamo le indicazioni del mister e ci occupiamo di quello. Quello che succede a livello dirigenziale è un’altra parte. Lo spogliatoio è molto tranquillo".

    Lo stesso Gasperini, nella conferenza stampa post partita, ha nuovamente ringraziato i propri calciatori per quel che stanno facendo in questa stagione. Proprio come aveva fatto alla vigilia.

    "In campo ho sempre avuto riconoscenza per la squadra, anche in serate meno positive. Questi ragazzi hanno sempre avuto applicazione dal primo giorno, mi hanno sempre seguito e siamo molto molto affiatati. Ultimamente di più. Li ringrazio. Non abbiamo mai mollato. Abbiamo sempre e solo pensato a un obiettivo e stiamo facendo di tutto per raggiungerlo".

  • E ORA C'È ANCHE DYBALA

    Gasperini potrà contare finalmente anche su Paulo Dybala nello sprint finale. L'ex bianconero si è finalmente rivisto contro la Fiorentina, è partito dalla panchina, ha applaudito i compagni, si è lasciato andare ai sorrisi. Poi ha fatto capolino sul terreno di gioco a una ventina di minuti dalla fine, rimpiazzando Soulé.

    Dybala non è ancora nella giusta condizione, e del resto non potrebbe essere altrimenti: non si vedeva da Roma-Milan di fine gennaio, prima di fermarsi per un problema a un ginocchio divenuto poi molto serio.

    Però l'arma in più nel finale di stagione potrebbe essere proprio lui. A maggior ragione ora che Zaragoza ha perso completamente spazio, che Pellegrini è out e che Gasperini è costretto a un'alchimia dopo l'altra per completare la trequarti assieme a Soulé.

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  • CALENDARI A CONFRONTO

    Per quanto riguarda il calendario, la Roma se la vedrà innanzitutto col Parma dopo aver demolito la Fiorentina: si giocherà domenica 10 al Tardini, contro un avversario già salvo. Poi il derby alla penultima, prima di chiudere al Bentegodi col Verona già retrocesso.

    Il cammino giallorosso sarà più semplice o più complicato rispetto a quello di Milan e Juventus? Difficile dirlo. I rossoneri affronteranno Atalanta, Genoa e Cagliari, per i bianconeri impegni contro Lecce, Fiorentina e Torino. Le insidie non mancano per nessuna, gli avversari teoricamente malleabili neppure.

    La certezza è una sola: la Roma ha ripreso quota quando in pochi se lo sarebbero attesi. Ora è di nuovo lì, a farsi vedere nello specchietto retrovisore della Juventus e pure del Milan. E non lascerà nulla d'intentato per provare a evitare la beffa Champions di 12 mesi fa.

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