La Roma non è solo Malen: dal fattore Olimpico al collettivo, come è tornata a sognare la Champions League

In pochi avrebbero potuto prevederlo appena un mese fa. E invece la Roma è di nuovo lì, a giocarsi pienamente le proprie carte in una corsa alla Champions League che rischia di tramutarsi in un finale da thriller.

Il 4-0 alla Fiorentina nel posticipo del lunedì ha restituito agli occhi l'immagine di una squadra convintissima dei propri mezzi. Viola demolita, la squadra di Gasperini ha fatto un po' quel che ha voluto dall'inizio alla fine. Ha dominato, si è imposta in maniera nettissima nel gioco e nel risultato.

E così, ecco il clamoroso avvicinamento in classifica: la Juventus stoppata in casa dal Verona è a -1, il Milan in pienissima crisi a -4. Il tutto con 3 giornate da disputare prima che il campionato se ne vada in archivio.

I giallorossi hanno collezionato 10 punti nelle ultime 4 partite, battendo Pisa, Bologna e Fiorentina e pareggiando con l'Atalanta una partita che avrebbero anche potuto vincere. E la ricetta della rimonta è molteplice.