La Roma e Svilar ancora insieme, accordo per il rinnovo: cifre e dettagli del nuovo contratto del portiere

Accordo raggiunto tra la Roma e il portiere serbo-belga: guadagnerà 4 milioni l’anno. Firma prevista per venerdì 11 luglio.

La Roma ha raggiunto un’intesa definitiva per il rinnovo di contratto con Mile Svilar, mettendo fine a una lunga trattativa che ha tenuto in sospeso il futuro del portiere per mesi.

L’accordo prevede un nuovo contratto quinquennale, valido fino al 2029, con un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione. Le firme ufficiali sono attese per venerdì 11 luglio.

Il club giallorosso ha così scelto di blindare l’estremo difensore serbo-belga, classe 1999, protagonista di una stagione in costante crescita e ormai considerato pilastro del progetto tecnico giallorosso.