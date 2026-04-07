La Roma di Gasperini come quelle di Fonseca e Mourinho: cambiano gli allenatori ma non i risultati

La Roma è entrata in un tunnel tra risultati e prestazioni da cui non sarà facile uscire; la vittoria contro il Lecce è stata solo un'illusione per i giallorossi che sono di nuovo subito caduti nell'ultima giornata contro l'Inter.

Per la squadra di Gian Piero Gasperini si tratta della terza sconfitta nelle ultime quattro partite di campionato che ha fatto precipitare la Roma in classifica al sesto posto.

Dopo una prima parte sopra le aspettative, i giallorossi da tempo si sono fermati e adesso il campionato della Roma somiglia tantissimo a quelli precedenti, almeno in termini di punti e posizionamento.