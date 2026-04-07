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Fonseca Gasperini MourinhoGetty Images
Andrea Ajello

La Roma di Gasperini come quelle di Fonseca e Mourinho: cambiano gli allenatori ma non i risultati

Serie A
Roma

Giocatori diversi, allenatori differenti e addirittura anche rivoluzioni societarie ma la Roma da anni fa lo "stesso" campionato.

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La Roma è entrata in un tunnel tra risultati e prestazioni da cui non sarà facile uscire; la vittoria contro il Lecce è stata solo un'illusione per i giallorossi che sono di nuovo subito caduti nell'ultima giornata contro l'Inter.

Per la squadra di Gian Piero Gasperini si tratta della terza sconfitta nelle ultime quattro partite di campionato che ha fatto precipitare la Roma in classifica al sesto posto. 

Dopo una prima parte sopra le aspettative, i giallorossi da tempo si sono fermati e adesso il campionato della Roma somiglia tantissimo a quelli precedenti, almeno in termini di punti e posizionamento. 

  • IL CONFRONTO CON LA PASSATA STAGIONE

    Il campionato della Roma è iniziato all'opposto di quello della passata stagione ma è anche proseguito in modo completamente diverso; l'esito finale però rischia di essere lo stesso, se non peggiore.

    Nel 2024/2025, i giallorossi ebbero una partenza da incubo con il doppio cambio di allenatore, da De Rossi a Juric fino a Ranieri. Poi, un girone di ritorno formidabile che portò la Roma a rimontare nella corsa Champions arrivando a solo un punto di distanza dal quarto posto. 

    A questo punto della stagione, la Roma aveva 53 punti, uno in meno della squadra attuale. I giallorossi chiusero a 69 punti; Gasperini dovrebbe quindi farne 16 per fare meglio e visto il momento è tutt'altro che scontato. 

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  • GASPERINI COME FONSECA...E MOURINHO

    Ciò che però fa specie è il confronto anche con le stagioni precedenti. Negli ultimi anni la Roma, nonostante allenatori differenti e rose cambiate, a questo punto del campionato aveva praticamente gli stessi punti della squadra di Gasperini. 54 come ne aveva fatti Paulo Fonseca nella sua seconda stagione sulla panchina giallorossa e come nella stagione 2023/2024 dove ci fu il cambio tra Mourinho e De Rossi. Ecco i punti fatti dalla Roma dopo 31 giornate. 

    • Stagione 2025/2026: 54 punti (Gasperini)
    • Stagione 2024/2025: 53 (De Rossi-Juric-Ranieri) 
    • Stagione 2023/2024: 55 (Mourinho-De Rossi)
    •  Stagione 2022/2023: 56 (Mourinho) 
    • Stagione 2021/2022: 54 (Mourinho) 
    • Stagione 2020/2021: 54 (Fonseca)
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  • MAI IN CHAMPIONS

    L'obiettivo principale che Gasperini e la Roma si erano prefissati in questa stagione era la qualificazione in Champions League, mancata per un punto nello scorso campionato.

    Un traguardo che non è stato raggiunto da nessuno degli allenatori precedenti. Negli ultimi anni la Roma si è qualificata al massimo in Europa League, arrivando una volta quinta e tre volte sesta. 

  • A RISCHIO ANCHE L'EUROPA LEAGUE

    Gasperini ha giustamente detto di credere ancora nella Champions, che dista quattro punti. Ma a questo punto del campionato e visto il trend è da considerare anche lo scenario di una Roma che finisce fuori dall'Europa League e si debba accontentare della Conference League.

    Al momento infatti i giallorossi hanno solo un punto in più dell'Atalanta, settima in classifica, con ancora lo scontro diretto da giocare. 

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