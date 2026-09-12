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Redazione Goal

La Roma completa una cessione a mercato chiuso: Salah-Eddine al Panathinaikos, cosa cambia per Oosterwolde a gennaio

Calciomercato
Roma
J. Oosterwolde
A. Salah-Eddine
Panathinaikos
Fenerbahce

La cessione di Salah-Eddine al Panathinaikos può riaprire le porte della Roma a Oosterwolde

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Anass Salah-Eddine può lasciare la Roma.


Il terzino sinistro marocchino con passaporto olandese è in trattativa col Panathinaikos in Grecia, dove il mercato estivo è ancora aperto e si chiude il prossimo mercoledì 15 settembre.


Classe 2002 ex Ajax, Salah-Eddine è arrivato dal Twente per 8,5 milioni di euro più altri 2 milioni di eventuali bonus a febbraio 2025. Da allora ha raccolto soltanto 3 presenze per un totale di 153 minuti giocati in maglia giallorossa.


Nella scorsa stagione era in prestito al PSV Eindhoven, dove ha collezionato 25 presenze con un assist, 3 ammonizioni e un'espulsione.

  • SI RIPROPONE OOSTERWOLDE

    La partenza di Salah-Eddine può riaprire, in vista del prossimo mercato invernale, le porte della Roma a Jayden Oosterwolde.


    Il difensore olandese del Fenerbahce, presente in tribuna nella partita pareggiata 1-1 mercoledì in Champions League, ha dichiarato di sperare ancora ("I hope come back in Rome in any months") nel trasferimento in Italia.


    Sfumato lo scorso agosto dopo aver svolto le visite mediche con i giallorossi, che si erano accordati per ingaggiarlo in prestito per un milione di euro con diritto di riscatto a 16 milioni che sarebbe diventato obbligo al verificarsi di determinate condizioni.


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