La Roma completa una cessione a mercato chiuso: Salah-Eddine al Panathinaikos, cosa cambia per Oosterwolde a gennaio

Anass Salah-Eddine può lasciare la Roma.





Il terzino sinistro marocchino con passaporto olandese è in trattativa col Panathinaikos in Grecia, dove il mercato estivo è ancora aperto e si chiude il prossimo mercoledì 15 settembre.





Classe 2002 ex Ajax, Salah-Eddine è arrivato dal Twente per 8,5 milioni di euro più altri 2 milioni di eventuali bonus a febbraio 2025. Da allora ha raccolto soltanto 3 presenze per un totale di 153 minuti giocati in maglia giallorossa.





Nella scorsa stagione era in prestito al PSV Eindhoven, dove ha collezionato 25 presenze con un assist, 3 ammonizioni e un'espulsione.