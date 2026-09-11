La rivoluzione di Vanoli: da Dodò a Fagioli, la Fiorentina ritorna al passato per lasciare l’ultimo posto

In difesa sono previste le maggiori rotazioni di Vanoli. Fra coloro che rischiano il posto ci sono due nuovi arrivi, Dragusin e Jimenez. Dodò e Pongracic, infatti, sono due fedelissimi del rientrante allenatore e, dunque, difficilmente non toccherà a loro guidare questa risalita viola. Valdepenas, invece, convince e con Ranieri potrebbe chiudere il pacchetto difensivo.



