La rivoluzione di Vanoli: da Dodò a Fagioli, la Fiorentina ritorna al passato per lasciare l’ultimo posto

Un ritorno al passato, o quasi. La Fiorentina riparte da Paolo Vanoli e, in parte, dal passato. L’allenatore affronterà il suo ex Venezia nella prima uscita della sua avventura bis in viola, in cui dovrà ripercorrere quanto fatto l’anno scorso: essere chiave nella risalita, con i gigliati fermi a 0 dopo tre giornate.
La svolta è attesa praticamente subito: un ko al Penzo sarebbe pesantissimo, poiché sarebbe il secondo in quattro partite contro una neopromossa e perchè rischierebbe di alimentare gli spettri di un anno fa.