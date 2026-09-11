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ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

La rivoluzione di Vanoli: da Dodò a Fagioli, la Fiorentina ritorna al passato per lasciare l’ultimo posto

Serie A
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Venezia vs Fiorentina

Viola a Venezia con il nuovo allenatore: chi potrebbe ritrovare il posto e perchè è necessaria una svolta immediata.

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Un ritorno al passato, o quasi. La Fiorentina riparte da Paolo Vanoli e, in parte, dal passato. L’allenatore affronterà il suo ex Venezia nella prima uscita della sua avventura bis in viola, in cui dovrà ripercorrere quanto fatto l’anno scorso: essere chiave nella risalita, con i gigliati fermi a 0 dopo tre giornate.

La svolta è attesa praticamente subito: un ko al Penzo sarebbe pesantissimo, poiché sarebbe il secondo in quattro partite contro una neopromossa e perchè rischierebbe di alimentare gli spettri di un anno fa.

  • DIFESA CHE TORNA AL PASSATO

    In difesa sono previste le maggiori rotazioni di Vanoli. Fra coloro che rischiano il posto ci sono due nuovi arrivi, Dragusin e Jimenez. Dodò e Pongracic, infatti, sono due fedelissimi del rientrante allenatore e, dunque, difficilmente non toccherà a loro guidare questa risalita viola. Valdepenas, invece, convince e con Ranieri potrebbe chiudere il pacchetto difensivo.


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  • FAGIOLI IN CABINA DI REGIA

    A centrocampo, invece, tornerà padrone della regia Fagioli. Nella risalita del 2025/26 fu uno dei migliori, Vanoli è pronto a restituirgli le chiavi della Fiorentina dopo che Grosso pareva molto più orientato a fare di lui un rincalzo. L’ex Juve, dunque, è destinato a essere grande protagonista, insieme a Ndour e Atta. 

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  • MASTANTUONO HA LA CHANCE

    Davanti ci sono i rebus principali. Mastantuono avrà la chance di imporsi, dopo qualche difficoltà: l’ex River e Real Madrid sarà l’ala del tridente. Poi dubbi: Beto più di Pellegrino, a chiudere il terzetto Njie che è stato lanciato calcisticamente proprio da Vanoli.

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  • SVOLTA NECESSARIA

    La viola, comunque, in linea di massima tornerà su alcuni elementi che, nella passata stagione, sono stati decisivi per cancellare il disastroso girone d’andata. Stavolta il cambio in panchina è arrivato praticamente subito, con tutto il tempo di risalire. Il primo obiettivo è lasciare l’ultimo posto, per poi andare a riprendere spazio nella lotta alle posizioni europee.

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