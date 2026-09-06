La rivoluzione di Orsato che piace a giocatori e allenatori: il nuovo corso degli arbitri fa bene al calcio italiano

Il paradosso è che il fallo, in sé, non è affatto scomparso: i numeri lo dicono con freddezza: la media di queste prime due giornate e un pezzetto è di 23 fischi a partita contro i 24.5 della scorsa stagione; una differenza che è quasi rumore statistico. Ed è proprio questo il punto più interessante, quello che smentisce chi grida al liberi-tutti: non si fischia di meno perché si è deciso di ignorare il contatto, si fischia diversamente perché per una generazione di spettatori — quella ‘nuova’ in primis — contatto era diventato sinonimo automatico di fallo. Il calcio, quello vero, quello che i regolamenti hanno sempre descritto e che la prassi italica aveva lentamente tradito, dice l'esatto contrario: è uno sport di corpi che si contendono uno spazio, non un balletto da fermare al primo sfioramento di maglia. Riscoprirlo non è un cedimento alla durezza, è un ritorno alla natura del gioco.