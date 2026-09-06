Milano e Roma come il resto d’Europa. Finalmente, verrebbe da dire. No, non è politica. Ma calcio. Perché l’inizio della terza giornata di Serie A 2026/27 pare volerci raccontare, al di là dei risultati, un’idea. Inter-Napoli e Roma-Atalanta sono state infatti, in questo senso, molto più di due partite. Bensì la prova generale di un calcio che avevamo quasi disimparato a riconoscere: ruvido, verticale, onesto nella sua fatica. Un calcio che corre invece di fermarsi a respirare ogni novanta secondi.
La rivoluzione di Orsato che piace a giocatori e allenatori: il nuovo corso degli arbitri fa bene al calcio italiano
AMMINISTRARE NON CONVIENE COME PRIMA
Non è un caso, ed è qui che va reso onore a chi ha avuto il coraggio di cambiare verso: la nuova linea arbitrale, quella che porta il nome — e la responsabilità — di Daniele Orsato, ha fatto qualcosa di tanto semplice quanto rivoluzionario. Ha tolto al vantaggio la sua rendita di posizione. Per anni chi era avanti nel punteggio ha potuto amministrare non attraverso il gioco, ma attraverso la sua interruzione: il fallo tattico usato come cronometro, la rimessa laterale trasformata in pausa caffè, l'infortunio diplomatico chiamato a raffreddare un ritmo scomodo. Alle nostre latitudini si vinceva anche - (soprattutto?) - spegnendo la partita, non soltanto giocandola meglio. Quella rendita, oggi, vale meno. E il campo, liberato da questa contabilità del tempo rubato, torna a essere uno spazio dove si deve correre, marcare, lottare — non amministrare.
CONTATTO NON VUOL DIRE FALLO
Il paradosso è che il fallo, in sé, non è affatto scomparso: i numeri lo dicono con freddezza: la media di queste prime due giornate e un pezzetto è di 23 fischi a partita contro i 24.5 della scorsa stagione; una differenza che è quasi rumore statistico. Ed è proprio questo il punto più interessante, quello che smentisce chi grida al liberi-tutti: non si fischia di meno perché si è deciso di ignorare il contatto, si fischia diversamente perché per una generazione di spettatori — quella ‘nuova’ in primis — contatto era diventato sinonimo automatico di fallo. Il calcio, quello vero, quello che i regolamenti hanno sempre descritto e che la prassi italica aveva lentamente tradito, dice l'esatto contrario: è uno sport di corpi che si contendono uno spazio, non un balletto da fermare al primo sfioramento di maglia. Riscoprirlo non è un cedimento alla durezza, è un ritorno alla natura del gioco.
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IL VAR RIDIMENSIONATO
E poi c'è il VAR, o meglio: c'è il VAR ridimensionato al suo compito, non più oracolo convocato per ogni minuzia da centesimo di secondo, strumento voyeuristico degno del Blow Up di Antonioni. Lo stanzino di Lissone, per anni, ha esercitato sul campo un potere sproporzionato rispetto al suo mandato originario — correggere l'errore chiaro ed evidente, non processare ogni immagine al rallentatore alla ricerca del contatto che, decontestualizzato, diventa inevitabilmente sempre e sistematicamente fallo. Restituire agli uomini in campo la responsabilità del giudizio immediato, riservando la tecnologia ai casi che davvero la meritano, ha un effetto collaterale prezioso: la partita smette di fermarsi per aspettare un verdetto da laboratorio, e ricomincia a vivere nel presente, con tutta l'imperfezione — ma anche tutta la verità — che questo comporta.
UN PLAUSO AL CORAGGIO
Si dirà: è presto per parlare di svolta epocale, due giornate e un po' non fanno una rivoluzione. È vero, ed è giusto restare cauti. Ma c'è qualcosa, in questo avvio di stagione, che assomiglia a un campionato che ha ricominciato a fidarsi del proprio gioco invece che dei propri cavilli. Se questa è la direzione — meno tempo rubato, meno sacralizzazione del contatto, un VAR che interviene solo quando serve davvero; unito ovviamente all’introduzione delle nuove regole che già avevamo visto ai Mondiali che vanno a punire concretamente chi prova a fare il furbo tra infortuni, rimesse laterali e rinvii dal fondo — allora sì, vale la pena applaudire chi ha avuto il coraggio di imporla. Non perché il calcio sia diventato improvvisamente più bello per decreto, ma perché gli è stato semplicemente permesso, di nuovo, di essere se stesso.
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