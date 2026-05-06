La rivincita di Calafiori, dagli infortuni alla finale di Champions League: a Budapest ci sarà un po' d'Italia

A Budapest ci sarà un pizzico d'Italia. Se il Napoli è uscito ai gironi, se Juventus e Inter lo hanno imitato agli ottavi e l'Atalanta ai quarti di finale, consoliamoci con Riccardo Calafiori: sarà lui il nostro portabandiera.

L'Arsenal è in finale di Champions League dopo l'1-0 all'Atletico Madrid e lo è anche il difensore italiano. Che martedì sera ha giocato dall'inizio, ha disputato una partita solida, ha rischiato solo per un intervento da rigore su Griezmann non sanzionato per un precedente fallo in attacco degli spagnoli.

E così, in attesa di capire chi tra il Bayern e il PSG sfiderà l'Arsenal a Budapest e come andrà la finale, la rivincita è generale. Per i Gunners, che tornano a giocarsi la Champions dopo un ventennio. E per Calafiori, all'apice della carriera dopo troppe sofferenze.