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Calafiori ArsenalGetty Images
Stefano Silvestri

La rivincita di Calafiori, dagli infortuni alla finale di Champions League: a Budapest ci sarà un po' d'Italia

Champions League
Arsenal
Arsenal vs Atletico Madrid
R. Calafiori

L'ex difensore del Bologna ha dovuto spesso lottare contro la sfortuna, che lo ha perseguitato anche in maniera serissima. Ma ora sogna di diventare campione d'Europa. E intanto Bosnia-Italia è alle spalle.

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A Budapest ci sarà un pizzico d'Italia. Se il Napoli è uscito ai gironi, se Juventus e Inter lo hanno imitato agli ottavi e l'Atalanta ai quarti di finale, consoliamoci con Riccardo Calafiori: sarà lui il nostro portabandiera.

L'Arsenal è in finale di Champions League dopo l'1-0 all'Atletico Madrid e lo è anche il difensore italiano. Che martedì sera ha giocato dall'inizio, ha disputato una partita solida, ha rischiato solo per un intervento da rigore su Griezmann non sanzionato per un precedente fallo in attacco degli spagnoli.

E così, in attesa di capire chi tra il Bayern e il PSG sfiderà l'Arsenal a Budapest e come andrà la finale, la rivincita è generale. Per i Gunners, che tornano a giocarsi la Champions dopo un ventennio. E per Calafiori, all'apice della carriera dopo troppe sofferenze.

  • GLI INFORTUNI

    Calafiori ha spesso dovuto convivere con gli infortuni durante una carriera che, a un certo punto, ha rischiato di prendere il binario sbagliato. Come in Roma-Viktoria Plzen, gara di Youth League del novembre 2018, il momento che avrebbe potuto segnare un prima e un dopo e che, in qualche modo, l'ha fatto.

    Quel pomeriggio Calafiori è stato colpito duro da un avversario, Svoboda. E gli esami hanno reso un quadro impietoso: rottura di tutti i legamenti del ginocchio sinistro, dei menischi e della capsula. In pratica, un disastro.

    "Uno scontro di gioco, un fallo bruttissimo che ho subito - ha spiegato qualche anno dopo alla Gazzetta dello Sport - La mia forza è stata che ero talmente giovane da non pensare troppo e da non capire la gravità della situazione".

    "Non ho mai pensato di arrendermi, di smettere, ma anzi non vedevo l’ora di tornare in campo. Ho fatto di tutto per tornare al massimo: con il senno di poi penso di essere tornato meglio di prima. 'Tornerò più forte' è una frase fatta che dicono tutti ma io l’ho provato sulla mia pelle, e sono diventato meglio di prima".

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  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    L'AVVENTURA ALL'ARSENAL

    Anche l'esperienza all'Arsenal, iniziata nell'estate del 2024 quando i Gunners lo hanno prelevato dal Bologna in cambio di 50 milioni di euro bonus compresi, non è stata sempre semplice. E ancora una volta il motivo è legato agli infortuni.

    Riccardo ne ha rimediati parecchi, a mesi alterni. Non gravi come quello del 2018, ma fastidiosi sì. L'ultimo lo ha costretto a saltare praticamente tutte le partite di aprile, quattro di fila. E quando è tornato a disposizione di Arteta, ovvero nell'andata contro l'Atletico Madrid, il manager spagnolo ha preferito lasciarlo in panchina per tutto l'incontro.

    Però Calafiori ha sempre resistito alle intemperie. Nella prima stagione ha messo assieme 29 presenze contando tutte le competizioni (con tre reti segnate), quest'anno si è già superato: è a 33.

    Merito anche della capacità di adattamento a più ruoli: in carriera ha fatto l'esterno sinistro a tutta fascia, è diventato qualcuno a Bologna da centrale, a Londra gioca terzino sinistro. Perché Gabriel e Saliba lì in mezzo non si possono spostare, ma Arteta un posto gliel'ha ritagliato comunque.

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  • BOSNIA-ITALIA ALLE SPALLE

    Il raggiungimento della finale di Champions League, nonché un titolo di Premier League che dopo il pareggio del Manchester City contro l'Everton si è avvicinato notevolmente, hanno permesso a Calafiori di lasciarsi alle spalle un'altra delusione: il fatidico Bosnia-Italia.

    A Zenica, poco più di un mese fa, c'era anche lui. Ha giocato da terzo di difesa, ben presto ha dovuto fare i conti con l'espulsione di Bastoni e l'assedio bosniaco, ha pianto di tristezza. Nel 2024 lo faceva di gioia, sdraiato in mezzo al campo, dopo aver servito a Zaccagni la palla dell'1-1 e della qualificazione contro la Croazia. Tutto molto effimero, ma tant'è.

  • RUGGERI ELIMINATO, ORA MARIN?

    Calafiori pianterà dunque una bandiera tricolore su suolo ungherese sabato 30 maggio. Ma potrebbe anche non essere l'unico italiano a parteciparvi: in corsa c'è ancora Renato Marin, che ai più dirà poco o nulla ma che in realtà è il terzo portiere del PSG.

    Dietro a Chevalier e Safonov c'è lui, l'ex prodotto delle giovanili della Roma. Nato e cresciuto a San Paolo, ma di nazionalità italiana, ha giocato nelle giovanili della Roma dal 2020 al 2024 e poi si è trasferito a Parigi. Nel fine settimana ha fatto il proprio esordio in Ligue 1 nel 2-2 col Lorient, in precedenza aveva già debuttato a livello assoluto in Coppa di Francia prima di Natale.

    Eliminato invece l'altro portabandiera che sperava di staccare il pass per la finale: Matteo Ruggeri. Anche lui era in campo martedì, vi è rimasto per tutti i 90 minuti. A differenza di Calafiori, la Nazionale lo ha sempre ignorato. Ma dopo l'addio di Gattuso, e nonostante la delusione con l'Atletico, ora potrebbe trovar spazio pure lui.

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