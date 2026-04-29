L'Arsenal sta per affrontare una pressione mai vista. Dopo aver riagganciato la corsa al titolo di Premier League con una vittoria chiave sul Newcastle, i Gunners si preparano al calderone del Metropolitano di Madrid in semifinale di Champions. Ma, pur se il double è allettante, l'allenatore Mikel Arteta deve guardare al quadro generale.
Sabato i Gunners hanno fatto il loro dovere, battendo di misura i Magpies in crisi e riprendendosi la vetta della classifica. Arteta l’ha chiamata la "prima partita", con altre quattro finali da giocare. "Dovevamo fare ciò che era nelle nostre mani", ha dichiarato a fine gara. "La “prima partita” era nelle nostre mani. Ce l’abbiamo fatta".
Ora, però, arriva la doppia sfida di Champions League contro l'Atletico di Diego Simeone, impegnativa e stancante, e il modo in cui Arteta la gestirà potrebbe decidere la stagione.
Con il traguardo finalmente in vista e la chance di porre fine a 22 anni di delusioni in campionato, è il momento di puntare con decisione alla Premier League.