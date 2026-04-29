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Krishan Davis

La rincorsa dell'Arsenal in Premier League viene prima di tutto per Mikel Arteta, anche a costo di rinunciare alla Champions League

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Atletico Madrid vs Arsenal

L'Arsenal è stato agganciato dal Manchester City in vetta alla Premier League e rischia di perdere un campionato che sembrava già vinto. Ma intanto può giocarsi la qualificazione alla finale di Champions League contro l'Atletico Madrid.

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L'Arsenal sta per affrontare una pressione mai vista. Dopo aver riagganciato la corsa al titolo di Premier League con una vittoria chiave sul Newcastle, i Gunners si preparano al calderone del Metropolitano di Madrid in semifinale di Champions. Ma, pur se il double è allettante, l'allenatore Mikel Arteta deve guardare al quadro generale.

Sabato i Gunners hanno fatto il loro dovere, battendo di misura i Magpies in crisi e riprendendosi la vetta della classifica. Arteta l’ha chiamata la "prima partita", con altre quattro finali da giocare. "Dovevamo fare ciò che era nelle nostre mani", ha dichiarato a fine gara. "La “prima partita” era nelle nostre mani. Ce l’abbiamo fatta".

Ora, però, arriva la doppia sfida di Champions League contro l'Atletico di Diego Simeone, impegnativa e stancante, e il modo in cui Arteta la gestirà potrebbe decidere la stagione.

Con il traguardo finalmente in vista e la chance di porre fine a 22 anni di delusioni in campionato, è il momento di puntare con decisione alla Premier League.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    NUOVO SLANCIO

    Dopo alcuni risultati deludenti in Premier League e in coppa, culminati nella pesante sconfitta contro il Manchester City, molti temevano che la corsa al titolo dell’Arsenal – e con essa l’intera stagione – fosse già finita. Invece la sofferta vittoria di sabato sul Newcastle, squadra che li aveva recentemente sconfitti, ha ridato slancio alla loro corsa verso il primo titolo dal 2004.

    Dopo che il City li aveva superati in classifica con la vittoria sul Burnley, molti davano già per spacciati i Gunners. Invece la squadra ha mostrato grande forza mentale: il goal lampo di Ebereche Eze è risultato decisivo all’Emirates. I Gunners hanno sofferto, ma alla fine hanno conquistato tre punti fondamentali: alcuni giocatori sono crollati a terra, mentre Arteta esultava al fischio finale, segno dell’intensità della sfida.

    "Dopo 22 anni senza titolo non mi aspetto una passeggiata. Sarà dura, ma siamo pronti", ha commentato l'allenatore.

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  • UEFA Champions League 2025/26 Semi Final PreviewsGetty Images Sport

    UNA BATTAGLIA ESTENUANTE

    Arteta non si illude: la corsa dell’Arsenal verso la Premier League è ancora lunga. Prima di tornare in campo sabato contro il Fulham, però, i Gunners devono superare la prima sfida di una dura semifinale di Champions League contro l’Atlético.

    Con la corsa al titolo ancora aperta, il momento non potrebbe essere peggiore. La squadra di Simeone è nota per la sua corsa incessante, la fisicità, le “arti oscure” e l’atteggiamento di non mollare mai, e sarà determinata a mettere in difficoltà i Gunners mentre cerca di spezzare la propria maledizione in Coppa dei Campioni, sfiorata più volte sotto la guida dell’argentino.

    Dà il meglio quando è sfavorita e non vede l’ora di testarsi contro chi è stato spesso definito la miglior squadra d’Europa. L’andata e il ritorno si preannunciano durissimi per i londinesi, e Arteta lo sa bene mentre prepara la sua squadra per il calderone del Metropolitano.

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    IL PESO DEGLI INFORTUNI

    La vittoria sofferta contro il Newcastle è costata cara all’Arsenal: Kai Havertz è uscito nel primo tempo per un problema muscolare, Eze lo ha seguito nella ripresa con un infortunio simile. Anche Zubimendi era stato sostituito ma ha recuperato.

    Le buone notizie arrivano da Eze, dichiarato “pronto a giocare” da Arteta, e da Calafiori, tornato in gruppo. Mentre nella gara d'andata contro l'Atletico non ci sarà Havertz, sostituito da Gyokeres al centro dell'attacco.

    La rosa, già provata da una stagione su quattro fronti con 19 giocatori out per infortuni in campionato, sembra vicina al limite fisico.

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO DE MADRID-ATHLETIC BILBAOAFP

    LA GRANDE OCCASIONE

    Arsenal e Arteta possono ritenersi fortunati ad aver evitato le favorite Bayern Monaco o Paris Saint-Germain. L'Atlético ha rallentato in Liga, perdendo quattro delle ultime cinque gare e la finale di Copa del Rey ai rigori contro la Real Sociedad.

    Il loro cammino verso le semifinali di Champions è stato agevolato dalle espulsioni del Barcellona, eppure hanno rischiato di essere eliminati.

    Nonostante ciò, l’Atletico resta pericoloso quando è in forma, ma Arteta può cogliere l’occasione e seguire l’esempio di Guardiola, ruotando la rosa e lanciando chi è ai margini della formazione titolare, come Cristhian Mosquera, Myles Lewis-Skelly, Christian Norgaard, Leandro Trossard, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e persino il sedicenne Max Dowman.

    Se supereranno l’ostacolo, Arteta potrà poi dedicarsi alla finale del 30 maggio senza più la distrazione della Premier.

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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    L'ESEMPIO DI GUARDIOLA

    Ad inizio stagione si lodava la profondità della rosa dell'Arsenal, indicata come chiave per il titolo. Ora, con infortuni e stanchezza che pesano, è il momento di sfruttarla davvero.

    Arteta potrebbe seguire l'esempio del rivale e mentore Pep Guardiola, che ha chiarito le sue priorità schierando una formazione inedita nella semifinale di FA Cup del weekend. In porta è andato il portiere di coppa James Trafford al posto di Gianluigi Donnarumma; in difesa John Stones e Nathan Ake hanno formato la coppia centrale, con Rayan Ait-Nouri terzino sinistro. A centrocampo Nico Gonzalez, Mateo Kovacic e Tijjani Reijnders, mentre in attacco Omar Marmoush ha giocato al posto di Erling Haaland, con Phil Foden a supporto.

    La posta in gioco poteva sembrare minore contro il Southampton, squadra di seconda fascia, prima del calcio d'inizio,

    Quando il City, in campo con molte riserve, si è trovato sotto 1-0 a Wembley a dieci minuti dalla fine, è parso chiaro che Guardiola era pronto a sacrificare la coppa per preservare i titolari in vista del campionato. Poi è arrivata la rimonta e la finale.

  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    CAPIRE IL MOMENTO

    La fatica del City a Wembley e la sua vittoria di misura sul Burnley dovrebbero dare ad Arteta la spinta per cambiare strategia al Metropolitano. Gli uomini di Guardiola sono parsi improvvisamente meno sicuri, e due prestazioni opache fanno pensare che possano ancora perdere punti contro Everton, Brentford, Crystal Palace, Bournemouth e Aston Villa.

    I Gunners devono approfittarne: dopo il successo sul Newcastle, secondo Opta hanno ancora il 72,44% di probabilità di vincere la Premier a fine maggio, mentre il City si ferma al 27,56%. Con la vittoria sul Fulham di sabato avranno un vantaggio di sei punti in classifica, che può pesare psicologicamente. Pur avendo due gare in meno, il City non può più permettersi errori, visto il calo di prestazioni.

    Arteta ha dovuto gestire diverse priorità dall’inizio dell’anno, ma ora è chiaro: la squadra deve concentrarsi sulla Premier. Anche a costo di sacrificare la prima Champions della sua storia.

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