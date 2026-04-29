Dopo alcuni risultati deludenti in Premier League e in coppa, culminati nella pesante sconfitta contro il Manchester City, molti temevano che la corsa al titolo dell’Arsenal – e con essa l’intera stagione – fosse già finita. Invece la sofferta vittoria di sabato sul Newcastle, squadra che li aveva recentemente sconfitti, ha ridato slancio alla loro corsa verso il primo titolo dal 2004.

Dopo che il City li aveva superati in classifica con la vittoria sul Burnley, molti davano già per spacciati i Gunners. Invece la squadra ha mostrato grande forza mentale: il goal lampo di Ebereche Eze è risultato decisivo all’Emirates. I Gunners hanno sofferto, ma alla fine hanno conquistato tre punti fondamentali: alcuni giocatori sono crollati a terra, mentre Arteta esultava al fischio finale, segno dell’intensità della sfida.

"Dopo 22 anni senza titolo non mi aspetto una passeggiata. Sarà dura, ma siamo pronti", ha commentato l'allenatore.