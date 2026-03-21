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Nicolò Zaniolo UdineseGetty Images
Michael Di Chiaro

La rinascita di Zaniolo: miglior stagione in carriera per goal e assist, ma la chiamata della Nazionale non arriva

Con 6 goal e 5 assist messi a referto sin qui con la maglia dei friulani, Zaniolo sta vivendo una delle migliori stagioni della carriera. Tuttavia Gattuso non l'ha convocato per i playoff mondiali.

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Rinascere si può. Ritrovare la luce dopo un periodo complicato è possibile. Per informazioni chiedere a Nicolò Zaniolo.

L'attaccante italiano, infatti, sta vivendo una stagione davvero importante e brillante con la maglia dell'Udinese, una piazza che ha saputo rimetterlo al centro del progetto e nella quale il classe 1999 ha saputo rilanciarsi, esprimendosi su quelle frequenze alle quali l'ex Roma e Atalanta aveva abituato prima dei gravi infortuni che hanno rallentato il suo percorso.

Kosta Runjaic, del resto, ne ha fatto uno degli elementi cardine del suo progetto tecnico all'Udinese. Una scommessa vincente che ha restituito al calcio italiano un calciatore con ancora tanto da dare.

  • MIGLIOR STAGIONE PER GOAL E ASSIST

    Quella inscenata sin qui, in termini di contribuzioni complessive, è la miglior stagione della carriera di Zaniolo. Con la maglia dell'Udinese, infatti, Zaniolo ha messo sin qui a referto 6 goal e 5 assist tra Serie A e Coppa Italia.

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  • LE PAROLE DI RUNJAIC

    Riguardo alla mancata convocazione in Nazionale per i playoff mondiali da parte del ct Gennaro Gattuso. Una scelta che ha ovviamente deluso il classe 1999, comunque supportato dal suo allenatore.

    "Zaniolo? Già essere pre-convocato in Nazionale è stato un passo importante, forse se l’aspettava di non andare al playoff, ma c’è rimasto professionalmente male. Abbiamo parlato e lui deve continuare a lavorare. La cosa importante è che l’Italia vada al Mondiale, lui nel frattempo continuerà a lavorare".

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  • LA NAZIONALE NON ARRIVA

    Nonostante la crescita e la continuità mostrate nel corso di questa sua prima stagione con la maglia dell'Udinese, la Nazionale continua a rimanere lontana.

    Gattuso, infatti, non l'ha convocato per i playoff mondiali. La sua ultima apparizione in azzurro risale al 24 marzo 2024, quando scese in campo in occasione dell'amichevole vinta contro l'Ecuador.

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