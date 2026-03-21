La rinascita di Zaniolo: miglior stagione in carriera per goal e assist, ma la chiamata della Nazionale non arriva

Rinascere si può. Ritrovare la luce dopo un periodo complicato è possibile. Per informazioni chiedere a Nicolò Zaniolo.

L'attaccante italiano, infatti, sta vivendo una stagione davvero importante e brillante con la maglia dell'Udinese, una piazza che ha saputo rimetterlo al centro del progetto e nella quale il classe 1999 ha saputo rilanciarsi, esprimendosi su quelle frequenze alle quali l'ex Roma e Atalanta aveva abituato prima dei gravi infortuni che hanno rallentato il suo percorso.

Kosta Runjaic, del resto, ne ha fatto uno degli elementi cardine del suo progetto tecnico all'Udinese. Una scommessa vincente che ha restituito al calcio italiano un calciatore con ancora tanto da dare.