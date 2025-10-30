La rinascita di Zaniolo all’Udinese: secondo goal in stagione, messaggio per Gattuso

Nicolò Zaniolo è tornato a far vedere tutto il suo talento. L’attaccante di Massa è tornato in Italia quest’estate, riabbracciata dopo essere rientrato al Galatasaray al termine del prestito alla Fiorentina.
Lui, però, non voleva fermarsi in Turchia, bensì ripartire dalla A. L’Udinese lo ha accontentato, prelevandolo in prestito con diritto di riscatto e mettendogli la maglia numero 10 sulle spalle.
Un atto di fiducia che, al momento, sembra funzionare: Zaniolo ha segnato due reti nelle ultime tre gare, realizzandone una molto bella contro la Juventus a Torino.