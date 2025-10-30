Pubblicità
FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-UDINESE
Matteo Occhiuto

La rinascita di Zaniolo all’Udinese: secondo goal in stagione, messaggio per Gattuso

Il passaggio in Friuli sta facendo bene all’ex Roma e Galatasaray: i progressi sono evidenti, ha già eguagliato i numeri della scorsa stagione. E la Nazionale è un sogno non irraggiungibile.

Nicolò Zaniolo è tornato a far vedere tutto il suo talento. L’attaccante di Massa è tornato in Italia quest’estate, riabbracciata dopo essere rientrato al Galatasaray al termine del prestito alla Fiorentina. 

Lui, però, non voleva fermarsi in Turchia, bensì ripartire dalla A. L’Udinese lo ha accontentato, prelevandolo in prestito con diritto di riscatto e mettendogli la maglia numero 10 sulle spalle.

Un atto di fiducia che, al momento, sembra funzionare: Zaniolo ha segnato due reti nelle ultime tre gare, realizzandone una molto bella contro la Juventus a Torino.

  Zaniolo Udinese

    UN BOTTINO SODDISFACENTE

    Per Zaniolo, dunque, sono già tre i goal stagionali, contando anche quello siglato in Coppa Italia. Un bottino soddisfacente, già uguale rispetto a quello messo a referto nell’intero 2024/25, quando siglò 2 reti in A e 1 in Champions League con la maglia dell’Atalanta. 

    Zaniolo, del resto, ha tutto un campionato davanti per migliorare e, magari, provare a trovare quella che sarebbe la sua prima doppia cifra in carriera fra i professionisti. 

  FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-UDINESE

    IL NUOVO RUOLO DI ZANIOLO

    Il classe 1999, del resto, a Udine sta giocando stabilmente in un ruolo avanzato. In bianconero agisce da punta nel 3-5-2, accanto a un compagno di reparto più strutturato come può essere uno come Bayo o Davis. Un’evoluzione netta del suo modo di giocare, senza dubbio dovuta a quella che è stato il suo cambiamento negli anni, specie dopo gli infortuni. Che, però, sta portando Zaniolo a interpretare bene il ruolo.


  Udinese Calcio v Cagliari Calcio - Serie A

    L’UDINESE RISCATTERÀ ZANIOLO?

    Molto probabilmente, a fine stagione, arriverà il riscatto per Zaniolo, destinato a diventare un giocatore dell’Udinese. 

    Il club friulano lo ha prelevato in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto attivabile in due modalità. Una prevedrebbe il pagamento di 5 milioni di euro, ma con un 50% sulla futura rivendita da riconoscere eventualmente al Galatasaray. La seconda invece porterebbe il club bianconero a versare 10 milioni di euro al Gala, eliminando qualsiasi clausola.


  Ecuador v Italy - International Friendly

    LA SPERANZA DI UN RITORNO IN NAZIONALE

    Zaniolo ha deciso di tornare in Italia anche per provare a riconquistare la maglia della Nazionale, nell’anno dei Mondiali in USA, Canada e Messico. Non si vede a Coverciano da un anno, quando fu convocato in extremis per la sfida contro Israele in Nations League del 14 ottobre 2024, mentre l’ultima presenza è datata addirittura 24 marzo 2024, in amichevole contro l’Ecuador. Nicolò ora spera: Udine gli sta permettendo di rilanciarsi, l’azzurro è nel mirino. 


