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Lelio Donato

La rinascita di Schuurs, dal ritiro sfiorato alla sfida contro la Juventus in Europa League: per l'ex Torino è come un derby

Europa League
NEC Nijmegen
Juventus vs NEC Nijmegen
Juventus

Nel 2023 ha subito un grave infortunio al ginocchio che sembrava poter compromettere la sua carriera, oggi Perr Schuurs è tornato in campo col NEC e affronterà la Juventus in Europa League.

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Juventus-NEC è come un derby per Perr Schuurs, difensore olandese tornato finalmente a giocare dopo un lunghissimo calvario.

Tutto inizia nel 2023 durante una partita di campionato tra Torino e Inter quando il ginocchio di Schuurs fa crack. L'infortunio sembra subito grave ma nessuno può immaginare ciò che succederà.

Schuurs resta lontano dai campi addirittura per tre anni tanto da pensare seriamente all'ipotesi del ritiro. Mentre nel febbraio 2026 il suo contratto col Torino viene risolto consensualmente.

Il difensore però ora vede finalmente la luce in fondo al tunnel grazie al NEC, club con cui è tornato a giocare. E segnare.

  • IL DOPO BREMER AL TORINO

    Perr Schurrs peraltro arriva a Torino nell'estate del 2022 col compito per nulla semplice di sostituire proprio Gleison Bremer.

    Il centrale brasiliano è appena passato sull'altra sponda del Po. Quella dei granata sembra subito una scommessa vinta.

    L'olandese, pagato circa 13 milioni di euro, fa benissimo nella sua prima stagione col Torino agli ordini di Ivan Juric che gli affida le chiavi della difesa.

    Tanto che sulle sue tracce si mette l'Inter ma i nerazzurri non soddisfano le alte richieste di Cairo che per cederlo chiede 35 milioni di euro.

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  • L'INFORTUNIO AL GINOCCHIO

    Il sogno granata di Schuurs si trasforma in incubo durante Torino-Inter del 21 ottobre 2023.

    All'olandese salta il legamento crociato anteriore del ginocchio. Uno dei peggiori infortuni che possano capitare ad un calciatore.

    Lo stop si preannuncia lunghissimo ma, nel caso di Schuurs, si trasformerà in un vero calvario da cui sembra non vedersi più via d'uscita.

    Il ginocchio sinistro continua a fare maledettamente male. Così nell'agosto 2024, quasi un anno dopo, viene operato nuovamente.

    Vanoli, intanto diventato tecnico del Torino, lo aspetta. Ma il rientro di Schuurs slitta ancora fino a non concretizzarsi mai.

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  • UN INCUBO LUNGO TRE ANNI

    A febbraio 2026, quando mancano ormai una manciata di mesi alla naturale scadenza del contratto, le parti si accordano per una risoluzione consensuale.

    Il tutto dopo tre anni terribili in cui Schuurs ha seriamente meditato di dare l'addio al calcio. E non solo.

    "Avevo crisi di pianto e rabbia immensa. Una sera, quando non ne potevo più, ho detto alla mia ragazza: dormi bene, spero di non svegliarmi più.

    Ma amo troppo la mia ragazza e la mia famiglia per potermi togliere la vita. Eppure ci ho pensato. Non avrei potuto ricevere un segnale più chiaro per chiedere aiuto" racconta il difensore al 'De Telegraaf'.

    Il peggio oggi è per fortuna alle spalle. E per uno strano scherzo del destino Schuurs ha subito avuto l'occasione di tornare proprio a Torino in quello che per lui sarà una sorta di derby.

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  • IL RITORNO COL NEC E LA SFIDA ALLA JUVE

    A concedere una nuova occasione a Per Schuurs dopo il lunghissimo calvario è stato il NEC Nimega, ovvero l'avversaria della Juventus nella prima giornata di Europa League.

    Il difensore olandese, al rientro in gare ufficiali lo scorso 31 agosto, ha addirittura segnato il goal dell'1-3 finale sul campo del Zwolle.

    Un ritorno avvenuto a 1043 giorni da quel maledetto Torino-Inter quando, in seguito a un contrasto con Barella, insieme al ginocchio erano andati in frantumi anche i sogni di Schuurs.

    Oggi il difensore torna nella sua Torino ma per sfidare la Juventus e ai microfoni di 'Sky Sport' racconta le sue emozioni: "Torino è casa mia, la porto nel cuore, sono felice di essere qui. Sono stati tre anni molto difficili mentalmente, sono tornato a essere calciatore e ho perfino fatto goal, davvero un sogno”. 

    Infine un avvertimento ai bianconeri: "Siamo una squadra costruita per attaccare e siamo qui per vincere. Vogliamo fare bene, magari passare la prima fase e migliorare rispetto allo scorso anno”.

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