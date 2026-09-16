La rinascita di Schuurs, dal ritiro sfiorato alla sfida contro la Juventus in Europa League: per l'ex Torino è come un derby

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Juventus-NEC è come un derby per Perr Schuurs, difensore olandese tornato finalmente a giocare dopo un lunghissimo calvario.
Tutto inizia nel 2023 durante una partita di campionato tra Torino e Inter quando il ginocchio di Schuurs fa crack. L'infortunio sembra subito grave ma nessuno può immaginare ciò che succederà.
Schuurs resta lontano dai campi addirittura per tre anni tanto da pensare seriamente all'ipotesi del ritiro. Mentre nel febbraio 2026 il suo contratto col Torino viene risolto consensualmente.
Il difensore però ora vede finalmente la luce in fondo al tunnel grazie al NEC, club con cui è tornato a giocare. E segnare.