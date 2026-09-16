La rinascita di Schuurs, dal ritiro sfiorato alla sfida contro la Juventus in Europa League: per l'ex Torino è come un derby

A concedere una nuova occasione a Per Schuurs dopo il lunghissimo calvario è stato il NEC Nimega, ovvero l'avversaria della Juventus nella prima giornata di Europa League.

Il difensore olandese, al rientro in gare ufficiali lo scorso 31 agosto, ha addirittura segnato il goal dell'1-3 finale sul campo del Zwolle.

Un ritorno avvenuto a 1043 giorni da quel maledetto Torino-Inter quando, in seguito a un contrasto con Barella, insieme al ginocchio erano andati in frantumi anche i sogni di Schuurs.

Oggi il difensore torna nella sua Torino ma per sfidare la Juventus e ai microfoni di 'Sky Sport' racconta le sue emozioni: "Torino è casa mia, la porto nel cuore, sono felice di essere qui. Sono stati tre anni molto difficili mentalmente, sono tornato a essere calciatore e ho perfino fatto goal, davvero un sogno”.

Infine un avvertimento ai bianconeri: "Siamo una squadra costruita per attaccare e siamo qui per vincere. Vogliamo fare bene, magari passare la prima fase e migliorare rispetto allo scorso anno”.