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Leonardo Gualano

La rinascita di Onana in Turchia: para tre rigori di fila e trascina il Trabzonspor in semifinale di Coppa

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Samsunspor vs Trabzonspor
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André Onana ha sfoderato l'ennesima grande prestazione della sua stagione: il Trabzonspor vola in semifinale di Coppa di Turchia grazie alle sue parate.

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Solo fino a pochi mesi fa si parlava di lui come di un portiere in enorme difficoltà che a soli trent'anni si era già incamminato sul viale del tramonto, oggi André Onana si sta invece togliendo quelle soddisfazioni che gli stanno consentendo non solo di rilanciarsi, ma anche di tornare a quelli che erano stati gli standard abituali nel corso della sua carriera.

Dopo le annate estremamente difficili vissute al Manchester United, lo sta facendo in Turchia, dove è approdato in prestito lo scorso settembre quando, a sorpresa, ha deciso di ripartire dal Trabzonspor.

Ebbene a Trebisonda Onana non solo si è imposto fin da subito come titolare inamovibile, ma si è reso protagonista anche di diversi exploit, l'ultimo dei quali sta facendo parlare di lui a livello europeo proprio come accadeva un tempo.


  • IL TRABZONSPOR IN SEMIFINALE DI COPPA DI TURCHIA

    Quella che sta vivendo il Trabzonspor è una stagione da incorniciare.

    În campionato infatti è riuscito a spingersi fino al terzo posto dopo 30 giornate, alle spalle del solo Galatasaray e del Fenerbahçe secondo che lo precede di appena due lunghezze.

    La squadra di Onana ha sin qui fatto molto meglio dell'altra grande big del calcio turco, ovvero il Besiktas, che è solo quarto e distante ben dieci punti e soprattutto sogna in grande anche in Coppa di Turchia, competizione nella quale ha staccato il pass per le semifinali, dove affronterà il Gencierbirligi, dopo aver eliminato il Samsunspor.

    Proprio nei quarti di finale del toreo, Onana ha trascinato la sua squadra verso il passaggio del turno con una prestazione da sogno.

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  • TRE RIGORI PARATI

    La partita che si è giocata al Samsun 19 Mayis Stadyumu, ha visto chiudersi i 90' regolamentari sullo 0-0, risultato questo che non è cambiato nemmeno dopo i tempi supplementari.

    Per stabilire la vincitrice del confronto sono stati necessari dunque i calci di rigore ed è stato proprio nella lotteria finale che Onana si è letteralmente esaltato.

    Ha infatti neutralizzato i primi tre tiri dal dischetto del Samsunspor, respingendo le conclusioni di Satka, Marius e Cift, venendo battuto dal solo Tomasson.

    Tre rigori parati che hanno spinto il Trabzonspor in semifinale, nonostante gli errori di Nayir e Bouchouari.

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  • LA RINASCITA DI ONANA

    Approdato nel 2023 al Manchester United dopo una stagione da grande protagonista vissuta all'Inter, André Onana in Inghilterra ha vissuto il momento più complicato della sua carriera.

    Il portiere camerunense, con la maglia dei Red Devils, si è reso protagonista di una serie di prestazioni negative ed errori clamorosi, che lo hanno spinto fino ai margini della squadra, tanto che lo scorso settembre ha dovuto cercarsi una nuova squadra che gli garantisse il giusto minutaggio per ripartire.

    A sorpresa ha deciso di ripartire dalla Turchia e dal Trabzonspor, compagine con la quale si è fin da subito imposto come uno dei migliori portieri della Super Lig.

    Onana sin qui ha totalizzato 29 presenze stagionali, delle quali 26 in campionato con 31 goal subiti. I suoi sono stati mesi scanditi da grandi prestazioni che gli hanno consentito di vivere una vera e propria rinascita sportiva.

  • UN FUTURO DA SCRIVERE

    Lo scorso settembre Onana si è trasferito al Trabzonspor con la formula del previsto secco.

    Sebbene negli ultimi mesi abbia sempre ammesso di trovarsi benissimo in Turchia, il suo futuro resta tutto da scrivere, visto che il Manchester United nell'estate del 2023 ha sborsato oltre 50 milioni di euro per il suo cartellino e vorrà in qualche modo provare a limitare le perdite.

    Il presidente del Trabzonspor ha parlato di pochissime possibilità di riconferma, tenendo conto di costi che sarebbero insostenibili per il club ed anche del fatto che Onana è ancora legato ai Red Devils da un ricco contratto con scadenza fissata nel 2028.

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