La rinascita di Onana in Turchia: para tre rigori di fila e trascina il Trabzonspor in semifinale di Coppa

Solo fino a pochi mesi fa si parlava di lui come di un portiere in enorme difficoltà che a soli trent'anni si era già incamminato sul viale del tramonto, oggi André Onana si sta invece togliendo quelle soddisfazioni che gli stanno consentendo non solo di rilanciarsi, ma anche di tornare a quelli che erano stati gli standard abituali nel corso della sua carriera.

Dopo le annate estremamente difficili vissute al Manchester United, lo sta facendo in Turchia, dove è approdato in prestito lo scorso settembre quando, a sorpresa, ha deciso di ripartire dal Trabzonspor.

Ebbene a Trebisonda Onana non solo si è imposto fin da subito come titolare inamovibile, ma si è reso protagonista anche di diversi exploit, l'ultimo dei quali sta facendo parlare di lui a livello europeo proprio come accadeva un tempo.



