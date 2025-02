La rinascita di Le Fée con il Sunderland: goal bellissimo e obiettivo promozione, la Roma osserva interessata

Il centrocampista sta convincendo dopo i mesi difficili alla Roma e la cessione a gennaio: a fine anno potrà essere riscattato.

Il contesto può cambiare tutto per un giocatore e così sembra essere per Enzo Le Fée; il centrocampista francese, arrivato in estate alla Roma, ha cambiato nuovamente maglia nella sessione di mercato invernale, trasferendosi al Sunderland, dove ha iniziato molto bene l'avventura.

Un goal bellissimo contro il Luton per Le Fée, che è diventato subito protagonista con il nuovo club in Championship, ovvero il secondo campionato inglese.

Le prestazioni del giocatore e soprattutto i risultati del Sunderland interessano la Roma in ottica riscatto a fine stagione. Dalla Roma al Sunderland, ecco come è svoltata la stagione di Le Fée e cosa può succedere per il futuro.