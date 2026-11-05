La rinascita di Kolo Muani nel suo ruolo: goal, assist e certezze ritrovate, così può davvero incidere alla Juventus

"Noi vogliamo lasciare libero Kolo Muani anzi lo stimoliamo ad avere comportamenti diversi da quello che è il ruolo della prima punta. Lui ha facilità di corsa, ha qualità sull’esterno e prima punta centrale, ha qualità di essere bravo di testa, in acrobazia, nel girarsi su se stesso. Lo apprezziamo molto. Oltre ad andarlo a supportare nelle sue scelte cerchiamo di indicargli qualcosa di nuovo. È stato troppo prima punta, bisogna che si muova di più per le richieste che gli sono state fatte".

Queste le parole di Spalletti, pronunciate circa un mese fa. L'obiettivo è sempre stato quello, mettere Kolo Muani nelle condizioni di valorizzare le sue caratteristiche, che non sono certo quelle della classica punta. Gli infortuni di Nico Gonzalez e Conceicao, paradossalmente, hanno liberato proprio quello spazio di cui il francese aveva bisogno, quella porzione di campo che può sfruttare per essere determinante nella Juventus.