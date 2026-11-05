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AZ Alkmaar v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Marco Trombetta

La rinascita di Kolo Muani nel suo ruolo: goal, assist e certezze ritrovate, così può davvero incidere alla Juventus

Europa League
Juventus
Alkmaar vs Juventus
Alkmaar
R. Kolo Muani

Kolo Muani gioca la sua miglior partita stagionale con la Juventus, giocando in un ruolo che potrebbe finalmente farlo svoltare.

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Finalmente Kolo Muani, finalmente il giocatore che la Juventus ha fatto di tutto per riportarlo a Torino dopo quei 6 mesi che avevano fatto innamorare i tifosi bianconeri.

Innamoramento che è svanito presto dopo l'inizio deludente di questa stagione, fatto di pochissimi alti e tantissimi bassi, tra critiche e fischi.

Ma la partita in Europa League contro l'AZ Alkmaar potrebbe segnare un punto di svolta per Kolo Muani.

  • LARGO A DESTRA E' UN'ALTRA COSA

    Nonostante la vittoria sul Napoli, la Juventus ha dovuto fare i conti con la nota negativa Kolo Muani, autore dell'ennesima brutta prestazione.

    Spalletti ha deciso di mettergli vicino Woltemade per dargli maggiori possibilità di movimento e meno responsabilità, ma la musica non è cambiata.

    Kolo Muani non è una prima punta, questo lo abbiamo capito. Ha bisogno di avere campo davanti per esprimersi al meglio e certamente non deve giocare spalle alla porta.

    Contro l'AZ ha iniziato la partita partendo largo a destra, nel suo ruolo preferito, e i risultati si sono visti subito.

  • IL MIGLIOR KOLO MUANI

    Prima l'assist per Koopmeiners, al termine di un'azione che si è costruito praticamente da solo, poi lo splendido goal del 2-0, segnato con una voglia e una determinazione che raramente avevamo visto quest'anno.

    Perché in Olanda abbiamo visto senza dubbio il miglior Kolo Muani, un giocatore ritrovato e in fiducia in un ruolo che gli permette di attaccare lo spazio, mettere maggiore aggressività sui portatori di palla avversari e prendere maggiore campo senza ritrovarsi subito l'uomo addosso.

    Questo Kolo Muani può indubbiamente e finalmente essere incisivo per la Juventus. E anche l'intesa con Koopmeiners è migliorata. Che Spalletti abbia trovato la chiave?

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  • SPALLETTI LO AVEVA DETTO

    "Noi vogliamo lasciare libero Kolo Muani anzi lo stimoliamo ad avere comportamenti diversi da quello che è il ruolo della prima punta. Lui ha facilità di corsa, ha qualità sull’esterno e prima punta centrale, ha qualità di essere bravo di testa, in acrobazia, nel girarsi su se stesso. Lo apprezziamo molto. Oltre ad andarlo a supportare nelle sue scelte cerchiamo di indicargli qualcosa di nuovo. È stato troppo prima punta, bisogna che si muova di più per le richieste che gli sono state fatte".

    Queste le parole di Spalletti, pronunciate circa un mese fa. L'obiettivo è sempre stato quello, mettere Kolo Muani nelle condizioni di valorizzare le sue caratteristiche, che non sono certo quelle della classica punta. Gli infortuni di Nico Gonzalez e Conceicao, paradossalmente, hanno liberato proprio quello spazio di cui il francese aveva bisogno, quella porzione di campo che può sfruttare per essere determinante nella Juventus.

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