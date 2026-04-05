Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Joao Mario BolognaGetty Images
Andrea Ajello

La rinascita di Joao Mario al Bologna: primo goal in Italia, il piano della Juventus in estate

Serie A
Bologna
Joao Mario

Joao Mario decisivo nella vittoria del Bologna con la Cremonese: l'esterno portoghese si conferma in netta crescita rispetto a quello visto alla Juventus.

Pubblicità

A volte basta cambiare città e squadra per ritrovarsi ed è quello che sta succedendo a Joao Mario. L'esterno portoghese, che si è trasferito a gennaio in prestito dalla Juventus al Bologna, sta rispondendo positivamente alle chance che Vincenzo Italiano gli dà.


L'ex Porto è riuscito a segnare il suo primo goal in Serie A nel match contro la Cremonese, vinto 2-1 dai rossoblù.


Ma oltre alla rete è il minutaggio e le prestazioni del portoghese che sono indicative e che dimostrano come il cambio di maglia abbia fatto bene a Joao Mario. La Juventus ovviamente lo osserva visto che detiene il suo cartellino e ne ha il pieno controllo.

  • IL GOAL DI JOAO MARIO DOPO 3 MINUTI

    Non poteva esserci inizio migliore per il Bologna nella trasferta a Cremona; la squadra di Italiano è infatti passata in vantaggio dopo appena tre minuti grazie proprio a Joao Mario.


    Il portoghese si è coordinato perfettamente sul cross di Juan Miranda calciando di prima intenzione sul secondo palo mettendo in discesa la partita del Bologna. Dopo la rete in Europa League, Joao Mario si sblocca anche in campionato, primo goal in Serie A visto che alla Juventus non era mai riuscito a segnare.

    • Pubblicità

  • "HO COLPITO BENE LA PALLA"

    Ai microfoni di DAZN, dopo la partita, Joao Mario ha commentato il goal: "Ho colpito bene la palla. Sono contento per il goal ma lo sono ancora di più per la vittoria della squadra. Adesso dobbiamo continuare a lavorare per continuare a vincere le partite, e come ho detto prima adesso concentriamoci sull’Europa League”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • FIDUCIA RITROVATA AL BOLOGNA

    Un goal che darà a Joao Mario fiducia per il finale di stagione anche se a prescindere dalla rete segnata con la Cremonese, il portoghese aveva già ritrovato le giuste sensazioni dopo i primi mesi in Italia complicati.


    Da quando si è trasferito al Bologna infatti, a inizio febbraio, Joao Mario è stato per la maggior parte delle gare impiegato come titolare, sia in campionato che in Europa League dove era stato tra i migliori nel derby italiano contro la Roma.


    Nove presenze e due goal per Joao Mario in maglia rossoblù; per lui il cambiamento nella sessione invernale è stata una vera e propria svolta.

  • IL PIANO DELLA JUVENTUS PER JOAO MARIO

    Un goal e in generale prestazioni che non saranno passate inosservate in casa Juventus. Joao Mario infatti è solo in prestito secco al Bologna e quindi a giugno l'accordo prevede che torni a Torino. Ma rimarrà?

    La partenza del portoghese dopo soli pochi mesi dal suo arrivo è stata conseguenza del pochissimo minutaggio avuto, praticamente nullo con Luciano Spalletti in panchina. Se il tecnico, come è ormai quasi scontato, dovesse rimanere in bianconero, le porte per Joao Mario potrebbero essere piuttosto chiuse.

    Joao Mario in questo finale di campionato però proverà anche a far "cambiare" idea a Spalletti e convincere la Juventus a puntare ancora su di lui per la prossima stagione.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Europa League
Bologna crest
Bologna
BOL
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL