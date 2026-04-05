La rinascita di Joao Mario al Bologna: primo goal in Italia, il piano della Juventus in estate

A volte basta cambiare città e squadra per ritrovarsi ed è quello che sta succedendo a Joao Mario. L'esterno portoghese, che si è trasferito a gennaio in prestito dalla Juventus al Bologna, sta rispondendo positivamente alle chance che Vincenzo Italiano gli dà.





L'ex Porto è riuscito a segnare il suo primo goal in Serie A nel match contro la Cremonese, vinto 2-1 dai rossoblù.





Ma oltre alla rete è il minutaggio e le prestazioni del portoghese che sono indicative e che dimostrano come il cambio di maglia abbia fatto bene a Joao Mario. La Juventus ovviamente lo osserva visto che detiene il suo cartellino e ne ha il pieno controllo.