La rinascita di James Rodriguez: dalla polvere alle stelle, è l'MVP della Copa America

Il re della Colombia semifinalista è il quasi 33enne ex Real Madrid. Che al San Paolo non gioca da aprile ed è sommerso dalle polemiche.

Uno apre i social, scorre Instagram o Facebook o X, si imbatte in un meme su James Rodriguez che esulta con la maglia della Colombia come esultava 10 anni fa ai Mondiali brasiliani, e si chiede: ma nel 2024 ancora gioca James Rodriguez?

Gioca, sì. E non ha disimparato come si tratta un pallone. Soprattutto con la maglia della Colombia, nazione di cui è idolo e punto di riferimento, e soprattutto ora: è lui il grande protagonista della bella cavalcata dei Cafeteros, che in semifinale di Copa America sfideranno l'Uruguay con il sogno di affrontare Argentina (più probabile) o Canada nella finalissima.

Non siamo ai livelli del Memo Ochoa, quello che puntualmente scompare dai radar (per dire, dove gioca ora? Spoiler: è svincolato) e puntualmente riappare ogni quattro anni per fare il fenomeno ai Mondiali, ma insomma: da qualche tempo è una visione della realtà che non se ne discosta del tutto.

Perché è questo il presente di James Rodriguez: il lato oscuro della luna, il lato splendente della luna. Tra club e nazionale, tra qualche disavventura in Brasile e il desiderio di portare la Colombia sul tetto del Sudamerica 23 anni dopo il trionfo firmato Ivan Ramiro Cordoba.