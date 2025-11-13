La rinascita di Ihattaren, l'ex Juventus gioca nel Fortuna Sittard: goal e assist, protagonista in Eredivisie

In Italia è stata una meteora ma Mohamed Ihattaren è stato per anni considerato come uno dei prospetti più importanti del calcio europeo, dotato di un talento incredibile.

Poi le aspettative non sono state minimamente confermate per svariate ragioni, tra cui questioni che poco hanno avuto a che fare con il calcio e che hanno condizionato la carriera di Ihattaren fino ad ora.

Il trequartista marocchino però ha ancora modo di cambiare la sua storia perché ha solo 23 anni e si sta ritrovando in Olanda, dove è nato e cresciuto. Ihattaren gioca da quest'estate nel Fortuna Sittard dove si sta mettendo in mostra nel massimo campionato olandese. E nell'ultima partita ha mostrato tutta la sua personalità segnando dopo essere stato provocato.