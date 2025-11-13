Pubblicità
La rinascita di Ihattaren, l'ex Juventus gioca nel Fortuna Sittard: goal e assist, protagonista in Eredivisie

Mohamed Ihattaren dopo anni complicati dentro e soprattutto fuori dal campo si è ritrovato con il Fortuna Sittard: in Olanda adesso gioca e i numeri sono incoraggianti. In passato è stato anche in Italia per qualche mese tra Juventus e Sampdoria.

In Italia è stata una meteora ma Mohamed Ihattaren è stato per anni considerato  come uno dei prospetti più importanti del calcio europeo, dotato di un talento incredibile. 

Poi le aspettative non sono state minimamente confermate per svariate ragioni, tra cui questioni che poco hanno avuto a che fare con il calcio e che hanno condizionato la carriera di Ihattaren fino ad ora.

Il trequartista marocchino però ha ancora modo di cambiare la sua storia perché ha solo 23 anni e si sta ritrovando in Olanda, dove è nato e cresciuto. Ihattaren gioca da quest'estate nel Fortuna Sittard dove si sta mettendo in mostra nel massimo campionato olandese. E nell'ultima partita ha mostrato tutta la sua personalità segnando dopo essere stato provocato. 

  • LA BREVE ESPERIENZA IN ITALIA

    Ihattaren è stato solo di passaggio in Italia; la Juventus ci puntò nell'estate 2021, quando nell'ultimo giorno di mercato lo acquisto dal PSV per circa 2 milioni di euro.

    Il fantasista marocchino nonostante la giovane età si era già messo in mostra nei due anni precedenti con il PSV, con cui aveva debuttato in Eredivisie quando aveva solamente 17 anni. 

    La Juve lo mandò subito in prestito alla Sampdoria con l'obiettivo di far fare un po' di esperienza a Ihattaren; i piani però non sono andati come si immaginavano a Torino.

    Ihattaren infatti non è mai sceso in campo con la Sampdoria e meno di due mesi dopo, a ottobre, è di fatto "scomparso", lasciando la città per motivi personali. "Me ne sono andato e non ho ricevuto più notizie dalla Sampdoria. Non è una cosa bella: a 19 anni me ne stavo lì in albergo, da solo, abbandonato al mio destino. Non riuscivo più a sopportare alcune circostanze", spiegò poi il giocatore. 

  • L'AJAX E LA SEPARAZIONE DEFINITIVA CON LA JUVENTUS

    Nel gennaio 2022 poi Ihattaren tornò a giocare in Olanda, in prestito all'Ajax, dove è rimasto per un anno. A Torino di fatto non si è più visto e nell'estate 2023 il club bianconero lo ha svincolato gratuitamente mettendo fine ad un'avventura mai iniziata con la Juventus e in generale con il calcio italiano. Prima il trasferimento al Samsunspor in Turchia, poi allo Slavia Praga, senza però in entrambi i casi lasciare il segno. 

    Nella stagione 2024/2025 il terzo ritorno in Olanda, questa volta per giocare nell'RKC Waalwijk; una scelta azzeccata perché il giocatore ha ricominciato a giocare mettendosi alle spalle i problemi e gli ultimi anni.

    Ha chiuso la stagione con 26 presenze, 4 goal e 5 assist; la squadra è retrocessa ma Ihattaren è uscito dalla passata stagione con più fiducia. 

  • PROTAGONISTA CON IL FORTUNA SITTARD

    I segnali di "risveglio" della passata stagione si sono confermati in questa, con la maglia del Fortuna Sittard. Ihattaren ha già raggiunto il numero di goal dell'ultima stagione (4) fornendo 2 assist. Tutto questo in 10 partite di campionato. 

    Continuità di minutaggio e rendimento, il marocchino sembra davvero aver iniziato un nuovo capitolo della sua travagliata carriera facendo anche capire perché era nella lista dei talenti con più prospettiva del calcio europeo. 

  • RIGORE CON IL CUCCHIAIO

    Una cosa sicuramente non manca a Ihattaren, la personalità, che si è vista pienamente nell'ultima partita giocata contro l'Heerenveen. Il trequartista ha segnato il rigore del 2-0 che ha chiuso la partita, ma non è stato un rigore qualsiasi.

    Il portiere avversario infatti, Bernt Klaverboer, lo ha provocato mimando il gesto del cucchiaio, invitando quindi Ihattaren a calciare in quel modo. E lui ha accettato la sfida segnando proprio con lo scavino. 

