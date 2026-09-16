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La rinascita di Gianluca Prestianni, dal caso Vinicius al ruolo da protagonista nel Benfica di Marco Silva

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Milan vs Benfica
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G. Prestianni

Finito al centro delle polemiche per il caso Vinicius Junior, Prestianni ha saputo rialzarsi e riprendersi la ribalta a suon di goal e prestazioni, grazie all'arrivo al Benfica di un tecnico come Marco Silva che gli sta dando fiducia e continuità.

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Marco Silva non ha ancora deciso se schierarlo dal primo minuto o se utilizzarlo come grimaldello a gara in corso, ma di sicuro per Gianluca Prestianni ci sarà spazio nel corso della partita di questa sera tra il Benfica e il Milan di Ruben Amorim, nella prima giornata della fase campionato della UEFA Europa League 2026/27.

A distanza di 7 mesi dall'increscioso episodio con Vinicius Junior in un tesissimo Benfica-Real Madrid di Champions League, il talento argentino vuole tornare a far parlare di sé in campo europeo, ma con tutt'altra accezione. Dall'arrivo in panchina di Marco Silva Prestianni è diventato uno dei principali punti di forza del Benfica, tanto da essersi guadagnato nuovamente la chiamata di Scaloni.

  • LA FIDUCIA DI MARCO SILVA

    L'avvio della stagione 2026/27 sta segnando il definitivo punto di svolta per Gianluca Prestianni con la maglia del Benfica. L'arrivo in panchina di Marco Silva ha ridisegnato le gerarchie e le dinamiche tattiche delle Águias, regalando al talento argentino un ruolo di primo piano. Il tecnico lusitano considera l'esterno argentino una risorsa preziosissima per via della sua duttilità: la sua capacità di adattarsi rapidamente sia sulle corsie esterne che in zone più centrali lo rende una pedina tattica fondamentale.

    Se con Mourinho Prestianni era riuscito solo col tempo a conquistare una maglia da titolare, con Marco Silva la fiducia è stata immediata: 9 presenze su 10 dall'inizio, giustificate dall'eccezionale rendimento di Gianluca, che ha già messo a segno 8 goal tra campionato e preliminari di Europa League.

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  • IL CASO VINICIUS È ALLE SPALLE

    La solidità mostrata in campo è anche il riflesso di una ritrovata serenità mentale. A febbraio scorso, il nome di Prestianni era finito al centro di un'intricata bufera mediatica a seguito di un'indagine della UEFA, che lo vedeva accusato di presunti insulti razzisti rivolti a Vinícius Júnior durante la sfida di Champions League contro il Real Madrid. Tuttavia, il giovane attaccante non si è lasciato abbattere e ha risposto con fermezza alle accuse. L'episodio e le relative polemiche sembrano ormai essersi sgonfiati, permettendo al giocatore di concentrarsi unicamente sul proprio sviluppo sportivo e sulle prestazioni con il club portoghese.

    Scontate le 6 giornate di squalifica, Prestianni è tornato in campo in Europa ad inizio agosto nell'andata del terzo turno di qualificazioni contro gli scozzesi dell'Heart of Midlothian, ripresentandosi subito con un goal nel 6-1 inflitto dai portoghesi alla squadra rivelazione dell'ultima Scottish Premiership.


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  • IL RITORNO IN NAZIONALE

    Le ottime impressioni di Prestianni nell'avvio di campionato non sono sfuggite agli occhi di Lionel Scaloni. Il Commissario Tecnico dell'Argentina ha infatti deciso di premiare l'ottimo stato di forma dell'esterno del Benfica, inserendolo nell'elenco ufficiale dei convocati per i prossimi impegni della Selección in programma tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, contro Bolivia, Burkina Faso e Benin. Per Prestianni, assente ai Mondiali, si tratta del ritorno nel giro della Nazionale maggiore a distanza di 5 mesi dall'ultima convocazione.

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