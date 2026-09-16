La rinascita di Gianluca Prestianni, dal caso Vinicius al ruolo da protagonista nel Benfica di Marco Silva

L'avvio della stagione 2026/27 sta segnando il definitivo punto di svolta per Gianluca Prestianni con la maglia del Benfica. L'arrivo in panchina di Marco Silva ha ridisegnato le gerarchie e le dinamiche tattiche delle Águias, regalando al talento argentino un ruolo di primo piano. Il tecnico lusitano considera l'esterno argentino una risorsa preziosissima per via della sua duttilità: la sua capacità di adattarsi rapidamente sia sulle corsie esterne che in zone più centrali lo rende una pedina tattica fondamentale.

Se con Mourinho Prestianni era riuscito solo col tempo a conquistare una maglia da titolare, con Marco Silva la fiducia è stata immediata: 9 presenze su 10 dall'inizio, giustificate dall'eccezionale rendimento di Gianluca, che ha già messo a segno 8 goal tra campionato e preliminari di Europa League.