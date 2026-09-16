La rinascita di Gianluca Prestianni, dal caso Vinicius al ruolo da protagonista nel Benfica di Marco Silva

Marco Silva non ha ancora deciso se schierarlo dal primo minuto o se utilizzarlo come grimaldello a gara in corso, ma di sicuro per Gianluca Prestianni ci sarà spazio nel corso della partita di questa sera tra il Benfica e il Milan di Ruben Amorim, nella prima giornata della fase campionato della UEFA Europa League 2026/27.
A distanza di 7 mesi dall'increscioso episodio con Vinicius Junior in un tesissimo Benfica-Real Madrid di Champions League, il talento argentino vuole tornare a far parlare di sé in campo europeo, ma con tutt'altra accezione. Dall'arrivo in panchina di Marco Silva Prestianni è diventato uno dei principali punti di forza del Benfica, tanto da essersi guadagnato nuovamente la chiamata di Scaloni.