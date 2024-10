La rinascita di Di Lorenzo: già tre goal in stagione, in estate era vicino all'addio

SSC Napoli vs Lecce

Capitano del Napoli ancora decisivo: Lecce battuto grazie al suo goal, il terzo stagionale. Dai malumori estivi sembra passata una vita.

Il Napoli si aggrappa al suo capitano: contro il Lecce è la zampata di Giovanni Di Lorenzo a cancellare tutte le paure di un mancato successo e a portare momentaneamente i partenopei a +5 sull'Inter seconda.

Stagione fin qui da incorniciare per il terzino, nonostante le mille voci d'addio susseguitesi in estate e alimentate dalla dichiarazioni del suo procuratore: alla fine Di Lorenzo è rimasto a Napoli, riprendendosi il ruolo di leader con quella fascia che non ha mai abbandonato il suo braccio.

Per Di Lorenzo, oltre alla rete valevole i tre punti, anche un'altra annullata nel primo tempo e un brivido per il secondo cartellino giallo evitato nella parte conclusiva dell'incontro.