La 'rinascita' di Di Gregorio alla Juventus: i salvataggi con Genoa e Atalanta che svoltano la stagione del portiere

Fino al suo ingresso in campo in Juventus-Genoa, l'avventura del portiere a Torino sembrava essere già ai titoli di coda. La fiducia ormai persa dell'ambiente nei suoi confronti, le scelte di Spalletti che aveva preferito Perin e le mosse del club per la prossima stagione lasciavano pensare che le parti si sarebbero salutate.





Un finale di campionato da protagonista, come lo è stato ultimamente, può però avere ripercussioni sulla storia di Di Gregorio in bianconero. Il futuro rimane incerto perché la Juventus non è un mistero si stia muovendo per un rinforzo in porta con l'idea di riportare in Italia un profilo come Alisson Becker. Nel caso l'ex Monza sarebbe disposto a rimanere come secondo portiere?





Intanto sta cercando di cambiare il suo presente alla Juventus e ci sta riuscendo.