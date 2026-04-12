La 'rinascita' di Di Gregorio alla Juventus: i salvataggi con Genoa e Atalanta che svoltano la stagione del portiere

La Juventus ha nuovamente tenuto la porta inviolata e questa volta l'avversario era l'Atalanta, per giunta in trasferta. Certo, un po' di fortuna per le diverse occasioni avute dalla squadra di Raffaele Palladino ma anche la bravura di Michele Di Gregorio.
Il portiere bianconero è risultato determinante per la vittoria della Juvenntus, così come lo era stato con il Genoa nel turno precedente di campionato.
L'ex Monza ha trascorso mesi complicati, tra errori e le panchine successive; ora ha saputo sfruttare le occasioni e questa può essere davvero una svolta per il finale di stagione, e chissà, forse qualcosa in più.