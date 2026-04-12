Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Di Gregorio JuventusGetty Images
Andrea Ajello

La 'rinascita' di Di Gregorio alla Juventus: i salvataggi con Genoa e Atalanta che svoltano la stagione del portiere

Serie A
Juventus
M. Di Gregorio

Michele Di Gregorio ha salvato di nuovo la Juventus a Bergamo dopo il rigore parato contro il Genoa: è la risposta dell'ex Monza dopo il periodo negativo trascorso.

Pubblicità

La Juventus ha nuovamente tenuto la porta inviolata e questa volta l'avversario era l'Atalanta, per giunta in trasferta. Certo, un po' di fortuna per le diverse occasioni avute dalla squadra di Raffaele Palladino ma anche la bravura di Michele Di Gregorio.


Il portiere bianconero è risultato determinante per la vittoria della Juvenntus, così come lo era stato con il Genoa nel turno precedente di campionato.


L'ex Monza ha trascorso mesi complicati, tra errori e le panchine successive; ora ha saputo sfruttare le occasioni e questa può essere davvero una svolta per il finale di stagione, e chissà, forse qualcosa in più.

  • LA GRANDE PARATA SU DJIMSITI

    Più di un goal atteso, oltre venti tiri e tra grandi occasioni: questi alcuni dei numeri offensivi dell'Atalanta nel match contro la Juventus. Ma il dato più importante ha detto 0 reti segnate. E se da una parte i nerazzurri hanno il rimpianto di non essere stati cinici davanti alla porta, dall'altra almeno una delle opportunità più grosse è stata sventata da Di Gregorio.


    Il portiere nel secondo tempo, con la Juventus già in vantaggio, è riuscito con un colpo di reni ad arrivare sul colpo di testa ravvicinato di Djimsiti, respingendo il pallone lateralmente. Un intervento decisivo e pesante per il campionato bianconero.

    • Pubblicità

  • LA JUVENTUS HA CHIUSO LA PORTA

    Quella con l'Atalanta è stata la seconda partita consecutiva della Juventus senza subire goal; era capitato altre tre volte in stagione che i bianconeri tenessero la porta inviolata per 180 minuti di fila in campionato. E nell'ultima gara e mezzo ci ha messo una grossa mano Di Gregorio.


    In generale, la squadra di Spalletti ha subito solo un goal nelle ultime cinque partite di Serie A, non aveva mai avuto questo tipo di rendimento difensivo in stagione.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DI GREGORIO RISPONDE ALLE CRITICHE

    L'esultanza di rabbia di Di Gregorio avuta al triplice fischio e ancora di più l'abbraccio di tutta la squadra dopo il rigore parato a Martin contro il Genoa sono la dimostrazione del periodo non facile vissuto dal portiere bianconero, al centro delle critiche negli scorsi mesi.


    Il classe 1997 ha reagito alla grande però dopo le esclusioni di fila nelle ultime settimane; è entrato in campo all'intervallo di Juve-Genoa per il problema fisico di Perin, ha compiuto un doppio miracolo contro i rossoblù nel momento di massima sofferenza della squadra e si è fatto trovare prontissimo ieri con l'Atalanta. Le ultime due partite quindi sanno di svolta per Di Gregorio che adesso si candida per essere di nuovo il titolare nel finale di stagione.

  • QUALE FUTURO ALLA JUVENTUS?

    Fino al suo ingresso in campo in Juventus-Genoa, l'avventura del portiere a Torino sembrava essere già ai titoli di coda. La fiducia ormai persa dell'ambiente nei suoi confronti, le scelte di Spalletti che aveva preferito Perin e le mosse del club per la prossima stagione lasciavano pensare che le parti si sarebbero salutate.


    Un finale di campionato da protagonista, come lo è stato ultimamente, può però avere ripercussioni sulla storia di Di Gregorio in bianconero. Il futuro rimane incerto perché la Juventus non è un mistero si stia muovendo per un rinforzo in porta con l'idea di riportare in Italia un profilo come Alisson Becker. Nel caso l'ex Monza sarebbe disposto a rimanere come secondo portiere?


    Intanto sta cercando di cambiare il suo presente alla Juventus e ci sta riuscendo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Bologna crest
Bologna
BOL