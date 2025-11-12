Pubblicità
Michael Di Chiaro

La rinascita di Cristante: da pilastro della Roma di Gasperini al ritorno in Nazionale

Sotto la guida di Gasperini, che l'aveva già allenato all'Atalanta, il classe 1995 ha ritrovato autostima e fiducia nei propri mezzi: da nuovo capitano giallorosso ha ritrovato anche l'Azzurro.

Tra le note liete di questa prima parte di stagione che vede la Roma in vetta al campionato in Serie A c'è ovviamente Bryan Cristante.

Il centrocampista classe 1995 è parso in grande spolvero in questo primo segmento di gare ufficiali che l'hanno reso uno dei punti fermi del nuovo ciclo targato Gian Piero Gasperini.

E se le cose, per quanto riguarda il club d'appartenenza procedono spedite nella giusta direzione, Cristante è pronto a lanciare segnali sempre più concreti anche in chiave nazionale.

  • AL CENTRO DEL PROGETTO

    L’arrivo di Gasperini ha rafforzato la posizione di Bryan Cristante. Proprio il tecnico che lo aveva lanciato nell’Atalanta, e sotto la cui guida tecnica il classe 1995 aveva segnato 15 goal in poco più di un anno, ha trovato le giuste combinazioni per farne uno dei perni della nuova Roma.

    Nonostante ad inizio stagione sembrava che il suo posto nel club giallorosso potesse essere messo in discussione, l'ex Milan si è messo a disposizione del nuovo tecnico capitolino rispolverando quell'alchimia tra le parti già apprezzata in quel di Bergamo. Sono bastate poche partite, infatti, per vederlo giostrare in mezzo al campo in qualità di assoluto punto fermo.

  • PILASTRO E CAPITANO

    Da inizio stagione, infatti, Cristante è diventato un autentico pilastro del centrocampo della Roma e Gasperini, in tal senso, non ha praticamente mai rinunciato all'intelligenza tattica e alla grande capacità d'inserimento del suo numero 4.

    Su 15 partite sin qui disputate, il centrocampista giallorosso ne ha giocate ben 13 da titolare e in Serie A è sceso sempre in campo dal primo minuto. Ma non solo, perché a partire dalla prima partita ufficiale dopo la sosta di settembre - contro il Torino - è stato anche insignito della fascia di capitano. Un ulteriore attestato di stima che certifica il suo valore assoluto all'interno della creatura targata Gian Piero Gasperini.

  • I NUMERI DI CRISTANTE CON LA ROMA

    Nel 3-4-2-1 di Gasperini, per quanto riguarda il campionato, Cristante è rimasto in campo per tutti i novanta minuti in ben 8 occasioni su 11, agendo da mediano nel pacchetto di centrocampo a due.

    Dal punto di vista personale, il classe 1995 ha messo sin qui a referto un goal, decisivo, contro la Fiorentina e un assist in Europa League contro i Rangers.

  • IL RITORNO IN NAZIONALE

    A coronare un vero e proprio momento magico, c'è stato poi il ritorno in Nazionale dopo oltre un anno e mezzo di assenza. La sua ultima apparizione risaliva alla sfida con la Svizzera che ha sancito l'eliminazione dell'Italia da Euro 2024.

    Ma con Gattuso, Cristante ha ritrovato anche l'Azzurro: nel corso degli impegni del mese di ottobre ha giocato 13 minuti contro l'Estonia e 4 contro Israele. A partire dalla sfida contro la Moldavia, invece, Cristante punta dichiaratamente ad una maglia da titolare. La squalifica di Barella e la diffida di Tonali inducono Gattuso a non correre alcun rischio, per questo motivo le quotazioni di Cristante per un posto in squadra dal primo minuto sono in netto rialzo. In altre parole, un'occasione da sfruttare a dovere.

