La rinascita di Cristante: da pilastro della Roma di Gasperini al ritorno in Nazionale

Da inizio stagione, infatti, Cristante è diventato un autentico pilastro del centrocampo della Roma e Gasperini, in tal senso, non ha praticamente mai rinunciato all'intelligenza tattica e alla grande capacità d'inserimento del suo numero 4.

Su 15 partite sin qui disputate, il centrocampista giallorosso ne ha giocate ben 13 da titolare e in Serie A è sceso sempre in campo dal primo minuto. Ma non solo, perché a partire dalla prima partita ufficiale dopo la sosta di settembre - contro il Torino - è stato anche insignito della fascia di capitano. Un ulteriore attestato di stima che certifica il suo valore assoluto all'interno della creatura targata Gian Piero Gasperini.