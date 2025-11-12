La rinascita di Cristante: da pilastro della Roma di Gasperini al ritorno in Nazionale

Tra le note liete di questa prima parte di stagione che vede la Roma in vetta al campionato in Serie A c'è ovviamente Bryan Cristante.
Il centrocampista classe 1995 è parso in grande spolvero in questo primo segmento di gare ufficiali che l'hanno reso uno dei punti fermi del nuovo ciclo targato Gian Piero Gasperini.
E se le cose, per quanto riguarda il club d'appartenenza procedono spedite nella giusta direzione, Cristante è pronto a lanciare segnali sempre più concreti anche in chiave nazionale.