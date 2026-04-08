Il dossier di Gravina: dalle scommesse al regime fiscale agevolato, le proposte per la ripresa del calcio italiano

a. L’elenco non può che presentare al primo posto, per gli effetti devastanti che ha prodotto sulle fondamenta del sistema calcio italiano, il decreto legislativo 36/2021, che - tra le altre cose - ha abolito il cd “vincolo sportivo” (con danni probabilmente irreversibili arrecati alla valorizzazione dei vivai e quindi anche alla crescita di calciatori potenzialmente utili alla Nazionale):
-è una legge dello Stato, non una norma federale, sopravvissuta a tre Governi diversi (ministri Spadafora - Governo Conte II / Vezzali - Governo Draghi / Abodi - Governo Meloni);
-la Federazione l’ha costantemente contestata, in plurime interlocuzioni con i Ministri e le Commissioni parlamentari competenti, ottenendo solo l’estensione da annuale a biennale del vincolo residuo, e ha cercato di attenuarne gli effetti con numerose modifiche di norme federali, l’ultima approvata pochi giorni fa, ma i danni prodotti dal decreto 36/2021 rimangono tutti (fonte: documento FIGC del 15 febbraio 2024 sugli effetti della riforma del lavoro sportivo e delle modifiche dei premi di formazione tecnica, Allegato 16).
b. Subito dopo va ricordato come da alcuni anni, e in particolare dall’approvazione delle modifiche statutarie introdotte nel novembre 2024 a seguito del famoso “emendamento Mulè”, le Leghe professionistiche godano di una sostanziale autonomia nell’organizzazione della propria attività e di una sorta di “diritto di intesa” su temi fondamentali quali, ad esempio, la definizione del sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati. Ciò ha (sinora) determinato l’impossibilità di mettere mano ad alcune riforme fondamentali per provare a correggere le criticità prima evidenziate:
• riforma dei campionati (Serie A e Serie B a 18, con riduzione dell’area professionistica della Lega Pro):
-tema posto all’attenzione delle componenti in appositi tavoli tecnici sin da febbraio 2020;
-nel piano strategico approvato dal Consiglio Federale nel marzo 2024 erano espressamente indicati i seguenti obiettivi:
i) ridurre il numero di club tra area professionistica e Serie D;
ii) rivedere il modello di promozioni/retrocessioni e quello di riammissioni/ripescaggi;
iii) ridurre il numero di Leghe professionistiche (fonte: Piano Strategico FIGC marzo 2024, Allegato 17);
-per contrastare tale proposta, e qualsivoglia tentativo di riforma basata sull’eliminazione, anche solo per un periodo limitato, del cd ‘diritto di intesa” in capo alla Leghe, si è arrivati anche a minacciare denunce e ricorsi presso gli organi di giustizia sportivi e statali; o a febbraio 2026 è stata consegnata alle componenti federali la diciassettesima bozza di lavoro;
-i vincoli statutari esistenti, che richiedono il consenso delle Leghe interessate e una maggioranza qualificata di tre quarti dei voti (anche in ossequio alla sopra citata “riforma Mulè”), hanno sempre impedito l’approvazione di qualsiasi riforma che tenesse conto di quanto precede.
• Rafforzamento degli indicatori ammissivi (es. indicatori patrimoniali), che tra l’altro costituiva uno dei punti fondanti del programma elettorale 2017 dell’allora Presidente di Serie B candidato alla Presidenza federale e attuale Ministro per lo Sport Andrea Abodi.
• Fissazione di un numero minimo di calciatori italiani da schierare in campo, che è peraltro impossibile da attuarsi perché contrario al principio della libera circolazione dei lavoratori, che si applica al calcio in quanto sport professionistico:
-consolidata giurisprudenza comunitaria (si veda ad es. il caso della “norma 6+5” della FIFA di Blatter) ha sancito l’illegittimità di qualsiasi regola che discrimini l’utilizzo dei calciatori in base alla loro nazionalità (fonte: Statement of Commissioner Vladimir Spidla, The Commission shows a red card to the 6 + 5 rule proposed by FIFA, 28 May 2008, Allegato 18);
-più recentemente, la Corte di Giustizia europea ha espresso dubbi anche sulla regola UEFA del limite minimo di calciatori “formati in casa” (fonte: sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) del 21 dicembre 2023 relativa al "caso Anversa", causa C-680/21, UL e SA Royal Antwerp Football Club vs Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL, Allegato 19);
-anche le norme che governano il possibile utilizzo in Nazionale di calciatori “naturalizzati” sono più restrittive di quelle di molti altri Paesi o di molte altre Federazioni sportive internazionali;
-di conseguenza, la scelta di utilizzare o meno giovani calciatori italiani in prima squadra è rimessa alla totale discrezione dei club e dei loro allenatori, senza che la Federazione possa imporre alcunché;
-nessuna collaborazione “di sistema” per il calendario intasato, che tenga conto anche delle esigenze della Nazionale, atteso che la gestione del calendario dei campionati è una esclusiva prerogativa della Lega interessata (in forza della summenzionata autonomia), senza che la Federazione abbia alcun potere di intervento.
c. Infine, altri interventi necessari per il miglioramento e/o la messa in sicurezza del sistema sono stati ostacolati da vincoli/difficoltà di varia natura:
• Rinnovamento del patrimonio infrastrutturale:
-gli investimenti in nuovi impianti, già attuati/avviati o progettati, sono totalmente a carico dei club e dei loro proprietari (nessun sostegno da parte delle istituzioni):
-al di là di qualche provvedimento legislativo che ha sburocratizzato le procedure, non vi sono stati stanziamenti economici, neanche in previsione di UEFA Euro 2032. Al contrario, eventi con ricadute socio-economiche e visibilità mediatica inferiori, come le Olimpiadi di Milano-Cortina, l’America’s Cup di Napoli o i Giochi del Mediterraneo a Taranto, hanno avuto finanziamenti anche plurimiliardari;
-le stesse azioni di supporto organizzativo alla candidatura italiana per ospitare, insieme alla Turchia, UEFA Euro 2032, più volte annunciate dall’Esecutivo (comitato interministeriale dedicato; commissario straordinario) hanno sin qui preso il via con colpevole ritardo o eccessiva lentezza.
• Sviluppo del calcio femminile:
-benché il riconoscimento del professionismo per il calcio femminile (la FIGC è stata l’unica Federazione sportiva ad averlo fatto) sia stato salutato unanimemente come una ‘conquista di civiltà’, al di là dell’intervento spot assicurato per un triennio (poi rifinanziato per un ulteriore anno) nella legge di bilancio 2020 (cd “legge Nannicini”), i costi del passaggio al professionismo del calcio femminile sono interamente a carico di club e Federazione;
-viceversa, in Spagna, il contributo pubblico per il passaggio del calcio femminile al professionismo è stato di quasi il doppio (20 mln euro nel triennio, contro 10,7);
-in media, un club di Serie A femminile spende oggi 4,4 mln euro, ovvero più del “contributo Nannicini” previsto per l’intero settore, a fronte di ricavi di poco superiori al milione di euro;
-il passaggio al professionismo ha determinato un aumento dei costi di circa il 40%, prevalentemente dovuti al maggiore carico fiscale. Complessivamente, il costo del lavoro ha sfiorato nel 2023/2024 i 30 mln di euro totali, più di un terzo rappresentati da imposizione fiscale;
-anche in questo caso, le articolate proposte di misure pubbliche di sostegno avanzate dalla Federazione e dalla Divisione Serie A femminile sono rimaste lettera morta.
• Riforma del sistema arbitrale:
-altro ambito rispetto al quale l’attuale Statuto federale - in ossequio a quanto reclamato anche dalla politica (si veda, da ultimo, la Risoluzione della VII Commissione permanente del Senato Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport del 5 marzo 2025, di seguito “Risoluzione Commissione Marcheschi”) - riconosce all’AIA una sostanziale, rafforzata autonomia, che ha sin qui reso non semplice il processo di riforma (fonte: Risoluzione Commissione Marcheschi, Allegato 20).