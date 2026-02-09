La regola del fuorigioco va accettata o cambiata? Dimarco è il miglior terzino al mondo? Conte sta facendo un miracolo coi calciatori a disposizione? Il 3X3 di GOAL

Claudio D'Amato - Conte il miracolo lo sta facendo da un anno e mezzo. Se il Napoli è lassù lo deve a lui, se il DNA è tornato vincente è grazie all'uomo scelto e votato da ADL, capace di rigenerare un progetto caduto in disgrazia dopo lo Scudetto Spallettiano.

Il leccese, determinato nel portare un credo calcistico e gestionale che - piaccia o meno - ha prodotto un tricolore e una Supercoppa in 18 mesi, sta consentendo alla squadra di stazionare in piena zona Champions senza aver dissolto proprio del tutto ambizioni da titolo.

I passaggi a vuoto, al netto di qualche lettura errata da cui Conte di sicuro non va esentato, spesso sono stati causati anche da un ossigeno ridotto al minimo per via di un calendario zeppo di impegni e un'infermeria 'simil Cardarelli' (in città capiranno), che sta rendendo la stagione un autentico percorso ad ostacoli.

E allora sì, Conte sta compiendo un miracolo, perché tener botta ai continui infortuni - tra l'altro molti di essi subìti da big della rosa - non sarebbe stato facile per nessuno. E pazienza se a gennaio il mercato estivo è stato sconfessato e se si è usciti dalla Champions: l'emergenza, in maniera naturale, ha obbligato a dover mollare qualcosa.

Cercare le cause in potenziali difetti di preparazione, oggi, è inutile: l'attualità impone di armarsi di grinta e pazienza. Per recriminare e analizzare ciò che non è andato, ci saranno modo e tempo.