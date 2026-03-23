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Vanoli Fiorentina InterGetty Images
Stefano Silvestri

La rabbia di Vanoli contro il giornalista dopo Fiorentina-Inter: "Non ti rispondo, basta per piacere!"

Il tecnico viola non ha gradito una domanda sulle sostituzioni effettuate nei secondi finali, perdendo la pazienza: "Fammi godere una partita. Per me un punto è oro, che devo fare? Arrivaci, no?".

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Paolo Vanoli ha perso le staffe. Anche se la sua Fiorentina ha strappato un punto per nulla scontato all'Inter, anche se l'1-1 nella parte finale della gara di Ndour ha regalato ai viola un pareggio insperato per come si erano messe le cose.

A far saltare le staffe all'allenatore gigliato, durante la conferenza post partita, è stata la domanda poco gradita da parte di un giornalista presente in sala stampa. Relativa a che cosa? Ai cambi da lui effettuati durante gli ultimi minuti di partita.

Vanoli non ha presa bene la critica. Nel rispondere al giornalista si è infervorato, alzando i toni e facendo valere così le proprie ragioni, nonostante la soddisfazione per non aver perso contro la squadra più forte del campionato.

  • LA DOMANDA (INTERROTTA) DEL GIORNALISTA

    Questa è la domanda incriminata, quella che ha fatto saltare la mosca al naso di Vanoli, inizialmente incuriosito prima che la sua espressione assumesse un tono infastidito:

    "C'è ovviamente soddisfazione per un pareggio che non era per nulla scontato contro la squadra più forte d'Italia, però io le chiedo se lei ha per caso qualche parente all'ospedale di Careggi, reparto cardiologico, perché lei negli ultimi 5 minuti fa sempre soffrire la tifoseria come nessuno. Vorrei sapere se, quando lei fa un cambio tipo Fabbian negli ultimi 5 minuti al posto di un Fagioli che è stato il migliore...".

    La domanda è rimasta senza punto interrogativo. E cioè incompleta. Perché Vanoli ha preso la parola, interrompendo il giornalista e iniziando a rispondergli senza dargli il tempo di concluderla.

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  • LA RABBIA DI VANOLI: "BASTA!"

    "Posso dirti? Non ti rispondo - si è arrabbiato il tecnico viola - Basta con 'sti cambi. Basta, per piacere basta! Dai, oh. E il cambio, e non va bene questo, e non va bene quell'altro. Oh, ma fammi godere una partita, fammi godere questi ragazzi per piacere. E digli 'bravi, complimenti, questa è la strada'. Basta! E cambi uno, e cambi l'altro. Perché adesso me le tirate fuori con 'sti cambi. Neanche una soddisfazione di andar via sereno e di sentirmi dire 'complimenti'. Basta!".

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  • "OGNI TANTO ARRIVATECI"

    Il giornalista ha provato a intromettersi tra le parole di un Vanoli stile fiume in piena, tentando di spiegare il senso della propria domanda. Ma inutilmente. E il tecnico viola è così andato fino in fondo.

    "Ti posso dire una cosa? Sai il quinto marcatore su Acerbi chi era? Parisi. Non ne avevo! Che devo fare? Mancano 5 minuti, per me un punto è oro, che devo fare? Arrivaci, no? Posso dire una cosa? Ogni tanto arrivateci. Se mi chiedi di calcio, io sto qua a parlare due ore di calcio. Se mi chiedi di sostituzioni, basta per piacere! Parliamo di calcio".

    E poi: "Volevo provare a vincere la partita, mettendo le due punte, ma a volte bisogna anche sapere come va la situazione perché anche loro hanno fatto dei cambi. Quando mi ritrovo con Parisi quinto marcatore a marcare Acerbi, se prendo goal mi dicono: eh, sei uno stupido. Abbiamo fatto una grande partita. Parliamo della prestazione, basta con 'sti cacchio di cambi. E a cinque, a quattro, a tre. Oh! Mortacci vostri oh, poi dopo uno le tira fuori eh!".

  • I CAMBI DI VANOLI

    Uno dei cambi finiti sotto la lente d'ingrandimento, come sottolineato dal giornalista che ha rivolto la domanda a Vanoli, ha riguardato l'ingresso di Fabbian al posto di un Fagioli molto positivo. In pieno recupero è entrato anche Comuzzo per Gudmundsson, con la Fiorentina che ha chiuso a cinque in difesa. In precedenza Kean era stato sostituito da Piccoli, l'altro centravanti della rosa.

    Questa è la formazione con cui è scesa in campo la Fiorentina, sostituzioni comprese, nel posticipo contro l'Inter.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli (dal 91' Fabbian), Ndour; Parisi (dal 69' Harrison), Kean (dall'86 Piccoli), Gudmundsson (dal 91' Comuzzo). All. Vanoli

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