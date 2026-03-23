La rabbia di Vanoli contro il giornalista dopo Fiorentina-Inter: "Non ti rispondo, basta per piacere!"

Paolo Vanoli ha perso le staffe. Anche se la sua Fiorentina ha strappato un punto per nulla scontato all'Inter, anche se l'1-1 nella parte finale della gara di Ndour ha regalato ai viola un pareggio insperato per come si erano messe le cose.
A far saltare le staffe all'allenatore gigliato, durante la conferenza post partita, è stata la domanda poco gradita da parte di un giornalista presente in sala stampa. Relativa a che cosa? Ai cambi da lui effettuati durante gli ultimi minuti di partita.
Vanoli non ha presa bene la critica. Nel rispondere al giornalista si è infervorato, alzando i toni e facendo valere così le proprie ragioni, nonostante la soddisfazione per non aver perso contro la squadra più forte del campionato.