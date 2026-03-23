La rabbia di Vanoli contro il giornalista dopo Fiorentina-Inter: "Non ti rispondo, basta per piacere!"

Il giornalista ha provato a intromettersi tra le parole di un Vanoli stile fiume in piena, tentando di spiegare il senso della propria domanda. Ma inutilmente. E il tecnico viola è così andato fino in fondo.

"Ti posso dire una cosa? Sai il quinto marcatore su Acerbi chi era? Parisi. Non ne avevo! Che devo fare? Mancano 5 minuti, per me un punto è oro, che devo fare? Arrivaci, no? Posso dire una cosa? Ogni tanto arrivateci. Se mi chiedi di calcio, io sto qua a parlare due ore di calcio. Se mi chiedi di sostituzioni, basta per piacere! Parliamo di calcio".

E poi: "Volevo provare a vincere la partita, mettendo le due punte, ma a volte bisogna anche sapere come va la situazione perché anche loro hanno fatto dei cambi. Quando mi ritrovo con Parisi quinto marcatore a marcare Acerbi, se prendo goal mi dicono: eh, sei uno stupido. Abbiamo fatto una grande partita. Parliamo della prestazione, basta con 'sti cacchio di cambi. E a cinque, a quattro, a tre. Oh! Mortacci vostri oh, poi dopo uno le tira fuori eh!".