Nel tempo, i ritiri della Nazionale hanno spesso anticipato i risultati nei grandi tornei. Lo “Spirit of Spiez” portò la Germania al primo titolo nel 1954, e il relax di Campo Bahia nel 2014 favorì la quarta stella in Brasile. Al contrario, l’ex sanatorio di Watutinki nel 2018 e il Zulal Wellness Resort nel 2022, entrambi isolati, ebbero l’effetto opposto.
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"La questione riguardava sempre le mogli dei giocatori": quando la nazionale tedesca si lacerò durante i Mondiali del 1994 negli Stati Uniti
Questa volta la delegazione della DFB alloggia al The Graylyn Estate a Winston-Salem, in Carolina del Nord, a metà strada tra New York e Miami, o, come direbbero alcuni, in mezzo al nulla. Esteticamente l’hotel è imponente: ricorda un castello medievale.
La conduttrice TV Laura Wontorra lo ha visitato in anticipo per una serie di documentari e non ne è rimasta entusiasta: «Ci metterei un punto interrogativo. È una scelta di alloggio interessante», ha dichiarato durante un evento mediatico di Magenta. «Penso che lì ci si possa preparare bene e rimanere concentrati, ma intorno non succede assolutamente nulla.»
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Durante i Mondiali del 1994, la delegazione della DFB aveva il quartier generale appena fuori Chicago.
Questa sede è molto diversa dal quartier generale della DFB ai Mondiali USA 1994, unico torneo finora disputato in quel Paese, ricordato come uno dei momenti più bui del calcio tedesco. La campagna fu segnata dal gesto del dito medio di Stefan Effenberg e dall’eliminazione ai quarti contro la Bulgaria. La squadra alloggiava al Golfhotel Oak Brook, vicino a Chicago.
Il ct Berti Vogts era già sotto pressione prima del torneo: il predecessore Franz Beckenbauer, dopo il trionfo del 1990 e l’integrazione dei talenti dell’Est, aveva definito la Germania “imbattibile per anni”. Euro 1992, dove la Nazionale aveva perso in finale contro la Danimarca subentrata all'ultimo momento, aveva ulteriormente alzato le attese per la difesa del titolo mondiale.
Nel 1994 la Germania esordì al Soldier Field di Chicago, a pochi minuti dall’hotel. Oggi lo stadio non ospita match del Mondiale, ma la città resta nel percorso tedesco, forse per nostalgia. Martedì la squadra è volata a Chicago per il ritiro e sabato affronterà gli Stati Uniti in un’ultima amichevole al Soldier Field, dove nel 1994 la Germania esordì battendo 1-0 la Bolivia.
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Lothar Matthäus: «Non mi interessa cosa dice la moglie di un giocatore.»
A parte il risultato, c'era poco da festeggiare all'Oak Brook Golf Hotel. Caldo soffocante e tensioni interne appesantivano l'atmosfera, e Vogts faticava a controllare una squadra spesso indisciplinata. Al centro della polemica c'erano le mogli dei giocatori e i loro privilegi.
Come scrive Andreas Möller su Die Zeit, «C’erano molti conflitti. L’atmosfera era pessima, nulla a che vedere con i Mondiali del 1990, quando tutto funzionava». Nel 1994, «alcuni giocatori volevano che le mogli partecipassero a tutto. Perdevamo tempo in banalità».
La polemica era esplosa già prima dell’arrivo della squadra: Stefan Effenberg voleva portare la famiglia alla festa di benvenuto, ma gli altri giocatori lo bloccarono. Bianca Illgner, moglie di Bodo, chiese poi pubblicamente vitto e alloggio gratuiti in hotel, e Thomas Helmer sbottò: «Bodo è il numero uno, non sua moglie. Deve accettarlo». Il capitano Lothar Matthäus fu lapidario: «Non mi interessa cosa dice la moglie di un giocatore».
Alla fine mogli e figli furono spostati al vicino Drake Hotel, anche se Lolita Matthäus a volte infrangeva la regola. Oggi la questione è chiusa, ma il ct Julian Nagelsmann vuole riaprire l’accesso nei giorni successivi alle partite dei prossimi Mondiali.
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Dopo l'addio di Effenberg, un torneo di golf ha suscitato grande scalpore.
Nel 1994 la Germania pareggiò 1-1 con la Spagna nella seconda gara del girone e, dopo il 3-2 sulla Corea del Sud, passò agli ottavi come prima del gruppo. I giocatori ricordarono la partita di Dallas, giocata con temperature vicine ai 40 gradi, come frustrante. L’incontro fu infatti offuscato dal grave errore di valutazione di Stefan Effenberg.
Dopo una prova altalenante, Vogts lo sostituì a metà del secondo tempo. Al momento della sua sostituzione, i tifosi tedeschi lo fischiarono e, secondo alcuni osservatori, lui rispose mostrando il dito medio. Non sono mai emerse prove video o fotografiche dell’incidente. Diversi giocatori esperti come Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Matthäus e Illgner lo difesero, ma Vogts e il presidente della DFB Egidius Braun decisero di escluderlo dal torneo.
Effenberg ne approfittò per prolungare il soggiorno negli Stati Uniti con la famiglia. Nonostante le distrazioni, la Germania eliminò il Belgio agli ottavi, ma poi uscì ai quarti contro la Bulgaria, chiudendo in modo brusco il suo percorso negli Stati Uniti.
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