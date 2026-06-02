"La questione riguardava sempre le mogli dei giocatori": quando la nazionale tedesca si lacerò durante i Mondiali del 1994 negli Stati Uniti

A parte il risultato, c'era poco da festeggiare all'Oak Brook Golf Hotel. Caldo soffocante e tensioni interne appesantivano l'atmosfera, e Vogts faticava a controllare una squadra spesso indisciplinata. Al centro della polemica c'erano le mogli dei giocatori e i loro privilegi.

Come scrive Andreas Möller su Die Zeit, «C’erano molti conflitti. L’atmosfera era pessima, nulla a che vedere con i Mondiali del 1990, quando tutto funzionava». Nel 1994, «alcuni giocatori volevano che le mogli partecipassero a tutto. Perdevamo tempo in banalità».

La polemica era esplosa già prima dell’arrivo della squadra: Stefan Effenberg voleva portare la famiglia alla festa di benvenuto, ma gli altri giocatori lo bloccarono. Bianca Illgner, moglie di Bodo, chiese poi pubblicamente vitto e alloggio gratuiti in hotel, e Thomas Helmer sbottò: «Bodo è il numero uno, non sua moglie. Deve accettarlo». Il capitano Lothar Matthäus fu lapidario: «Non mi interessa cosa dice la moglie di un giocatore».

Alla fine mogli e figli furono spostati al vicino Drake Hotel, anche se Lolita Matthäus a volte infrangeva la regola. Oggi la questione è chiusa, ma il ct Julian Nagelsmann vuole riaprire l’accesso nei giorni successivi alle partite dei prossimi Mondiali.