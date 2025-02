La quarta maglia del Milan, doppia versione coi colori della bandiera panafricana: l'esordio contro il Verona

Milan, PUMA e Off-WhiteTM presentano la nuova quarta maglia rossonera: una versione è nera, l'altra rossa. Verrà indossata contro Hellas e Lazio.

Ecco la nuova maglia del Milan: il club rossonero, in collaborazione con PUMA e Off-WhiteTM, ha presentato la quarta divisa che Pulisic e compagni indosseranno contro Verona e Lazio, ovvero le prossime due partite casalinghe del campionato.

"Una fusione perfetta tra calcio, moda e innovazione": così il nuovo kit del Milan viene presentato nel comunicato di lancio. La quarta maglia in realtà ha una doppia versione: una rossa e l'altra nera, in entrambi i casi sfumando nel verde nella parte inferiore. Entrambe verranno utilizzate sia dai portieri, in primis Mike Maignan, che dai calciatori di movimento.

Come spiegato nel comunicato, "il kit AC Milan x Off-WhiteTM farà il suo debutto in campo quando il Milan affronterà l’Hellas Verona in Serie A il 15 febbraio, con i giocatori di movimento che indosseranno la versione black e il portiere quella red. La versione red sarà poi indossata dai giocatori di movimento contro la Lazio, mentre il portiere indosserà la versione black, mettendo in mostra entrambe le colorway in queste due partite. Anche la squadra femminile indosserà il nuovo Fourth kit in una partita ancora da definire – le giocatrici di movimento indosseranno la versione alternative, mentre il portiere vestirà la versione nera".