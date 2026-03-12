La prova di Bernardeschi contro la Roma è da Nazionale: i numeri non mentono, non faceva così bene in Italia da dieci anni

Quando la scorsa estate il Bologna lo ha riportato in Italia molti storcevano il naso.
Federico Bernardeschi, dopo la fine della sua storia con la Juventus, aveva scelto la Major League Soccer e il Toronto allontanandosi nel pieno della sua carriera da quello che viene ritenuto "il calcio che conta".
La sua stagione è stata fin qui contraddistinta anche da parecchi problemi di natura fisica ma oggi Bernardeschi sta finalmente bene. Anzi molto bene.
Non a caso Vincenzo Italiano ormai da qualche settimana lo preferisce stabilmente ad un certo Riccardo Orsolini. E contro la Roma l'ex di Fiorentina e Juventus ha sfoderato una prestazione da Nazionale.