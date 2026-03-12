La prova di Bernardeschi contro la Roma è da Nazionale: i numeri non mentono, non faceva così bene in Italia da dieci anni

Federico Bernardeschi dopo Bologna-Roma ha risposto anche alla domanda su un'eventuale convocazione in Nazionale per i playoff di marzo a 'Sky Sport'.

"Nazionale? Il pensiero c'è sempre" ha ammesso Bernardeschi senza aggiungere altro. La convocazione, ad oggi, sembra d'altronde ancora lontana.

Poi l'esterno ha spiegato come è riuscito a tornare in forma dopo l'operazione alla clavicola ed un lungo stop: "Mi alleno forte fin da quando sono arrivato. Sapevo che dovevo lavorare e lavorare forte. Abbiamo lavorato con l'allenatore, con lo staff e con la società ed ora i risultati arrivano".

Bernardeschi poi ribadisce come la sua mentalità sia sempre la stessa: "Io sono fatto così, quando affronto una competizione penso sempre di poter arrivare fino in fondo".

Una mentalità che potrebbe fare molto comodo anche alla Nazionale di Gattuso.