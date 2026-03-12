Goal.com
Bernardeschi BolognaGetty Images
Lelio Donato

La prova di Bernardeschi contro la Roma è da Nazionale: i numeri non mentono, non faceva così bene in Italia da dieci anni

Non solo la rete del momentaneo vantaggio e una grande parata di Svilar, la prestazione in Bologna-Roma vale a Bernardeschi una seria candidatura per i playoff di fine mese con l'Italia.

Quando la scorsa estate il Bologna lo ha riportato in Italia molti storcevano il naso.

Federico Bernardeschi, dopo la fine della sua storia con la Juventus, aveva scelto la Major League Soccer e il Toronto allontanandosi nel pieno della sua carriera da quello che viene ritenuto "il calcio che conta".

La sua stagione è stata fin qui contraddistinta anche da parecchi problemi di natura fisica ma oggi Bernardeschi sta finalmente bene. Anzi molto bene.

Non a caso Vincenzo Italiano ormai da qualche settimana lo preferisce stabilmente ad un certo Riccardo Orsolini. E contro la Roma l'ex di Fiorentina e Juventus ha sfoderato una prestazione da Nazionale.

  • IL GOAL E TANTO ALTRO

    Federico Bernardeschi è stato per larghi tratti di Bologna-Roma l'unica luce al 'Dall'Ara' in una partita francamente povera tecnicamente.

    Già nel primo tempo, mentre gli altri diciannove giocatori di movimento faticavano, Berna provava a illuminare la scena.

    E prima del goal aveva impegnato Svilar costringendo il portiere della Roma a togliere il pallone da sotto l'incrocio.

    Ma la prestazione di Bernardeschi giovedì sera è andata molto oltre il goal. L'esterno ha abbinato giocate tecniche di ottimo livello ad una grande generosità in fase difensiva.

    Non a caso al termine della partita è risultato il primo per occasioni create e tiri in porta. Ma anche per palloni recuperati. Quando si dice cantare e portare la croce, insomma.

  • COME DIECI ANNI FA

    I numeri certificano come quella attuale sia tra le migliori stagioni di Federico Bernardeschi in Italia.

    L'esterno infatti ha già segnato 6 goal col Bologna in 30 presenze complessive tra campionato ed Europa League.

    Per ritrovare un rendimento offensivo migliore bisogna tornare indietro addirittura di dieci anni.

    Nella stagione 2016/17, quando ancora vestiva la maglia della Fiorentina, Bernardeschi chiuse con 14 goal in 42 presenze tra tutte le competizioni.

    Mentre negli anni alla Juventus non aveva mai superato quota cinque goal stagionali.

  • Federico Bernardeschi ItalyGetty Images

    SOGNO AZZURRO

    E allora eccola la domanda che molti si fanno: ma questo Federico Bernardeschi non servirebbe all'Italia di Gattuso?

    A quasi quattro anni dalla sua ultima presenza in azzurro, quando scese in campo per 45' nella FInalissima contro l'Argentina del giugno 2022 ed il Ct era ancora Roberto Mancini, l'esterno torna a sperare nella convocazione.

    Bernardeschi, campione d'Europa nel 2021, d'altronde sarebbe una soluzione di qualità ed esperienza sia in caso di 4-2-4 che sulla destra nel 3-5-2 grazie alla sua facilità di corsa.

    Ma chi potrebbe fargli spazio? Politano del Napoli è sicuro della convocazione, ma Bernardeschi potrebbe soffiare il posto a Zaccagni che non sta certo vivendo la sua migliore stagione alla Lazio.

    Per lui in totale finora sono 39 le presenze in Nazionale maggiore con 6 goal segnati ed altrettanti assist.

  • COSA HA DETTO BERNARDESCHI

    Federico Bernardeschi dopo Bologna-Roma ha risposto anche alla domanda su un'eventuale convocazione in Nazionale per i playoff di marzo a 'Sky Sport'.

    "Nazionale? Il pensiero c'è sempre" ha ammesso Bernardeschi senza aggiungere altro. La convocazione, ad oggi, sembra d'altronde ancora lontana.

    Poi l'esterno ha spiegato come è riuscito a tornare in forma dopo l'operazione alla clavicola ed un lungo stop: "Mi alleno forte fin da quando sono arrivato. Sapevo che dovevo lavorare e lavorare forte. Abbiamo lavorato con l'allenatore, con lo staff e con la società ed ora i risultati arrivano".

    Bernardeschi poi ribadisce come la sua mentalità sia sempre la stessa: "Io sono fatto così, quando affronto una competizione penso sempre di poter arrivare fino in fondo".

    Una mentalità che potrebbe fare molto comodo anche alla Nazionale di Gattuso.

