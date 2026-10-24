La prova del 9 di Napoli-Roma: Højlund vuole ritrovarsi, Malen cancellare l’espulsione di Como

Al momento, a livello realizzativo, la bilancia del confronto pende nettamente dalla parte di Malen. Il giocatore olandese ha griffato già 9 reti complessive in stagione (6 in Serie A e 3 in Champions League). Per lui si contano 17 conclusioni in Serie A con quasi il 60% di tiri nello specchio e l'85% di precisione nei passaggi: cifre che ne fotografo l’eccellente stato di forma. Dall'altra parte, lo score di Højlund recita appena 2 reti in 7 presenze totali (6 da titolare) in campionato, per un totale di 460 minuti giocati. Il danese, come detto, è a secco da 49 giorni, e, a differenza di Malen, ha scoccato solamente 10 tiri totali in Serie A. Napoli-Roma, quindi, è un po’ una prova del 9: attaccanti, fortissimi, a confronto, con motivazioni e momenti diversi alle spalle.



