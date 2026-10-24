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Malen HojlundGetty
Matteo Occhiuto

La prova del 9 di Napoli-Roma: Højlund vuole ritrovarsi, Malen cancellare l’espulsione di Como

Serie A
Napoli vs Roma
Napoli
Roma

Al Maradona va in scena la sfida nella sfida: la squadra di Gasperini è trascinata dall’olandese, gli azzurri a caccia dei gol del danese. Numeri a confronto e il momento dei due bomber

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In Serie A è il giorno di Napoli-Roma, sfida mai banale per il nostro massimo campionato. Un duello che corre lungo l’autostrada del Sole e che, stasera, avrà un minimo comune multiplo comune, il duello fra i due attaccanti principi, Rasmus Højlund nel Napoli e Donyell Malen della Roma.

I due centravanti, fin qui, hanno avuto un avvio di stagione da un rendimento diametralmente opposto: il danese azzurro continua a fare tanto gioco alle pendici del Vesuvio, ma pochi goal.

L’olandese giallorosso, invece, continua a essere implacabile a livello realizzativo. 


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  • SSC Napoli v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    IL MOMENTO DI HØJLUND

    Sicuramente nel match del Maradona, chi deve un po’ ritrovarsi, almeno per quello che concerne il rendimento realizzativo, è Rasmus Højlund. Nel gioco di Max Allegri resta fondamentale, a tal punto che settimana scorsa a Venezia è partito dalla panchina per essere fresco sia in Champions col Bodo che per questo match. L’ex United e Atalanta, però, non segna in maglia da 49 reti, 7 partite e 486 minuti.

  • Allegri NapoliGetty Images

    LE PAROLE DI ALLEGRI

    Alla vigilia del big match, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri ha inevitabilmente toccato il tema del rendimento offensivo e della gestione del centravanti danese. L'allenatore livornese, consapevole come l'ex United e Atalanta sia chiamato a sbloccarsi in una notte che può svoltare la stagione, ha però analizzato la situazione con il consueto pragmatismo.

    "La cosa principale su cui dobbiamo lavorare è nel possesso palla e nell'efficacia negli ultimi metri. Dobbiamo dimostrare di essere più forti e i progressi vanno fatti con i risultati, perché alla fine il risultato condiziona il giudizio. Rasmus deve trovare spazi e convinzione, ma tutta la squadra deve metterlo nelle condizioni di incidere con continuità. Deve stare sereno"


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  • Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    MALEN PER DIMENTICARE DEFINITIVAMENTE IL ROSSO DI COMO

    Non ha di questi problemi, invece, Donyell Malen. L’attaccante olandese ha segnato a ripetizione in questo inizio di 2026/27. Per lui, semmai, il match di Napoli è l’occasione perfetta di ripresentarsi alla Serie A dopo l’espulsione patita a Como e la conseguente squalifica di sabato scorso, che comunque non ha fatto che preservarlo per la gara, poi vinta, con lo Slovan Bratislava. Malen, però, vuole “farsi perdonare” e un big match come quello in arrivo è una chance ghiotta. 

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  • Donyell MalenGetty

    NUMERI A CONFRONTO

    Al momento, a livello realizzativo, la bilancia del confronto pende nettamente dalla parte di Malen. Il giocatore olandese ha griffato già 9 reti complessive in stagione (6 in Serie A e 3 in Champions League). Per lui si contano 17 conclusioni in Serie A con quasi il 60% di tiri nello specchio e l'85% di precisione nei passaggi: cifre che ne fotografo l’eccellente stato di forma. Dall'altra parte, lo score di Højlund recita appena 2 reti in 7 presenze totali (6 da titolare) in campionato, per un totale di 460 minuti giocati. Il danese, come detto, è a secco da 49 giorni, e, a differenza di Malen, ha scoccato solamente 10 tiri totali in Serie A. Napoli-Roma, quindi, è un po’ una prova del 9: attaccanti, fortissimi, a confronto, con motivazioni e momenti diversi alle spalle. 


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