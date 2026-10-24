La prova del 9 di Napoli-Roma: Højlund vuole ritrovarsi, Malen cancellare l’espulsione di Como

In Serie A è il giorno di Napoli-Roma, sfida mai banale per il nostro massimo campionato. Un duello che corre lungo l’autostrada del Sole e che, stasera, avrà un minimo comune multiplo comune, il duello fra i due attaccanti principi, Rasmus Højlund nel Napoli e Donyell Malen della Roma.
I due centravanti, fin qui, hanno avuto un avvio di stagione da un rendimento diametralmente opposto: il danese azzurro continua a fare tanto gioco alle pendici del Vesuvio, ma pochi goal.
L’olandese giallorosso, invece, continua a essere implacabile a livello realizzativo.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.