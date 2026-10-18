La protesta di Sarri che voleva l'espulsione di Rabiot in Milan-Atalanta: "Ho scoperto che si possono mandare a fare in c**o gli arbitri"

"Ho scoperto che ci sono giocatori che possono mandare a fare in c**o gli arbitri. L'ho detto all'arbitro e lui ha detto che lo ha ammonito. Se lo faccio io vengo espulso...lasciamo perdere. La conduzione non ci è piaciuta: ogni volta che incontro Chiffi va così. Dispiace non aver raccolto punti: potevamo pensare a qualcosa in più del pareggio, ma se la squadra è capace di giocare come nell'ultima mezz'ora acquista consapevolezza".