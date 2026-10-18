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Redazione Goal

La protesta di Sarri che voleva l'espulsione di Rabiot in Milan-Atalanta: "Ho scoperto che si possono mandare a fare in c**o gli arbitri"

Serie A
Atalanta
Milan vs Atalanta
Milan

La rabbia di Maurizio Sarri nel post-partita di Milan-Atalanta.

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E' un Maurizio Sarri arrabbiato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Atalanta. Il tecnico nerazzurro ha analizzato la sconfitta per 3-2 dei nerazzurri, concentrandosi su alcuni episodi arbitrali che non gli sono piaciuti, come un presunto fallo di mano di De Winter su cross di Rowe e le proteste di Rabiot verso Chiffi.

  • EPISODI CONTRARI

    "Abbiamo pressato con poca intensità nel primo tempo e siamo andati in difficoltà. Il primo pericolo però lo abbiamo creato noi con Krstovic, poi ci sono stati episodi contrari: sul cross di Rowe mi sembra che De Winter l'abbia toccata di mano".

  • LE PROTESTE CONTRO CHIFFI

    "Ho scoperto che ci sono giocatori che possono mandare a fare in c**o gli arbitri. L'ho detto all'arbitro e lui ha detto che lo ha ammonito. Se lo faccio io vengo espulso...lasciamo perdere. La conduzione non ci è piaciuta: ogni volta che incontro Chiffi va così. Dispiace non aver raccolto punti: potevamo pensare a qualcosa in più del pareggio, ma se la squadra è capace di giocare come nell'ultima mezz'ora acquista consapevolezza".

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  • INGRESSI POSITIVI

    "Tutti gli ingressi sono stati reattivi e positivi. Alcuni sono entrati quando avevamo ripreso la partita, ma ci hanno dato sicuramente molto".

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