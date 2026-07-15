Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Trevoh Chalobah Chelsea 2025-26Getty
Emanuele Tramacere

La proposta di Suwarso a Marotta su Chalobah: "Noi ci tiriamo indietro, ma se lo prendi dammi uno dei tuoi!"

Como
Inter
Chelsea
T. Chalobah

Il difensore del Chelsea è conteso fra i due club, ma il presidente del Como ha fatto una proposta al presidente dell'Inter per risolvere in amicizia la questione.

Pubblicità

Trevoh Chalobah è stato a lungo il principale candidato sia dell'Inter che del Como per rinforzare le rispettive difese. Il difensore inglese è sotto contratto con il Chelsea che continua a sparare alto per il suo cartellino. Oggi sia i nerazzurri che i comaschi hanno messo in standby l'operazione, ma c'è stato un momento di tensione fra le parti al primo rilancio dei lariani di Cesc Fabregas mentre la dirigenza interista era ancora nella fase dell'approccio con gli agenti del giocatore.


A sbrogliare l'empasse fra le due società è stato il presidente del Como Mirwan Suwarso che oggi, all'interno della puntata Business of Sport ha svelato come ci sia stata una chiamata con Marotta per provare a trovare un'intesa intermedia.


  • PER I MEDIA ERAVAMO IN COMPETIZIONE

    Suwarso non parla mai esplicitamente di Chalobah e dell'Inter me è lui l'oggetto della contesa: "Siamo stati oggetto di notizia sui media sul fatto che siamo in competizione con un'altra squadra italiana per un giocatore britannico"

    • Pubblicità

  • LA PROPOSTA A MAROTTA

    "Lì ho detto: "Sai cosa? Perché non chiamo il presidente dell'altra squadra e gli chiedo: "Lo volete?". Se lo volete fate pure, noi ci tiriamo indietro, grazie". Ma se lo compri dammi uno dei tuoi"

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA RISPOSTA

    "E lui ha detto: "Grazie per la chiamata. Apprezzo questo, ti faremo sapere entro la fine della giornata. Se non andremo avanti, questi sono gli altri obiettivi che stavamo seguendo. Siamo felici di condividerli con te". Quindi per me questo tipo di rapporto è vantaggioso per entrambi i club, aiuta tutti noi a crescere"

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • CAMBIO DI OBIETTIVI

    Oggi né l'Inter, né il Como sembrano intenzionati a chiudere con il chelsea per il nazionale inglese e, entrambe le società, si sono fiondate su altri obiettivi questa volta non in competizione. L'Inter sta lavorando su Stones a parametro zero mentre il Como è forte su Davinson Sanchez che è sotto contratto col Galatasaray.

  • Pubblicità
    Pubblicità