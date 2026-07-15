La proposta di Suwarso a Marotta su Chalobah: "Noi ci tiriamo indietro, ma se lo prendi dammi uno dei tuoi!"

Trevoh Chalobah è stato a lungo il principale candidato sia dell'Inter che del Como per rinforzare le rispettive difese. Il difensore inglese è sotto contratto con il Chelsea che continua a sparare alto per il suo cartellino. Oggi sia i nerazzurri che i comaschi hanno messo in standby l'operazione, ma c'è stato un momento di tensione fra le parti al primo rilancio dei lariani di Cesc Fabregas mentre la dirigenza interista era ancora nella fase dell'approccio con gli agenti del giocatore.





A sbrogliare l'empasse fra le due società è stato il presidente del Como Mirwan Suwarso che oggi, all'interno della puntata Business of Sport ha svelato come ci sia stata una chiamata con Marotta per provare a trovare un'intesa intermedia.



