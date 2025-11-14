Pubblicità
ITALY-FASHION-ARMANI-OBITAFP
Stefano Silvestri

La proposta di De Laurentiis: "Apriamo una nuova finestra di mercato quando un giocatore si infortuna in Nazionale"

La rabbia del presidente del Napoli dopo l'infortunio di Anguissa: "Presto i giocatori alle Nazionali e me li ritrovo sfasciati. Se un giocatore si fa male, io dovrei poter intervenire sul mercato".

L'infortunio rimediato da Anguissa con il Camerun in occasione delle Qualificazioni ai prossimi Mondiali, naturalmente, non ha fatto per nulla piacere al Napoli. Specialmente per la sua gravità, visto che terrà il calciatore ai box per diverse settimane.

Quel che è accaduto negli scorsi giorni non ha fatto, piacere, naturalmente, neppure ad Aurelio De Laurentiis. Il quale in serata è tornato a puntare il dito contro le Nazionali e contro i danni che gli infortuni dei giocatori durante le soste provocano ai vari club, Napoli compreso.

De Laurentiis è intervenuto telefonicamente all'evento di "Motore Italia", tenutosi all'Università Federico II di Napoli. E come al solito ha dato fuoco alle polveri.

  • "PRESTO I GIOCATORI E ME LI RITROVO SFASCIATI"

    "Abbiamo avuto degli incidenti con le Nazionali: presto i giocatori e me li ritrovo sfasciati. Rrahmani è tornato sfasciato, ora anche Anguissa. Non si può andare avanti così", ha tuonato De Laurentiis.

  • LA SOLUZIONE DI DE LAURENTIIS

    De Laurentiis ha proseguito proponendo una riforma dei campionati e delle soste per le Nazionali:

    "Un campionato dovrebbe andare dritto fino alla fine. Dobbiamo ridurre il numero delle squadre e delle partite, evitare soste continue, iniziare il campionato a luglio e terminarlo a fine marzo: così nel tempo rimanente si concentrano le Nazionali. Tutto sarebbe diverso".

  • "DOVREI DECIDERE IO SE MANDARLO IN NAZIONALE"

    Quindi un tema che spesso e volentieri De Laurentiis aveva già dibattuto prima di oggi:

    "Un giocatore è dipendente di un club, gioca per me e prende uno stipendio importante. Io dovrei avere voce in capitolo, decidere se mandarlo o no in Nazionale, e invece non è così".

  • "APRIAMO UN'APPOSITA FINESTRA DI MERCATO"

    Infine, una proposta per quanto riguarda il mercato e gli infortunati:

    "Se un giocatore si infortuna, io dovrei poter intervenire sul mercato. Si dovrebbe aprire un'apposita finestra di mercato. Altrimenti io come porto avanti la stagione? Invece ai soloni della FIFA e dell'UEFA non interessa niente dei campionati nazionali. Sono sistemi immobili in cui nessuno vuole lasciare la poltrona e vogliono controllare tutto. Ci sono troppe competizioni e ai club resta poco".

