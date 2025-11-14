La proposta di De Laurentiis: "Apriamo una nuova finestra di mercato quando un giocatore si infortuna in Nazionale"

L'infortunio rimediato da Anguissa con il Camerun in occasione delle Qualificazioni ai prossimi Mondiali, naturalmente, non ha fatto per nulla piacere al Napoli. Specialmente per la sua gravità, visto che terrà il calciatore ai box per diverse settimane.

Quel che è accaduto negli scorsi giorni non ha fatto, piacere, naturalmente, neppure ad Aurelio De Laurentiis. Il quale in serata è tornato a puntare il dito contro le Nazionali e contro i danni che gli infortuni dei giocatori durante le soste provocano ai vari club, Napoli compreso.

De Laurentiis è intervenuto telefonicamente all'evento di "Motore Italia", tenutosi all'Università Federico II di Napoli. E come al solito ha dato fuoco alle polveri.