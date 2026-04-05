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La promessa di De Laurentiis: "Fattori imprevedibili condizionano le stagioni, ma resteremo virtuosi"

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Il messaggio del presidente attraverso il profilo X del Napoli: "Le partite e l’andamento di una stagione possono essere condizionati da fattori imprevedibili, ma ciò che importa è la continuità che abbiamo sempre avuto. Posso promettere che la manterremo".

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In occasione della Pasqua, attraverso il profilo X del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha voluto fare i propri auguri a tutto il club partenopeo e a tutti i sostenitori napoletani sparsi in giro per il mondo.


Il massimo dirigente azzurro, oltre ad auspicare una serena Pasqua a tutti, ha voluto indirizzare una promessa a tutto il popolo di fede napoletana.

Di seguito ecco le parole del presidente del Napoli.

  • IL MESSAGGIO DI DE LAURENTIIS

    Buona Pasqua ai nostri meravigliosi sostenitori, ai calciatori, allo staff tecnico, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori del Napoli e della Filmauro, e alle loro famiglie.
    Una Santa Pasqua che ricorre in un momento drammatico a causa delle guerre in corso e delle loro conseguenze sulle persone direttamente coinvolte, ma anche sulle ripercussioni economiche che dovremo affrontare. Ai nostri tifosi posso, però, assicurare che la nostra gestione continuerà a essere virtuosa per consentirci di restare competitivi ai massimi livelli, come abbiamo sempre fatto da quando ho rilevato il Napoli. Le partite e l’andamento di una stagione possono essere condizionati da fattori imprevedibili, ma ciò che importa è la continuità che abbiamo sempre avuto. Posso promettere che la manterremo. Forza Napoli Sempre!

    𝐀𝐮𝐫𝐞𝐥𝐢𝐨 𝐃𝐞 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢𝐢𝐬

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