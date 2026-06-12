La promessa di Carnevali ai tifosi: "Lavoro per una Juventus protagonista nel rispetto della storia"

Giovanni Carnevali, nominato oggi nuovo ad e dg della Juventus al posto di Damien Comolli, affida al comunicato ufficiale le sue prime parole da dirigente della società bianconera: "Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità. Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi".



