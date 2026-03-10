La profezia di Allegri sul goal di Estupinan e le proteste dell’Inter: BordoCam di DAZN svela i retroscena del derby

C'è stato un derby che tutti abbiamo visto e anche un derby fatto di retroscena. Una partita nella partita che, come ogni settimana e come sempre al termine della giornata di campionato, DAZN ha svelato al proprio pubblico.

Lo ha fatto attraverso BordoCam, il contenitore ideato dalla piattaforma per svelare i dietro le quinte più curiosi delle gare andate in scena da venerdì a lunedì. Con particolare riferimento, appunto, alla stracittadina tra Milan e Inter vinta per 1-0 dagli uomini di Massimiliano Allegri.

Ecco dunque tutto quello che non abbiamo visto durante i 90 minuti della stracittadina giocata domenica sera.