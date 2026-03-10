Goal.com
Estupinan MilanGetty Images
Stefano Silvestri e Nino Caracciolo

La profezia di Allegri sul goal di Estupinan e le proteste dell’Inter: BordoCam di DAZN svela i retroscena del derby

BordoCam di DAZN svela i retroscena del derby vissuto dalla prospettiva dei protagonisti in campo e in panchina: uno spettacolo nello spettacolo.

C'è stato un derby che tutti abbiamo visto e anche un derby fatto di retroscena. Una partita nella partita che, come ogni settimana e come sempre al termine della giornata di campionato, DAZN ha svelato al proprio pubblico.

Lo ha fatto attraverso BordoCam, il contenitore ideato dalla piattaforma per svelare i dietro le quinte più curiosi delle gare andate in scena da venerdì a lunedì. Con particolare riferimento, appunto, alla stracittadina tra Milan e Inter vinta per 1-0 dagli uomini di Massimiliano Allegri.

Ecco dunque tutto quello che non abbiamo visto durante i 90 minuti della stracittadina giocata domenica sera.

  • L’INDICAZIONE DI MAGNANELLI

    Francesco Magnanelli, collaboratore tecnico di Allegri, nel riscaldamento parla con Estupinan: “Concentrati su quello che devi fare Pervis”. E con entrambe le mani fa un gesto a indicargli di inserirsi, di attaccare lo spazio. Un “suggerimento” decisivo.

  • IL DISCORSO DI MAIGNAN

    Pochi secondi prima del fischio d’inizio, Maignan tiene un discorso alla squadra in cerchio: “Senza emozioni, stiamo stretti, sangue freddo, rimaniamo dentro la partita, dentro il campo ragazzi, quello che dobbiamo fare noi, andiamo insieme. Dai!”, le parole del francese.

  • LA “PROFEZIA” DI ALLEGRI

    Il derby è iniziato da pochissimi minuti e Allegri parla così a Corradi, riferendosi Luis Henrique: “Estupinan gli deve passare davanti, perché non lo prende”. Poi il tecnico si rivolge direttamente a Estupinan: “Pervis, sui cross mettiti davanti a lui”. 

  • L’ESULTANZA DI MAX

    Minuto 35, Estupinan segna sfruttando proprio un inserimento che sorprende Luis Henrique. Allegri ride di gusto nell’esultanza. La giocata provata a lungo in settimana ha dato i frutti sperati.

  • LE PROTESTE DELL’INTER

    Finale di gara, l’Inter attacca alla ricerca del pareggio. Al minuto 93’ i nerazzurri battono un calcio d’angolo, con la palla che finisce in porta dopo un tocco. L’arbitro Doveri fischia molto prima, ma dalla panchina nerazzurra il fischio di Doveri non si percepisce e Lautaro Martinez e compagni si alzano per esultare. “Ho fischiato un’ora prima”, la spiegazione di Doveri ai calciatori nerazzurri in campo. In panchina Barella non si capacita: “È follia”. Ma l’arbitro aveva fermato il gioco precedentemente per un fallo di Carlos Augusto.

  • L’EPISODIO DEL TOCCO DI BRACCIO DI RICCI

    Al 94’ Ricci tocca la palla in area con un braccio, ma Doveri giudica il tocco regolare. La panchina dell’Inter protesta, Pio Esposito in campo ancora di più. A fine gara Barella e altri giocatori dell’Inter continuano a protestare, ma Doveri continua a ribadire di aver fischiato prima.

