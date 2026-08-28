La probabile formazione della Juventus contro il Parma: Boga o Alajbegovic per Yildiz, come stanno McKennie e Vicario

La prima è stata portata a casa, anche se col brivido, perché quel pallone colpito di testa da Calvani in pieno recupero ha fatto tremare traversa e cuori. Ma intanto la Juventus ha espugnato Frosinone.
Ora i bianconeri viaggiano verso la seconda partita di campionato, nonché esordio casalingo: sabato all'Allianz Stadium arriverà il Parma di Carlos Cuesta, battuto a domicilio al debutto dal Cagliari. Occasione ghiotta per la squadra di Spalletti per portarsi a punteggio pieno.
Solo che la Juventus anti-Parma sarà necessariamente diversa rispetto a quella che ha vinto allo Stirpe nello scorso weekend. E forse non sarà un solo elemento a cambiare.
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