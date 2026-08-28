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Yildiz McKennie VicarioGetty Images
Stefano Silvestri

La probabile formazione della Juventus contro il Parma: Boga o Alajbegovic per Yildiz, come stanno McKennie e Vicario

Serie A
Juventus vs Parma Calcio 1913
Juventus
Parma Calcio 1913

La squadra di Spalletti viaggia verso l'esordio casalingo dopo aver vinto a Frosinone alla prima giornata: i dubbi di formazione del tecnico bianconero.

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La prima è stata portata a casa, anche se col brivido, perché quel pallone colpito di testa da Calvani in pieno recupero ha fatto tremare traversa e cuori. Ma intanto la Juventus ha espugnato Frosinone.

Ora i bianconeri viaggiano verso la seconda partita di campionato, nonché esordio casalingo: sabato all'Allianz Stadium arriverà il Parma di Carlos Cuesta, battuto a domicilio al debutto dal Cagliari. Occasione ghiotta per la squadra di Spalletti per portarsi a punteggio pieno.

Solo che la Juventus anti-Parma sarà necessariamente diversa rispetto a quella che ha vinto allo Stirpe nello scorso weekend. E forse non sarà un solo elemento a cambiare.


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  • CHI AL POSTO DI YILDIZ?

    Non ci sarà certamente Kenan Yildiz, che ha rimediato un infortunio a un piede proprio a Frosinone: il turco si opererà all'inizio della prossima settimana e dovrà rimanere lontano dai campi per due mesi e mezzo, forse tre. La classica tegola.

    Chi giocherà al suo posto? Con ogni probabilità Jeremie Boga. Un esterno offensivo sinistro per un altro esterno offensivo sinistro, proprio come accaduto nel secondo tempo in Ciociaria.

    E Kerim Alajbegovic? Occhio: potrebbe giocare anche lui. Ma non a sinistra e non al posto dell'infortunato Yildiz.

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  • MCKENNIE IN DUBBIO

    È infatti in forte dubbio Weston McKennie per la partita contro il Parma: giovedì il jolly statunitense non si è allenato a causa di un affaticamento muscolare e rischia seriamente di non esserci.

    E dunque, attenzione proprio ad Alajbegovic. Che in questo caso potrebbe fare il 10, dunque il trequartista dietro al centravanti Kolo Muani, il ruolo in cui Spalletti lo ha schierato nell'amichevole persa contro l'Inter.

    Confermatissimo a destra Francisco Conceiçao, subito in grande spolvero a Frosinone. Mentre le altre due caselle sono ancora da riempire. Ma tutto pare indicare che si andrà verso questa soluzione: Boga a sinistra, Alajbegovic centrale.

    Possibile in realtà anche un cambio modulo, con l'inserimento di un centrocampista in più per non "bruciare" il bosniaco (zero minuti a Frosinone) dal primo minuto: dunque dal 4-2-3-1 al 4-3-3, con Koopmeiners a far compagnia a Locatelli e Douglas Luiz in mezzo al campo.

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  • SPERA ANCHE LUCUMÍ

    Spera di far parte per la prima volta dell'undici titolare di Spalletti uno dei volti nuovi della campagna trasferimenti condotta fin qui dalla dirigenza della Juventus: Jhon Lucumí.

    L'ex bolognese deve ancora esordire con i bianconeri, non l'ha fatto a Frosinone e spera di farlo contro il Parma. Ma intanto rimane avanti nelle gerarchie Lloyd Kelly, positivo allo Stirpe, al fianco dell'intoccabile Bremer.

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  • Vicario JuventusGetty Images

    COME STA VICARIO

    Tutto ok per Guglielmo Vicario, costretto al cambio nei secondi finali della partita contro il Frosinone. Nessun infortunio muscolare per l'ex portiere del Tottenham, come si temeva in un primo momento.

    "Solo crampi - confermava Spalletti già dopo la partita, tranquillizzando tutti - C'è stato un momento in cui ha sentito tirare forte e abbiamo preferito sostituirlo".

    Vicario sarà regolarmente al proprio posto tra i pali bianconeri. E come secondo avrà per la prima volta Kamil Grabara, arrivato in settimana dal Wolfsburg e pronto a sedersi in panchina al posto di Di Gregorio e Perin, ceduti rispettivamente al Bournemouth e al Palermo.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS

    Così dovrebbe schierarsi la Juventus contro il Parma, in caso di forfait di McKennie e se Spalletti darà fiducia ad Alajbegovic:

    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly (Lucumí), Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Alajbegovic (McKennie), Boga; Kolo Muani. All. Spalletti

    Questa è invece la probabile Juventus in caso di passaggio al 4-3-3:

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly (Lucumí), Celik; Koopmeiners, Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Kolo Muani, Boga. All. Spalletti

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