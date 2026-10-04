La probabile formazione dell'Italia contro la Turchia: chi gioca a Bologna, i titolari, i cambi di Mancini

Nemmeno portato in Turchia e poi escluso dai titolari contro la Francia, Nicolò Barella va verso il ritorno dal primo minuto per la sfida di Bologna: giocherà mezzala destra. Probabile ritorno in panchina, dunque, per Frattesi.

Nel ruolo di regista potrebbe rivedersi Alessandro Romano, che non ha fatto bene contro il Belgio ma può ottenere una seconda chance da Mancini. Anche perché Tonali le ha giocate tutte fino a questo momento e dovrebbe essere risparmiato dal ct, almeno dal primo minuto.

Sul centro-sinistra potrebbe toccare invece a Issa Doumbia, che a sua volta farebbe rifiatare Fagioli. Per l'ex veneziano, già in campo nelle prime partite, sarebbe il debutto da titolare.