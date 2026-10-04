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Stefano Silvestri

La probabile formazione dell'Italia contro la Turchia: chi gioca a Bologna, i titolari, i cambi di Mancini

UEFA Nations League A
Italia
Italia vs Turchia
Turchia

Gli azzurri si preparano alla quarta e ultima partita del tour de force di Nations League: di fronte c'è la Nazionale di Montella, già demolita per 4-1 all'andata.

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Il desiderio di vincere e convincere come all'andata, il sogno di superare o quantomeno agganciare il Belgio: così l'Italia si prepara alla sfida bis contro la Turchia, già dominata a Bursa lunedì scorso.

Il ct Roberto Mancini, come sempre, valuta l'undici migliore da mandare in campo nella quarta e ultima partita del tour de force di Nations League: del resto vanno gestite le forze e le energie, con conseguente rotazione dei giocatori.

Come giocherà, dunque, l'Italia anti-Turchia? La probabile formazione azzurra per la sfida del Dall'Ara (si gioca lunedì 5 alle 20.45) e le scelte di Mancini.


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  • Italia ItalyGetty Images

    PORTIERE

    Chi certamente non riposerà è Gigio Donnarumma. Ossia il vero fuoriclasse su cui l'Italia può puntare in questo difficilissimo momento storico.

    Donnarumma giocherà l'ennesima partita da titolare, la quarta su quattro in pochi giorni, dopo aver evitato il peggio contro il Belgio e aver fatto il fenomeno in Francia: diverse le parate di rilievo che gli sono valse lo scontato premio di migliore in campo.

    Altra panchina dunque per l'atalantino Carnesecchi e per lo juventino Vicario, oltre al giovane bolognese Pessina convocato per fare esperienza.

  • DIFESA

    A destra dovrebbe essere confermato Michael Kayode, che anche contro la Francia ha tenuto ampiamente botta dopo aver dominato nel primo tempo in Turchia. Il napoletano Di Lorenzo va dunque verso un'altra panchina.

    In mezzo conferma per Alessandro Bastoni, a segno nelle ultime due partite e rinato verso Zenica. Chi lo affiancherà? Gianluca Mancini se la gioca con Giorgio Scalvini: questa volta potrebbe toccare al romanista per ragioni di turnover.

    Possibile staffetta anche a sinistra, dove Matteo Ruggeri è pronto a prendersi la seconda maglia da titolare dopo quella di Bursa, facendo così rifiatare Riccardo Calafiori.

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  • Mancini Barella HDGetty

    CENTROCAMPO

    Nemmeno portato in Turchia e poi escluso dai titolari contro la Francia, Nicolò Barella va verso il ritorno dal primo minuto per la sfida di Bologna: giocherà mezzala destra. Probabile ritorno in panchina, dunque, per Frattesi.

    Nel ruolo di regista potrebbe rivedersi Alessandro Romano, che non ha fatto bene contro il Belgio ma può ottenere una seconda chance da Mancini. Anche perché Tonali le ha giocate tutte fino a questo momento e dovrebbe essere risparmiato dal ct, almeno dal primo minuto.

    Sul centro-sinistra potrebbe toccare invece a Issa Doumbia, che a sua volta farebbe rifiatare Fagioli. Per l'ex veneziano, già in campo nelle prime partite, sarebbe il debutto da titolare.

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  • ATTACCO

    E in attacco? Occhio, perché per la prima volta Pio Esposito potrebbe andare in panchina: non sarebbe chiaramente una bocciatura, nonostante la sua prestazione sofferta in Francia, ma anche qui un modo per gestire le energie.

    Si prepara dunque Gianluca Scamacca, favorito su un Moise Kean che, come spiegato da Mancini qualche giorno fa, "ha problemi da tempo" e va pure lui gestito.

    Si candida per una maglia da titolare anche Antonio Vergara, entrato bene nel finale in Francia: sarebbe il suo esordio dal primo minuto. A sinistra, invece, va verso la titolarità Niccolò Cambiaghi.

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  • LA PROBABILE ITALIA CONTRO LA TURCHIA

    Ecco dunque come potrebbe schierarsi l'Italia lunedì sera, nella quarta partita del girone A di Nations League:

    ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, G. Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Cambiaghi. Ct. R. Mancini

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