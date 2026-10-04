La probabile formazione dell'Italia contro la Turchia: chi gioca a Bologna, i titolari, i cambi di Mancini

Il desiderio di vincere e convincere come all'andata, il sogno di superare o quantomeno agganciare il Belgio: così l'Italia si prepara alla sfida bis contro la Turchia, già dominata a Bursa lunedì scorso.
Il ct Roberto Mancini, come sempre, valuta l'undici migliore da mandare in campo nella quarta e ultima partita del tour de force di Nations League: del resto vanno gestite le forze e le energie, con conseguente rotazione dei giocatori.
Come giocherà, dunque, l'Italia anti-Turchia? La probabile formazione azzurra per la sfida del Dall'Ara (si gioca lunedì 5 alle 20.45) e le scelte di Mancini.
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