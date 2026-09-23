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Esposito Kean ItaliaGetty Images
Lelio Donato

La probabile formazione dell'Italia contro il Belgio: chi gioca la prima del nuovo corso di Mancini in Nazionale

UEFA Nations League A
Italia
Italia vs Belgio
Belgio

Roberto Mancini prepara il suo secondo debutto sulla panchina dell'Italia, gli Azzurri venerdì affrontano il Belgio in Nations League: ma chi gioca titolare? Le ultime sulla probabile formazione.

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Sale l'attesa per la seconda prima volta di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia.

Il Ct con cui gli Azzurri hanno vinto gli Europei nel 2021 è tornato per tentare di cancellare l'onta dei tre Mondiali consecutivi saltati.

La sua avventura inizia però dalla Nations League. Un banco di prova in cui l'Italia si misurerà contro avversari di altissimo livello.

Si parte venerdì 25 settembre dal Belgio. Ma chi gioca titolare? Quale sarà la formazione di Roberto Mancini?

  • CALAFIORI TERZINO

    Nessun dubbio ovviamente in porta dove a difendere i pali azzurri ci sarà il capitano, Gianluigi Donnarumma.

    Davanti a lui probabile linea a quattro con Gianluca Mancini centrale di destra, accanto al difensore della Roma giocherà uno tra Scalvini e Coppola.

    Ballottaggio aperto anche sulla fascia destra dove a contendersi una maglia sono Di Lorenzo e Kayode, mentre dall'altra parte dovrebbe toccare a Riccardo Calafiori sostituire l'infortunato Federico Dimarco.

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  • ROMANO SUBITO TITOLARE

    A centrocampo dovrebbe esserci la più grande novità dell'Italia di Mancini.

    Il Ct sembra infatti orientato ad affidare le chiavi della cabina di regia azzurra ad Alessandro Romano, talento del Cagliari classe 2006 alla primissima convocazione.

    A garantire la necessaria esperienza in mezzo al campo, d'altronde, ci saranno Nicolò Barella e Sandro Tonali, entrambi sicuri titolari nella linea a tre.

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  • DUBBI IN ATTACCO

    I maggiori dubbi di formazione per Roberto Mancini riguardano l'attacco dove ci sono sette giocatori in corsa per tre maglie.

    Moise Kean e Francesco Pio Esposito si contendono il ruolo di prima punta, anche considerato come il primo in questo inizio di stagione abbia giocato poco.

    Sulla fascia destra il duello è invece tra Nicolò Zaniolo, appena rientrato da un infortunio ma subito convocato in Nazionale, e Cambiaghi del Bologna.

    Dall'altra parte i giocatori a contendersi una maglia sono addirittura tre: Daniel Maldini, Sebastiano Esposito e Giacomo Raspadori.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'ITALIA

    ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Scalvini/Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Zaniolo, Kean/Esposito, Maldini. All. Mancini

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