La probabile formazione dell'Italia contro il Belgio: chi gioca la prima del nuovo corso di Mancini in Nazionale

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Sale l'attesa per la seconda prima volta di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia.
Il Ct con cui gli Azzurri hanno vinto gli Europei nel 2021 è tornato per tentare di cancellare l'onta dei tre Mondiali consecutivi saltati.
La sua avventura inizia però dalla Nations League. Un banco di prova in cui l'Italia si misurerà contro avversari di altissimo livello.
Si parte venerdì 25 settembre dal Belgio. Ma chi gioca titolare? Quale sarà la formazione di Roberto Mancini?