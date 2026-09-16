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AC Milan v SL Benfica - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Lelio Donato

La prima di Hutchinson dura un tempo, Jashari ancora timido, Terracciano e non Tomori: le risposte che non sono arrivate per Amorim dopo Milan-Benfica

Europa League
Milan
Milan vs Benfica
Benfica

Ruben Amorim ha concesso un'altra occasione a Jashari in mezzo al campo e lanciato per la prima volta da titolare Hutchinson, ma entrambi non hanno dato le risposte auspicate dal tecnico rossonero.

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Doveva essere la serata delle risposte. Ma quelle arrivate per il Milan non sono state positive.

Ruben Amorim contro il Benfica ha concesso un'occasione importante ad alcuni giocatori che reclamano spazio.

Gli occhi erano puntati in particolare su due di loro, ovvero Ardon Jashari e Omari Hutchinson: il primo aveva il compito di sostituire Luka Modric, il secondo era al debutto da titolare in rossonero.

Ma entrambi nel complesso hanno deluso fornendo una prestazione al di sotto della sufficienza.

  • SOLO 45' PER HUTCHINSON

    Omari Hutchinson, ultimo colpo di mercato dell'estate rossonera, aveva debuttato all'Olimpico subentrando nel finale di gara contro la Lazio.

    Amorim gli ha concesso così un'occasione dal 1' in Europa League schierandolo alle spalle di Gonçalo Ramos insieme a Cisse.

    Nel complesso però il giovane talento arrivato dal Nottingham Forest ha deluso. A parte qualche spunto, infatti, non è mai riuscito a rendersi seriamente pericoloso.

    Tanto che durante l'intervallo è rimasto negli spogliatoi per lasciare spazio a Pulisic. La sensazione è che Hutchinson sia ancora acerbo per certi palcoscenici.

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  • JASHARI ANCORA TIMIDO

    Amorim contro il Benfica ha concesso un turno di riposo a Luka Modric dopo il pomeriggio difficile vissuto dal croato all'Olimpico.

    Al suo posto è stato schierato Ardon Jashari, ovvero colui che sulla carta dovrebbe prepararsi a raccogliere l'eredità dell'ex Real Madrid.

    Ancora una volta però il centrocampista svizzero ha fornito una prestazione troppo timida in fase offensiva e poco solida in quella difensiva.

    Non il modo migliore insomma per convincere il Milan che possa essere davvero lui l'uomo giusto per sostituire Modric anche in chiave futura.

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  • TERRACCIANO PREFERITO A TOMORI

    In difesa Amorim almeno inizialmente ha deciso di lasciare in panchina Mario Gila.

    Al suo posto però non ha giocato Tomori, che era regolarmente in panchina dopo un'estate da separato in casa e il successivo reintegro.

    Amorim ha preferito concedere un'occasione a Filippo Terracciano, ovvero un altro degli esuberi che sembravano con la valigia in mano ma alla fine sono rimasti a Milanello.

    Anche in questo caso la scelta non ha pagato. Terracciano anzi è rimasto negli spogliatoi già all'intervallo proprio come Hutchinson per lasciare spazio allo stesso Gila.

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