Doveva essere la serata delle risposte. Ma quelle arrivate per il Milan non sono state positive.

Ruben Amorim contro il Benfica ha concesso un'occasione importante ad alcuni giocatori che reclamano spazio.

Gli occhi erano puntati in particolare su due di loro, ovvero Ardon Jashari e Omari Hutchinson: il primo aveva il compito di sostituire Luka Modric, il secondo era al debutto da titolare in rossonero.

Ma entrambi nel complesso hanno deluso fornendo una prestazione al di sotto della sufficienza.