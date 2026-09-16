50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Doveva essere la serata delle risposte. Ma quelle arrivate per il Milan non sono state positive.
Ruben Amorim contro il Benfica ha concesso un'occasione importante ad alcuni giocatori che reclamano spazio.
Gli occhi erano puntati in particolare su due di loro, ovvero Ardon Jashari e Omari Hutchinson: il primo aveva il compito di sostituire Luka Modric, il secondo era al debutto da titolare in rossonero.
Ma entrambi nel complesso hanno deluso fornendo una prestazione al di sotto della sufficienza.