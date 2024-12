La previsione di Buffon, il sogno Scudetto, l'Italia nel mirino: per Carnesecchi è la stagione della consacrazione

Il portiere dell'Atalanta, decisivo a Cagliari, si è lasciato alle spalle il dualismo con Musso. E l'infortunio di Vicario può vestirlo d'azzurro.

Sì, il goal da tre punti alla fine lo ha messo a segno Nicolò Zaniolo, entrato pochissimi minuti prima e bravo a indirizzare in rete un cross di Bellanova. Ma il premio di MVP di Cagliari-Atalanta, la partita che ha regalato alla Dea lo storico record delle 10 vittorie consecutive in Serie A, è andato a Marco Carnesecchi.

Non poteva essere altrimenti: senza le sue parate, detto in poche parole, difficilmente la squadra di Gian Piero Gasperini sarebbe tornata a casa con tutti e tre i punti dall'Unipol Domus. Come ha del resto ammesso lo stesso allenatore al termine della partita. Sensazionale quel che l'ex portiere della Cremonese ha fatto al 39': un volo su Piccoli, un'altra respinta sempre su Piccoli, un terzo intervento su Zortea. Tre parate di fila. Più altre sparse tra primo e secondo tempo.

La miglior prestazione stagionale di Carnesecchi coincide con il decimo sigillo di un'Atalanta che, dopo un avvio di campionato traballante, sogna sempre più in grande. Esattamente come il proprio portiere, finalmente libero da dualismi di sorta.