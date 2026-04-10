La presenza dell'ICE e il contratto scaduto: migliaia di lavoratori minacciano lo sciopero durante la prima partita degli USA al Mondiale

Peterson continua:

“I nostri membri, le persone che cucinano il cibo, versano la birra e preparano le suite, sono quelli che sono disposti a dire: ‘Basta così. Pensiamo di meritare di più’. La gente crede che questi mega-eventi, come la Coppa del Mondo, non siano fatti per aiutare le persone normali. Ma se ci saranno i lavoratori del servizio alimentare presso SoFi a guidare la carica, pensiamo che le persone si metteranno dietro di noi".

Tifosi da tutto il mondo sono preoccupati per il ruolo dell'ICE, l'agenzia tristemente nota per quanto accaduto a Minneapolis negli scorsi mesi:

“Vogliamo che l’ICE stia fuori dalle partite" racconta Peterson. “Ciò significa che il governo non dovrebbe inviare l’ICE per ‘proteggere’ le gare. Li abbiamo visti arrivare lo scorso giugno. È stato uno spettacolo horror. Sono andati a Minneapolis. Hanno ucciso delle persone. L’ICE ha detto che faranno parte della Coppa del Mondo. Qualunque cosa significhi, è un male. Un male per i nostri membri. Un male per gli ospiti. Male per la città. Quindi noi pensiamo: ‘Vattene, non abbiamo bisogno di te qui’".

“Abbiamo inviato una lettera ai nostri datori di lavoro la scorsa settimana dicendo che se l’ICE si presenta, allora i nostri membri potrebbero smettere di lavorare. L'ICE si è presentato in un hotel subito dopo aver inviato quella lettera, e i nostri membri hanno lasciato il lavoro e sono andati a casa. Gli operai piangevano in caffetteria perché avevano paura"

Nella lettera il sindacato scrive come i lavoratori "hanno il diritto di rifiutarsi di lavorare in condizioni che li sottopongano a condizioni insolitamente pericolose". In questo contesto la presenza di personale di pattugliamento dell’ICE o di frontiera crea “rischi di sicurezza”.