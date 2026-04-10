La presenza dell'ICE e il contratto scaduto: migliaia di lavoratori minacciano lo sciopero durante la prima partita degli USA al Mondiale

Migliaia di lavoratori minacciano lo sciopero al SoFi Stadium, uno degli stadi statunitensi del Mondiale e sede della prima partita che vedrà protagonista la rappresentativa USA. Situato a Inglewood, sobborgo di Los Angeles, l'impianto sarà uno dei più utilizzati durante l'imminente Coppa del Mondo, con ben otto gare tra gironi e quarti.
L'Unite Here Local 11, sindacato che rappresenta 2.000 lavoratori del SoFI, stadio da 70.000 posti costato 5.5 miliardi di dollari, ha minacciato lo sciopero durante la Coppa del Mondo. Il precedente accordo di contrattazione tra il sindacato e l’operatore dello stadio è ormai scaduto, con due sessioni di contrattazione che non hanno portato al raggiungimento di un accordo, lasciando di fatto la FIFA a rischio di sciopero.
Il sindacato, in una serie di richieste avanzate alla FIFA ha lanciato l'allarme sull'uso di subappaltatori che operano allo stadio, chiedendo anche che la FIFA non consenta alcuna intelligenza artificiale presso l'arena che possa eliminare i posti di lavoro sindacali.