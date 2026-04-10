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SoFi Stadium CaliforniaGetty Images
Francesco Schirru

La presenza dell'ICE e il contratto scaduto: migliaia di lavoratori minacciano lo sciopero durante la prima partita degli USA al Mondiale

Coppa del Mondo
USA vs Paraguay
USA
Paraguay

Al SoFi Stadium si giocheranno diverse partite del Mondiale, tra cui due degli Stati Uniti: il sindacato che rappresenta 2.000 lavoratori dell'impianto promette battaglia in vista di giugno.

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Migliaia di lavoratori minacciano lo sciopero al SoFi Stadium, uno degli stadi statunitensi del Mondiale e sede della prima partita che vedrà protagonista la rappresentativa USA. Situato a Inglewood, sobborgo di Los Angeles, l'impianto sarà uno dei più utilizzati durante l'imminente Coppa del Mondo, con ben otto gare tra gironi e quarti.

L'Unite Here Local 11, sindacato che rappresenta 2.000 lavoratori del SoFI, stadio da 70.000 posti costato 5.5 miliardi di dollari, ha minacciato lo sciopero durante la Coppa del Mondo. Il precedente accordo di contrattazione tra il sindacato e l’operatore dello stadio è ormai scaduto, con due sessioni di contrattazione che non hanno portato al raggiungimento di un accordo, lasciando di fatto la FIFA a rischio di sciopero.

Il sindacato, in una serie di richieste avanzate alla FIFA ha lanciato l'allarme sull'uso di subappaltatori che operano allo stadio, chiedendo anche che la FIFA non consenta alcuna intelligenza artificiale presso l'arena che possa eliminare i posti di lavoro sindacali.



  • LO SCIOPERO DURANTE IL MONDIALE

    Il co-presidente del sindacato Kurt Peterson, sentito da The Athletic, conferma che lo sciopero durante il Mondiale appare assai probabile:

    “A questo punto, è piuttosto realistico” insiste Peterson. “Il contratto è scaduto. Quindi abbiamo la capacità di fare tutto ciò che vogliamo, anche attaccando".

    “Le persone che lavorano a malapena si godono il tutto. La maggior parte dei nostri membri ha due lavori. Sono la spina dorsale del settore che renderà prospera la FIFA. Eppure questa nonostante i nostri tentativi di impegnarsi con loro, ha sostanzialmente ignorato le nostre richieste”.

    “Ci sarà molta pressione per assicurarsi che le partite abbiano successo" aggiunge Peterson. “Ma avere successo per noi significa che hanno successo per tutti, non solo per Airbnb, il presidente della FIFA e Donald Trump. In questo momento, è lì che è diretto. Qualcuno ha bisogno di alzarsi in piedi e dire: ‘No, non è così che dovrebbe essere fatto il Mondiale’".

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  • TUTTI CON I LAVORATORI

    Peterson continua:

    “I nostri membri, le persone che cucinano il cibo, versano la birra e preparano le suite, sono quelli che sono disposti a dire: ‘Basta così. Pensiamo di meritare di più’. La gente crede che questi mega-eventi, come la Coppa del Mondo, non siano fatti per aiutare le persone normali. Ma se ci saranno i lavoratori del servizio alimentare presso SoFi a guidare la carica, pensiamo che le persone si metteranno dietro di noi".

    Tifosi da tutto il mondo sono preoccupati per il ruolo dell'ICE, l'agenzia tristemente nota per quanto accaduto a Minneapolis negli scorsi mesi:

    “Vogliamo che l’ICE stia fuori dalle partite" racconta Peterson. “Ciò significa che il governo non dovrebbe inviare l’ICE per ‘proteggere’ le gare. Li abbiamo visti arrivare lo scorso giugno. È stato uno spettacolo horror. Sono andati a Minneapolis. Hanno ucciso delle persone. L’ICE ha detto che faranno parte della Coppa del Mondo. Qualunque cosa significhi, è un male. Un male per i nostri membri. Un male per gli ospiti. Male per la città. Quindi noi pensiamo: ‘Vattene, non abbiamo bisogno di te qui’".

    “Abbiamo inviato una lettera ai nostri datori di lavoro la scorsa settimana dicendo che se l’ICE si presenta, allora i nostri membri potrebbero smettere di lavorare. L'ICE si è presentato in un hotel subito dopo aver inviato quella lettera, e i nostri membri hanno lasciato il lavoro e sono andati a casa. Gli operai piangevano in caffetteria perché avevano paura"

    Nella lettera il sindacato scrive come i lavoratori "hanno il diritto di rifiutarsi di lavorare in condizioni che li sottopongano a condizioni insolitamente pericolose". In questo contesto la presenza di personale di pattugliamento dell’ICE o di frontiera crea “rischi di sicurezza”.

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  • VERSO I MONDIALI

    “Se non otteniamo ciò che vogliamo, allora prendiamo provvedimenti con azioni come pubblicizzare ciò che potremmo fare, poi volantinare, poi picchettare” ha concluso Paterson.

    "L’azione definitiva sarà uno sciopero, che sarebbe preceduto da un voto di sciopero. Se la maggioranza voterà a favore, ci dirigeremo lì".

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